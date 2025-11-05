自転車保険の取り扱いを開始！ | 保険の一括比較・見積もりサイト「コのほけん！」

Sasuke Financial Lab株式会社


Sasuke Financial Lab株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松井 清隆、以下「当社」）が運営する保険の一括比較・見積もりサイト「コのほけん！（https://konohoken.com/(https://konohoken.com/)）」において、新たに自転車保険の取り扱いを開始しました。


▎自転車保険取り扱い開始の背景

近年、自転車利用者による事故が増加傾向にあり、加害者が高額な損害賠償責任を負うケースも報告されています。こうした状況を受け、全国の自治体で自転車保険への加入義務化が進むなか、コのほけん！では、万が一の事故にも安心して備えられる自転車保険の取り扱いを開始しました。


コのほけん！では現在、3社の自転車保険を比較・見積もりから申し込みまでワンストップで簡単に行うことができます。


また、被保険者の範囲を「本人のみ」「夫婦」「家族全員」「本人＋親族（配偶者を除く）」から選択して保険料を試算できるほか、各社の補償内容を一目で比較できる比較表も掲載しています。


万が一の自転車事故にも心強い自転車保険を、コのほけん！でぜひご検討ください。


▎取り扱い保険会社・保険商品（保険会社50音順）※2025年11月時点

- au損害保険株式会社
Bycle（スタンダード傷害保険）
- 楽天損害保険株式会社
サイクルアシスト（傷害総合保険の自転車プラン）
- 三井住友海上火災保険株式会社
ネットde保険＠さいくる（パーソナル生活補償保険）

自転車保険のランキングページはこちら🚲 :
https://konohoken.com/bicycle/

▎コのほけん！とは
URL：https://konohoken.com/


「コのほけん！」は、保険選びをオンラインで完結できるデジタル保険代理店です。 保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し「自分に合った保険を、自分で選べる世界」を実現します。コのほけん！は直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントが充実しており、インターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討することができます。



▎Sasuke Financial Lab株式会社について
URL：https://sasukefinlab.com/


「自分に合った保険を、自分で選べる世界を。」をミッションに、保険はむずかしいものというイメージを払拭しネットで気軽に保険に加入できる・見直せる、そんな世界を目指しています。個人のお客様にはデジタル保険代理店「コのほけん！」、「しっかり保険、ちゃんと節約。」を展開、保険業界向けには各種システム開発やマーケティング支援の提供を通じ、デジタルを通じ保険をわかりやすく、より簡単に感じられる世界を実現したいと考えています。



▎会社概要


会社名： Sasuke Financial Lab株式会社（https://sasukefinlab.com/）


本社所在地： 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB内


設立： 2016年3月


代表者： 代表取締役 松井 清隆


事業内容： デジタル保険代理店事業、InsurTech事業


「コのほけん！」


URL：https://konohoken.com/


「しっかり保険、ちゃんと節約。」


URL：https://www.navinavi-hoken.com/



