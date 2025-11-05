「暁のヨナ」ラストスパート！連続ふろく第3弾も描きおろしクリアファイルつき！『花とゆめ』23号11月5日（水）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』23号を10月20日（月）に発売しました。


豪華ふろくは「『暁のヨナ』名場面クリアファイル３.　by草凪みずほ」です！　


みどころ満載の『花とゆめ』をお見逃しなく！



【少女まんが誌『花とゆめ』】https://www.hanayume.com/(https://www.hanayume.com/)



『花とゆめ』25年23号

連続ふろく第3弾！「『暁のヨナ』名場面クリアファイル３.　by草凪みずほ」


ふろく「『暁のヨナ』名場面クリアファイル２.　by草凪みずほ」

表面は描きおろし！イラストは草凪先生描きおろしのスウォン・ジュド・ケイシュクの3人♪


ラスト3話！「暁のヨナ」（草凪みずほ）


「暁のヨナ」（草凪みずほ）

白の龍神とともに、魂だけが流れついたスウォンも連れて、無事地上へと帰還することができたハクだったが、地上でも実体はなく、姿は見えないままで――!?


■「暁のヨナ」BIGジグソーパズル10名様プレゼント！　by草凪みずほ

カラー記事：「暁のヨナ」BIGジグソーパズル10名様プレゼント！　by草凪みずほ

ヨナたちの旅路に思いを馳せるたっぷりのピース♪


応募の詳細は必ず本誌をご確認ください。


＜応募締切＞2025年11月20日（木）　※当日消印有効


※紙版限定企画です。電子版には応募券は付属しておりませんのでご了承ください。


大反響御礼！「兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる」（月永遠子）が早くも巻頭カラーで登場！


巻頭カラー「兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる」（月永遠子）

今度は義兄に迫られた雪穂は…!?


注目の第2話！「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）がカラーつきで登場！


カラーつき「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）

今後もカップルを演じることになった2人は…!?


TVアニメ2026年1月放送スタート！「多聞くん今どっち!?」（師走ゆき）がカラーつきで登場！


カラーつき「多聞くん今どっち!?」（師走ゆき）

F/ACEの強化合宿スタート！


うたげも参戦…!?


「多聞くん今どっち!?」★アニメ最新information★　by師走ゆき


カラー記事：「多聞くん今どっち!?」★アニメ最新information★　by師走ゆき

2026年1月から放送開始のTVアニメ「多聞くん今どっち!?」の最新情報をお届けします！


アニメ公式HP　https://tamon-anime.com/


アニメ公式X　https://x.com/Tamon_anime



【花とゆめ25年23号】


●毎月５日・20日発売


●判型：B5判


●定価：490円（税込）




【会社概要】


会社名：株式会社白泉社


所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2


代表者：代表取締役社長　高木靖文


設立：1973年12月1日


URL：https://www.hakusensha.co.jp/


事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など