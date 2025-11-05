「採用一括かんりくん」が、「キャリアチケット就職スカウト」とのAPI連携を開始しました。

HRクラウド株式会社

HRクラウド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中島 悠揮 以下、当社 ）は、当社が提供する採用AIエージェント「採用一括かんりくん」とレバレジーズ株式会社（本社：東京都東京都渋谷区、代表取締役社長：岩槻 知秀）が提供する就活サービス「キャリアチケット就職スカウト」とのAPI連携を開始しました。

「キャリアチケット就職スカウト」との連携の背景

採用業務には多くのノンコア業務が存在し、その中でも各求人媒体・ナビ・スカウトサービスからの候補者情報の取り込みは、手作業による時間・工数のかかる業務の一つです。

この課題を解決するため、求人媒体やナビ・スカウトサービスと採用管理システムのAPI連携を望む声を以前より多くいただいておりました。

こうした要望に応え、「キャリアチケット就職スカウト」とのAPI連携を開始しました。

これにより、候補者がスカウトを承諾した後の情報をシームレスかつリアルタイムに取り込むことが可能となり、候補者体験（CX）の向上が期待されます。

今後も、当社ではより多くの求人媒体・ナビとの連携を実現し、採用CXの向上を実現していきます。

「キャリアチケット就職スカウト」との連携で実現できること

今回のAPI連携により、候補者が「キャリアチケット就職スカウト」からオファーを承認すると、候補者情報がリアルタイムで「採用一括かんりくん」に自動同期され、確認・管理ができるようになります。

このシームレスなデータ連携は、採用担当者を煩雑な入力作業から解放し、候補者とのコミュニケーションという本質的な活動に集中できる環境を提供します。これにより、迅速な候補者対応が可能となり、求職者が企業を認知してから入社するまでの一貫した良質な体験、すなわち「採用CX」の向上に大きく貢献します。

当社とレバレジーズ株式会社は、この度のAPI連携を通じて、母集団形成から応募者管理、選考プロセスまでをより円滑に繋ぎ、新卒採用市場全体の生産性向上に貢献してまいります。

「キャリアチケット就職スカウト」について

「キャリアチケット就職スカウト」は、株式会社レバレジーズが運営する、新卒学生向けのスカウト型就職支援サービスです。従来のナビサイトのように学生が企業を探すのではなく、企業がプロフィールを登録した学生に直接スカウトを送る仕組みを採用しています。

就職活動が早期化・複雑化する中、早期対策セミナーやマッチングイベントなども実施し、学生と企業の精度の高いマッチングを支援しています。

公式サイト：https://media.careerticket.jp/

「採用一括かんりくん」について

当社が提供する自動化と候補者コミュニケーションの最適化をサポートする採用管理システム（ATS）です。採用プロセスの【集める】【自動化する】【惹きつける】のカテゴリにおいて「採用AIエージェント」機能が搭載され、AIが採用担当者のパートナーとして採用活動の全フェーズを強力に支援します。

従来の「複数の求人媒体からの応募者情報の一元管理」や「LINEを活用した候補者との円滑なコミュニケーション」といった強みにAIのサポートが加わることで、採用業務のさらなる効率化と質の向上を実現します。

公式サイト： https://www.career-cloud.asia



レバレジーズ株式会社会社概要

社名 ：レバレジーズ株式会社

代表者 ：岩槻 知秀

事業内容：自社メディア事業、人材関連事業、システムエンジニアリング事業、システムコンサルティング事業、M&Aアドバイザリー事業、DX事業、メディカル関連事業、教育関連事業

設立 ：2005年4月

本社 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア24階 25階

企業URL：https://leverages.jp/

サービスURL：https://careerticket.jp/

HRクラウド株式会社について

会社名 ： HRクラウド株式会社

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階

代表者 ： 代表取締役社長 中島悠揮

設立 ： 2014年4月2日

事業内容：クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供

、採用コンサルティング・採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

https://www.career-cloud.asia/bpaas

https://www.career-cloud.asia

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： HRクラウド株式会社

部署名： HRテック事業部 マーケティンググループ

担当者： PR 担当 市原

TEL ： 03-6261-5989

E-mail： mk@hr-cloud.co.jp