【オリエンタルホテル福岡 博多ステーション】シェフ渾身のスペシャリテとスイーツで贈る冬の贅沢「The Noel High Tea」を2025年12月1日（月）～26日（金）期間限定で開催

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション（所在地：福岡市博多区）は、2F / Cafe&Bar CROSS POINT」にて、2025年12月1日（月）～26日（金）の期間限定で、クリスマスシーズンを彩る特別なハイティー『The Noel High Tea（ノエル ハイティー）』を開催します。本フェアは、CROSS POINTでしか味わえない、新しいスタイルのアフタヌーンティーとコース料理の融合をテーマに、クリスマスらしい華やかさと贅沢感を両立させた特別な内容です。クリスマスリースをイメージしたティースタンドには、雪の結晶やツリーのモチーフをあしらったスイーツやセイボリーを華やかに盛り付け、視覚と味覚で聖夜の雰囲気を楽しめます。

■ パティシェ・シェフ渾身のスペシャリテとセイボリー

クリスマスを彩るスイーツは、ひとつひとつパティシェの手仕事による繊細な仕上がり。季節のフルーツでもある苺をふんだんに使用した「ストロベリーマカロンケーキ」やCROSS POINTでもファンが多い「ティブリーズスコーン～クロテッドクリーム添え～」、「ル・ラテロール」などのそれぞれ異なる食感や香り、彩りを楽しめるスイーツ計８種類とシェフのこだわりが詰まった「サーモンとスズキのマリネ」、「アランチーニ」クリスマスにぴったりな「トルティーヤとミートパテのカナッペ」などのセイボリーを３種。メインディッシュにはホテル料理長のスペシャリテである「カモのロースト ～Honey Soy Glaze～」をご提供。香ばしく焼き上げた鴨肉に、ハニーと醤油をベースにしたグレーズが絡み、外は香ばしく中はしっとりとした理想的な火入れで仕上げています。また、濃厚な旨みが広がる「ウニのクリームパスタ」もコース仕立てでお楽しみいただけ、アフタヌーンティーの軽やかな一口と交互に味わうことで、CROSS POINTならではの特別な時間を演出します。ドリンクには、ウェルカムスパークリングワインまたはモクテルのほか、ティーやコーヒー、スタンダードカクテル、ワインの計25種類をフリーフロー制で幅広くセレクト可能になっており、昼下がりのティータイムから夜のディナータイムまで、お好みのドリンクでクリスマスのひとときを自由に演出できます。恋人や友人と過ごす時間に、目も舌も喜ぶ華やかなスイーツとコース料理、クリスマスの魔法が詰まったCROSS POINTのハイティーで、忘れられないひとときをお楽しみください。

【スイーツメニュー例】

ルージュフランボワーズ / スノーマンタルト / ティーブリーズスコーン～クロテッドクリーム添え～ /ル・ラテロール / ストロベリーマカロンケーキ / ル・フレーズ / ルージュ・オーナメント / ルージュパブロバ「アシェットデセール」

【セイボリーメニュー例】

サーモンとスズキのマリネ / トルティーヤとミートパテのカナッペ / アランチーニ /カモのロースト ～Honey Soy Glaze～ / ウニのクリームパスタ

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション「The Noel High Tea」

■ 期 間：2025年12月1日（月）～26日（金）

■ 時 間：15:00～22:00（最終入店19:30）

■ 場 所：2F Cafe&Bar CROSS POINT

■ 料 金：おひとり様 7,000円（税込） ＊完全予約制

※キャンセルの際は、2日前の19:00迄。以降は料金の100％のキャンセル料が発生いたします。

ご予約・お問い合わせ：レストラン予約課 TEL 092-461-2101

■ オリエンタルホテル福岡 博多ステーション

JR博多駅筑紫口から徒歩1分、福岡空港から地下鉄で5分、さらに地下鉄博多駅に直結。ナチュラルな素材感がアクセントとなる客室や宿泊ゲスト専用のエグゼクティブガーデンやジムなどを完備し、都会にいることをしばし忘れさせ、旅の活力を生み出します。

■ オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内16ホテル（総客室数4,169室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

■ 株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内24ホテル（総客室数7,671室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,412名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2025年10月現在）https://www.oriental-hotels.com/hotellist/