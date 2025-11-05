最大48dB低減！ハイブリッドANCを搭載し、デュアル同軸ダイナミックドライバーで豊かなサウンドを実現したノイズキャンセリングイヤホン 「EvoBuds Pro」

EDIFIER INTERNATIONAL LIMITED

先進のハイブリッドANC技術により、最大-48dBのノイズキャンセリングを実現。LDAC HDオーディオデコード（最大伝送速度990kbps）に対応しました。自然で立体感のある音質と、快適な装着感による没入感あふれるリスニング体験を提供します。■ハイブリッドANC技術で”ちょうど良い静けさ”を「EvoBuds Pro」は耳の構造や装着状態をリアルタイムで検知し、周りの騒音環境に合わせてノイズキャンセリングの深度を自動調整します。

■ハイブリッドANC技術で”ちょうど良い静けさ”を

「EvoBuds Pro」は耳の構造や装着状態をリアルタイムで検知し、周りの騒音環境に合わせてノ イズキャンセリングの深度を自動調整します。 最大48dBまでのノイズを低減し、快適で静かなリスニング環境を実現します。 ノイズキャンセルモードはシーンに合わせて切り替えが可能で、外音取り込みモードや風雑音抑 制モードにも対応。通勤・通学・カフェ・オフィスなど、あらゆる環境で音に没入できます。 対応コーデックは伝送速度最大990kbpsの高音質を再現するLDAC HDオーディオデコードをサ ポート。 また、一般社団法人日本オーディオ協会が定めるハイレゾワイヤレス規格の認証も取得してい ます。

■6mm+10mmのデュアルドライバーで臨場感あふれる豊かなサウンド

「EvoBuds Pro」は6mm+10mmの同軸デュアルドライバーを搭載。低音から高音まで広がりと深 みのある豊かな音場を再現し、奥行きのある立体感あるサウンドをお楽しみいただけます。

■6つのマイクでクリアな通話音声を実現

「EvoBuds Pro」は通話にも配慮し、左右それぞれ3基ずつ（合計6基）のマイクとAIノイズリダク ションアルゴリズムを搭載。風切り音や雑音の多い環境でもクリアな声を相手に届け、ビジネス シーンやオンライン会議でも安心して使用できます。

■ 最大36時間の連続再生可能なロングバッテリー！

「EvoBuds Pro」の快適さを支えるもう一つの要素は、最大36時間連続再生可能（ANC OFF時） なロングバッテリー。イヤホンのサイズからは想像できない長時間再生が可能です。

※ 再生時間は、テスト条件、音量レベル、オ-ディオソ-スによって異なる場合があります。

また急速充電にも対応。USB Type-Cケーブルを使い、わずか15分の急速充電で約180分の再 生が可能となっており、外出時の充電切れのストレスを気にすることなく、サウンドをお楽しみい ただけます。

■AIリアルタイム翻訳で多言語コミュニケーションをサポート

「EvoBuds Pro」はAIによる多言語対応の正確でタイムラグの少ない翻訳を提供します。

21言語に対応し、日常会話や海外旅行、文化交流など、さまざまな場面でスムーズなコミュニケーションを実現します。

■ Bluetooth 6.0で安定した低遅延接続を実現

「EvoBuds Pro」は最新のBluetooth 6.0技術を採用し、より安定した接続と低遅延通信を実現。

デュアルデバイスの同時接続サポートにより、「EvoBuds Pro」一つでスマートフォン、タブレット、 コンピューターをシームレスに切り替えて、マルチタスクの効率を高めることができます。

■ 快適な装着感と洗練されたデザイン

「EvoBuds」は軽量ボディと人間工学に基づいたデザイン、柔らかい抗菌イヤーチップにより、一 日中装着しても圧迫感なく快適にお使いいただけます。

長時間の装着でも疲れにくく、快適なリスニングを楽しめます。

■専用アプリ「Edifier ConneX」

iOS／Android OSアプリ「Edifier ConneX」（無料、日本語対応）をご利用いただくと、ノイズキャ ンセリング設定や、イコライザーを用いた音質調整、サウンドモード、装着検出、タッチコントロー ル設定など「EvoBuds Pro」が持つさまざまな機能を活用いただけます。

■製品仕様

EDIFIERについて

EDIFIER INTERNATIONALの親会社であるEDIFIER（エディファイア、深圳市漫歩者科技股份 有限公司）は、1996年の創業以来オーディオ機器の設計・製造を中心に展開して参りました。 HiFiスピーカーやヘッドホン/イヤホン、カーオーディオを中心に販路を世界へ拡大し、2010年2月 には自主ブランドを擁するメーカーとして初めて深圳A株に上場を果たしています。

弊社が扱う製品は、生産ラインや組み立て、パッケージング、再生テストに至るまで、すべて自社工場で手掛けています。一貫した自社管理だからこそ、世界中の皆さまに安心・信頼いただける 最高品質をお届けできると自負しています。

EDIFIERは2012年、80年以上の歴史を持ちHi-Fiオーディオ再生の飽くなき追求を続けるSTAX 株式会社の全株式を取得しました。高度な静電技術と長年蓄積されたノウハウを駆使したSTAX の製品群は「イヤースピーカー」と呼ばれ、静電型ヘッドホンの代名詞となっています。