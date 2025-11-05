大阪 梅田の地下街「ディアモール大阪」で11月15日(土)にクリスマス点灯式を実施！2025年のテーマは「くるみ割り人形」

大阪ダイヤモンド地下街株式会社

大阪ダイヤモンド地下街株式会社（本社：大阪市北区、社長：山根 慶之介、阪急阪神ホールディングスグループ）は、運営している大阪・梅田の地下街「ディアモール大阪」にて11月15日(土)にクリスマス点灯式を実施いたします。クリスマス点灯式には、10月14日(火)より実施しているディアモール大阪の30周年のキャンペーンキャラクターであるタレント・ブランドプロデューサーのpecoさんにご参加いただき、クリスマスツリーを点灯していただきます。

また、11月15日(土)には30周年を記念し、pecoさんのトークショーも実施いたします。大阪府出身で、ディアモール大阪と同じ30歳になるpecoさんに、ディアモール大阪30周年のコンセプトの「まいにち、いつでも、ちょうどいい。」にちなみ、「私のちょうどいい毎日」をテーマにお話しいただきます。世界観あるファッションとライフスタイル、ポジティブマインドな発信で人気を集めるpecoさんの魅力に迫ります。

ディアモール大阪 2025年クリスマス装飾 メインツリーイメージpecoさんトークショー＆点灯式 イベント概要

■日時：2025年11月15日(土) 15:00～15:55

■会場：ディアモール大阪 ファッショナブルストリート特設会場

■内容：15:00 トークショー 「私のちょうどいい毎日」

15:45 クリスマスツリー点灯式

クリスマスツリー ショータイム概要

タレント・ブランドプロデューサー pecoさん

■実施日時：2025年11月15日(土)～12月25日(木) ※期間中は毎日開催

12:35/15:05/17:05/18:05/19:05/19:45 ※各回3分程度

■内容：2025年のディアモール大阪のクリスマスは「くるみ割り人形」がモチーフ。クリスマスイヴにくるみ割り人形を贈られた少女が夢の世界を旅し、幸せな気持ちになる「くるみ割り人形」になぞらえて、ディアモール大阪を訪れるみなさまのクリスマスが幸せなひとときになりますようにという願いを込めました。高さ6メートルを超えるメインツリーでは主人公クララが王子とともにお菓子の国にやってきたシーンを表現。さまざまなケーキやお菓子、妖精がツリーの周りを華やかに演出。また、毎年恒例となった雪が降るショータイム時はクララと王子、金平糖の妖精がくるくると踊る演出もプラス。

＜「ディアモール大阪」施設概要＞

所在地 ：〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街

電話 ：06-6348-8931

営業時間：ショッピング：10:00～20:00、飲食店：11:00～22:00

※一部営業時間の異なる店舗がございます。

アクセス：各線梅田駅から徒歩約5分、JR東西線北新地駅から徒歩約3分

Ｈ Ｐ ：https://www.diamor.jp/

休館日 ：不定休

＜大阪ダイヤモンド地下街株式会社の概要＞

会社名：大阪ダイヤモンド地下街株式会社

所在地：〒530-0001大阪市北区梅田1丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街1号

設立 ：1995年4月26日

資本金：4億円

代表者：山根 慶之介

株主 ：阪急阪神不動産株式会社

事業内容：地下街「ディアモール大阪」の運営管理 等