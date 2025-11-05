【bb.q オリーブチキン】今だけワンコイン！大人気「骨なしモモ黄金フライドチキン」4ピースが500円（税込）で楽しめる限定キャンペーン開催！

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が国内で運営する、韓国No.1フライドチキンブランド『bb.q オリーブチキンカフェ（以下、オリーブチキンカフェ）』は、2025年11月6日（木）から11月19日（水）までの期間限定で、人気の「骨なしモモ黄金フライドチキン（4ピース）」をワンコインの500円（税込）で販売するキャンペーンを実施いたします。通常590円（税込）の商品を特別価格でお楽しみいただける、オトクで嬉しいチキンキャンペーンです。

同時に人気のフレーバーチキン「骨なしモモヤンニョムチキン」「骨なしモモブラックペッパーチキン」は通常690円（税込）のところ、オトクな600円（税込）で販売いたします。この機会にピリッと香ばしいザクザク衣とジューシーな旨味が特徴の本格韓国チキンならではのおいしさをぜひお楽しみください。

【ワンコインから楽しめる！3種の本格韓国チキンキャンペーン】

今回のキャンペーンでは、オリーブチキンカフェ人気No.1の「骨なしモモ黄金フライドチキン（4ピース）」を、通常590円（税込）のところワンコインの500円（税込）で、8ピースも通常1,180円（税込）から1,000円（税込）へオトク価格でご提供。スパイス＆ハーブをミックスしたbb.qオリジナルスパイスを使用し、香ばしい風味とピリッと残る辛さがクセになる“王道の一品”です。

また、コチュジャンベースの甘辛ソースがやみつきになる韓国定番の「骨なしモモヤンニョムチキン」と、たっぷりのbbq特製ブラックペッパーシーズニングをまぶした「骨なしモモブラックペッパーチキン」も、通常4ピース690円（税込）のところを600円（税込）でご提供。いずれも外はザクザク、中はジューシーなモモ肉の旨みを存分に楽しめる人気フレーバーです。

この秋は、おトクに楽しめる11月の期間限定のチキンキャンペーンで、韓国No.1ブランドならではの本格チキンを味わってください。

【キャンペーン情報】

■キャンペーン期間

2025年11月6日（木）～11月19日（水）

■対象商品

骨なしモモ黄金フライドチキン

4ピース…通常590円⇒キャンペーン価格500円（税込）

8ピース…通常1,180円⇒キャンペーン価格1,000円（税込）

スパイス＆ハーブをミックスしたbb.qオリジナルスパイスを使用した

香ばしい風味と、ピリっと残る辛さがクセになる人気No.1チキン

骨なしモモヤンニョムチキン

4ピース…通常690円⇒キャンペーン価格600円（税込）

8ピース…通常1,380円⇒キャンペーン価格1,200円（税込）

韓国定番であるヤンニョムソース

コチュジャンベースの甘辛なソースのチキン

骨なしモモブラックペッパーチキン

4ピース…通常690円⇒キャンペーン価格600円（税込）

8ピース…通常1,380円⇒キャンペーン価格1,200円（税込）

黄金フライドチキンにコショウベースのbbq特製シーズニングをまぶした

目いっぱいのコショウの風味を楽しむチキン

※写真はいずれも8ピースです

【クリスマスチキン予約も受付中】

「オリーブチキンカフェ」は今年もクリスマス予約の受付を開始いたしました！

■クリスマス商品販売期間

2025年12月19日(金)～12月25日(木)

■ご予約について

bbqオリーブチキンカフェ公式ブランドサイトからご予約下さい。

ブランドサイトURL：https://bbq-olivechickencafe.jp/

クリスマス特設サイトURL：https://bbq-olivechickencafe.jp/xmas2025

※ご予約は商品販売前日まで受け付けておりますが、数量限定品のため予約状況によって販売を終了させていただく場合がございます。

※店舗により当日販売を実施しない場合があります。確実なご購入を希望される場合は事前にご予約ください。

★事前予約特典

ご予約のお客様には、商品引換時に次回使える「bb.q人気商品との引換券」をもれなくお渡しします



■クリスマス“早割”予約

12月14日(日)までにご予約いただくと

【A】プレミアムボックス 5,000円 ⇒ 4,700円（税込）

【B】バラエティボックス4,500円 ⇒ 4,200円（税込）

上記2商品が300円おトクな価格でお求めいただけます。

■『bb.q』とは ~It’s More Than a Name. It’s a Promise.~

ブランド名「bb.q」は 「Best of the Best Quality（最高品質の中の、最高）」を意味し、 すべての店舗ですべてのお客様にその品質を提供することをお約束するものです。

私たちが提供するすべてのフライドチキンのレシピは、 韓国における長年の伝統と、「bb.q」が最先端の品質と味を追求するために 韓国ソウルに設立した『チキン大学』の最新研究を融合させたものです。 このレシピにより、今まで味わったことのないほどサクサクで、ジューシーで、柔らかなフライドチキンを、さまざまな味をブレンドしたバラエティ豊かなソースやパウダーでお楽しみいただけます。

■bb.q オリーブチキン概要

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【設立】 2016年12月

【公式HP】 https://bbq-olivechickencafe.jp/

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp