横浜エリア初進出 セレクトショップ「THE TOKYO」が横浜にオープン

株式会社TOKYO BASE（本社：東京都港区、代表取締役CEO：谷 正人）は、2025年11月6日（木）、セレクトショップ「THE TOKYO（ザ トウキョウ）」の店舗を横浜にグランドオープンいたします。 THE TOKYOとして、横浜エリア初の出店となり、店舗面積は86坪の1フロア構成となっております。

横浜オープンを記念し、昨年の発売以来、圧倒的な支持を集めているカシミアウェアライン「CASHMERE⇄CASHMERE(カシミアカシミア )」の先行販売を行います。THE TOKYOらしい特別な空間で皆さまをお迎えいたします。

■ 「THE TOKYO（ザ トウキョウ）」について

"品格と感性が混ざり合う洗練されたクリエイション、

誇るべき本質的なTOKYOを世界に発信するセレクト型コミュニティストア"

ファッションを愉しむ大人へ向けた、日本ブランドのみを取り扱うセレクト型コミュニティストアと位置づけ、ラウンジにてゆっくりとお買い物を楽しんで頂ける空間を用意。現在、銀座店、丸の内店、渋谷店、六本木店、表参道店、名古屋店、メンズ大阪店、7店舗を展開。今回の横浜店で8店舗目となります。

■オープニング コンテンツ

「CASHMERE⇄CASHMERE(カシミアカシミア )」POP UP STORE

・CASHMERE REVERSIBLE PULLOVER \53,900(税込)

BLK×D,BRN/D.NVY×GRY/D.GRY/CCL×BLU/MOCHA×PNK/D.GRN×BLK

・CASHMERE REVERSIBLE CARDIGAN \64,900 (税込)

BLK×D,BRN/D.NVY×GRY/D.GRY/CCL×BLU/MOCHA×PNK/D.GRN×BLK

・CASHMERE REVERSIBLE ZIP UP HOODIE \60,500 (税込)

BLK×D,BRN/D.NVY×GRY/D.GRY/CCL×BLU/MOCHA×PNK/D.GRN×BLK

・CASHMERE REVERSIBLE OVER COAT \297,000(税込)

BLK×MOCHA GRAY/MOCHA GRAY×BLK

・CASHMERE REVERSIBLE SHORT COAT \242,000(税込)

BLK×MOCHA GRAY/MOCHA GRAY×BLK

・CASHMERE REVERSIBLE BLOUSON \220,000(税込)

BLK×MOCHA GRAY/MOCHA GRAY×BLK

独自開発ポイント

・アウター、ニット共に表裏どちらを着ても楽しめるデザインとなっております。

・ボタンは鼓ボタンを使用し取り外しと、両面リバーシブルでの使用が可能です

・アウターではリバーシブルでの着用時、女性なら左、男性なら右にボタンを付け変えることができる仕様になっております。

・ブルゾンの裾タブとカフスも同様にリバーシブルの際、付け替えが可能となっております

・リバーシブルアイテムでは気になりがちな品質表示タグはレザーパッチの中に収納されており、デザインとして生かされております。

■内装

内装は国内外で活躍するデザイナーGLAMOROUS co.,ltd. 森田 恭通 (もりたやすみち)氏に依頼しました。THE TOKYOのアイコンでもある、Japan Detail とLounge Spaceを設け、 横浜店のコンセプトカラーである象徴的なブルーで設えられた空間となっております。空間そのものがラグジュアリーの象徴となり、特別なひとときをより一層引き立てます。横浜という街に相応しいラグジュアリーで洗練された空間を提供しています。

森田 恭通 (もりたやすみち)

デザイナー / GLAMOROUS co.,ltd. 代表

2001年の香港プロジェクトを皮切りに、ニューヨーク、ロンドン、カタール、パリなど海外へも活躍の場を広げ、インテリアに限らず、グラフィックやプロダクトといった幅広い創作活動を行っている。 またアーティストとしても活動しており、2015年よりパリでの写真展を継続して開催中。

■ 店舗情報

THE TOKYO 横浜

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 NEWoMan横浜 2F

オープン日：2025年11月6日（木）

■ 取り扱いブランド(※アルファベット順)

MENS

ACICS , AMBUSH , ATON , CASHMERE CASHMERE , CFCL , CINOH , ENTWURFEIN ,foot the coacher , IRENISA , KIJIMA TAKAYUKI , kolor , Maison MIHARA YASUHIRO , MARKAWARE , N.HOOLYWOOD , Needles , TANAKA , THE GRAND LEATHERS , THE PERMANENT EYE , THE RERACS , UJOH HOMME , UNDERCOVER , White Mountaineering , YOROZU

WOMENS

A VACATION , AKIRANAKA , ASICS , Bijou de M , CASHMERE CASHMERE , CFCL , CLANE , ENFÖLD , ENTWURFEIN , MADISONBLUE , Maison MIHARA YASUHIRO , nagonstans , THE GRAND LEATHERS , THE RERACS , THE TOKYO THE PERMANENT EYE , VACHEMENT ,YANUK