「暁のヨナ」ラストスパート！連続ふろく第3弾も描きおろしクリアファイルつき！『花とゆめ』23号11月5日（水）発売！
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』23号を10月20日（月）に発売しました。
豪華ふろくは「『暁のヨナ』名場面クリアファイル３. by草凪みずほ」です！
みどころ満載の『花とゆめ』をお見逃しなく！
【少女まんが誌『花とゆめ』】https://www.hanayume.com/
『花とゆめ』25年23号
連続ふろく第3弾！「『暁のヨナ』名場面クリアファイル３. by草凪みずほ」
ふろく「『暁のヨナ』名場面クリアファイル２. by草凪みずほ」
表面は描きおろし！イラストは草凪先生描きおろしのスウォン・ジュド・ケイシュクの3人♪
ラスト3話！「暁のヨナ」（草凪みずほ）
「暁のヨナ」（草凪みずほ）
白の龍神とともに、魂だけが流れついたスウォンも連れて、無事地上へと帰還することができたハクだったが、地上でも実体はなく、姿は見えないままで――!?
■「暁のヨナ」BIGジグソーパズル10名様プレゼント！ by草凪みずほ
カラー記事：「暁のヨナ」BIGジグソーパズル10名様プレゼント！ by草凪みずほ
ヨナたちの旅路に思いを馳せるたっぷりのピース♪
応募の詳細は必ず本誌をご確認ください。
＜応募締切＞2025年11月20日（木） ※当日消印有効
※紙版限定企画です。電子版には応募券は付属しておりませんのでご了承ください。
大反響御礼！「兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる」（月永遠子）が早くも巻頭カラーで登場！
巻頭カラー「兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる」（月永遠子）
今度は義兄に迫られた雪穂は…!?
注目の第2話！「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）がカラーつきで登場！
カラーつき「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）
今後もカップルを演じることになった2人は…!?
TVアニメ2026年1月放送スタート！「多聞くん今どっち!?」（師走ゆき）がカラーつきで登場！
カラーつき「多聞くん今どっち!?」（師走ゆき）
F/ACEの強化合宿スタート！
うたげも参戦…!?
「多聞くん今どっち!?」★アニメ最新information★ by師走ゆき
カラー記事：「多聞くん今どっち!?」★アニメ最新information★ by師走ゆき
2026年1月から放送開始のTVアニメ「多聞くん今どっち!?」の最新情報をお届けします！
アニメ公式HP https://tamon-anime.com/
アニメ公式X https://x.com/Tamon_anime
【花とゆめ25年23号】
●毎月５日・20日発売
●判型：B5判
●定価：490円（税込）
