ディズニーの名作『ピーター・パン』『シンデレラ』『ピノキオ』の限定コレクション“星が輝く夜に”　11月7日(金)に発売決定！

写真拡大 (全11枚)

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

コニカミノルタプラネタリウム株式会社(本社：東京都豊島区/代表取締役社長：本由美子)が運営するギフトショップ「Gallery Planetaria（ギャラリープラネタリア）」では、ディズニーの名作映画『ピーター・パン』『シンデレラ』『ピノキオ』のオリジナルデザインを使用した限定コレクション“星が輝く夜に”を2025年11月7日(金)より販売します。


コニカミノルタプラネタリウムの星空エンタテインメントと、“星が輝く夜に”願いが叶うディズニーの物語が出会い、美しい夜空のきらめきを閉じ込めたアイテムたちが誕生しました。
日常に魔法のような瞬間をもたらし、星の美しさをあらためて感じさせてくれます。




限定コレクション“星が輝く夜に”

ディズニーの名作映画『ピーター・パン』『シンデレラ』『ピノキオ』の星が輝く印象的なシーンがデザインされた限定コレクション。さらに、物語に登場するキャラクターやモチーフを星座に見立ててデザインし、夜空に散りばめました。


ご自宅でのリラックスタイムに使いたいマグカップや毎日身につけられるアクリルキーホルダーなど、5種類のアイテムをご用意。


キャラクターたちが願いをかけた美しい星空に、思い馳せてみませんか。



アクリルキーホルダー


星が輝く夜のワンシーンを、そのまま手のひらサイズのキーホルダーに。


さりげなく持ち歩ける、小さな星空のかけらです。




ステッカー


物語のキャラクターやモチーフを星座のように散りばめたステッカー。


スマートフォンやお気に入りの小物に貼れば、日常が少しだけ特別に。




マグカップ


『ピーター・パン』と『ピノキオ』の物語を映したマグカップ。


星が輝く夜のリラックスタイムに、夢を語るひとときを。




ハンカチ


星がひときわ輝く、夢のような瞬間を描いた『シンデレラ』のハンカチ。


日常に、少しだけ魔法をかけてくれるハンカチです。




ブランケット＆トートバッグセット


ひざ掛けにもぴったりな癒やしのアイテム。やわらかな肌触りとともに、星空に包まれるような心地よさを。持ち運びやすいトートバッグとのセットです。




癒やし、発見、ときに感動―――

コニカミノルタプラネタリウムは、美しく輝く星を通じて癒やし、発見、ときに感動をお届けしてきました。


ディズニーの物語は、多くの人々の心に寄り添い、忘れられない感動を与え続けてきました。


美しく輝く星空の下、夢をかなえるシーンが印象的な『ピーター・パン』『シンデレラ』『ピノキオ』をオリジナルでデザインしたこの限定コレクションを通じて、日々の忙しさの中で忘れがちな星空の美しさや、星のきらめきがもたらす癒やし・感動を再発見するきっかけを提供します。


限定コレクション“星が輝く夜に”詳細


◆発売日：2025年11月7日(金)


◆販売場所：コニカミノルタプラネタリウム全5館に併設のギフトショップ『Gallery Planetaria』


◆詳細はこちら：


https://planetarium.konicaminolta.jp/event/disney_collection1/?rl=251105_all_disney-collection


◆発売元：株式会社ニュートラルコーポレーション


※各館で販売ラインナップが異なります。


※商品は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。




★コニカミノルタプラネタリアTOKYO(有楽町)


■名称　コニカミノルタプラネタリアTOKYO


■所在地　東京都千代田区有楽町二丁目5-1 有楽町マリオン9階


■営業日　定休日なし(作品入替期間は休館)


■営業時間　平日10:30～21:15/10:00～21:45


※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。


https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/






★コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ(池袋)


■名称　コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ


■所在地　東京都豊島区東池袋三丁目1-3 サンシャインシティ


ワールドインポートマートビル屋上


■営業日　定休日なし(作品入替期間は休館)


■営業時間　平日10:00～21:00／土日祝日10:00~22:00


※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。


https://planetarium.konicaminolta.jp/manten/






★コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)(押上)


■名称　コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)


■所在地　東京都墨田区押上一丁目1-2


東京スカイツリータウンイーストヤード7階


■営業日　定休日なし(作品入替期間は休館)


■営業時間　平日10:30～22:00／土日祝日9:30~22:00


※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。


https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/






★コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA(横浜)


■名称　コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA


■所在地　神奈川県横浜市西区高島一丁目2-5


横濱ゲートタワー2階


■営業日　定休日なし(作品入替期間は休館)


■営業時間　平日10:30～20:30／土日祝10:00～21:00


※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。


https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariayokohama/






★コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA(名古屋)


■名称　コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA


■所在地　愛知県名古屋市西区則武新町三丁目1-17


イオンモール Nagoya Noritake Garden 3階


■営業日　定休日なし(作品入替期間は休館)


■営業時間　10:00～21:00


※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。


https://planetarium.konicaminolta.jp/manten-nagoya/





