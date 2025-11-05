デンマーク発ジュエリーブランド「MARIA BLACK」11月19日（水）、伊勢丹新宿店 本館1階に常設ショップがオープン

有限会社SESSION

デンマーク・コペンハーゲン発のジュエリーブランド「MARIA BLACK（マリア ブラック）」は、2025年11月19日（水）、伊勢丹新宿店 本館1階に常設ショップをオープンいたします。

「MARIA BLACK(https://www.instagram.com/mariablackjp/)」は、デザイナーのマリア・ブラックが2010年に設立したブランドです。“ジュエリーを通して自分らしさを表現する”という想いが込められ、ミニマルでありながらも個性を引き立てるデザインを展開。洗練された感性とモダンなアプローチが融合したコレクションは、世界中で多くのファンを魅了しています。

伊勢丹新宿店では、新作コレクションをはじめ、ブランドを代表するアーカイブシリーズや、14Kを使用した「FINEコレクション」など、幅広いラインアップを取り揃えます。オープンを記念して、14Kの直営店限定コレクションも登場。14Kならではの柔らかな輝きと、洗練されたフォルムが際立つ特別なジュエリーです。

また、11月22日（土）13:00～15:00には、デザイナーのマリア・ブラック本人が来店予定。ブランドの世界観やデザイン哲学を直接感じていただける貴重な機会となります。

デザイナー マリア・ブラック

■ MARIA BLACK 伊勢丹新宿店 オープン情報

オープン日：2025年11月19日（水）

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館1階

デザイナー在店日：11月22日（土）13:00～15:00

■ MARIA BLACK 表参道

所在地：東京都渋谷区神宮前5-3-3

デザイナー在店日：11月23日（日）14:00～16:00

“日常に寄り添うモダンジュエリー”を提案する「MARIA BLACK」。

伊勢丹新宿店で、あなたらしい輝きを見つけてみてはいかがでしょうか。

MARIA BLACK(https://www.instagram.com/mariablackjp/)

デンマークのコペンハーゲン出身のマリア・ブラックは、美しさと芸術性を兼ね備えるというコンセプトの下、他にはない独自のデザインでデイリーウエアがワンランクアップするアーバンジュエリーを大人の女性に発信。

デザインはコレクション毎に特徴があり、マリアのパッションと経験がベースとなっている。

一つのピアスで強い主張を表現し、個性的なクリエイティビティを追求。

MARIA BLACK のジュエリーは、着ける人の自由な発想と感性でスタイリングする事により完成形となる。

■本リリースに関する問い合わせ先

ショールーム セッション

TEL 03-5464-9975