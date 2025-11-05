「暁のヨナ」ラストスパート！連続ふろく第3弾も描きおろしクリアファイルつき！『花とゆめ』23号11月5日（水）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』23号を10月20日（月）に発売しました。

豪華ふろくは「『暁のヨナ』名場面クリアファイル３. by草凪みずほ」です！

みどころ満載の『花とゆめ』をお見逃しなく！

【少女まんが誌『花とゆめ』】https://www.hanayume.com/(https://www.hanayume.com/)

連続ふろく第3弾！「『暁のヨナ』名場面クリアファイル３. by草凪みずほ」

『花とゆめ』25年23号ふろく「『暁のヨナ』名場面クリアファイル２. by草凪みずほ」

表面は描きおろし！イラストは草凪先生描きおろしのスウォン・ジュド・ケイシュクの3人♪

ラスト3話！「暁のヨナ」（草凪みずほ）

「暁のヨナ」（草凪みずほ）

白の龍神とともに、魂だけが流れついたスウォンも連れて、無事地上へと帰還することができたハクだったが、地上でも実体はなく、姿は見えないままで――!?

■「暁のヨナ」BIGジグソーパズル10名様プレゼント！ by草凪みずほカラー記事：「暁のヨナ」BIGジグソーパズル10名様プレゼント！ by草凪みずほ

ヨナたちの旅路に思いを馳せるたっぷりのピース♪

応募の詳細は必ず本誌をご確認ください。

＜応募締切＞2025年11月20日（木） ※当日消印有効

※紙版限定企画です。電子版には応募券は付属しておりませんのでご了承ください。

大反響御礼！「兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる」（月永遠子）が早くも巻頭カラーで登場！

巻頭カラー「兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる」（月永遠子）

今度は義兄に迫られた雪穂は…!?

注目の第2話！「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）がカラーつきで登場！

カラーつき「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）

今後もカップルを演じることになった2人は…!?

TVアニメ2026年1月放送スタート！「多聞くん今どっち!?」（師走ゆき）がカラーつきで登場！

カラーつき「多聞くん今どっち!?」（師走ゆき）

F/ACEの強化合宿スタート！

うたげも参戦…!?

「多聞くん今どっち!?」★アニメ最新information★ by師走ゆき

カラー記事：「多聞くん今どっち!?」★アニメ最新information★ by師走ゆき

2026年1月から放送開始のTVアニメ「多聞くん今どっち!?」の最新情報をお届けします！

アニメ公式HP https://tamon-anime.com/

アニメ公式X https://x.com/Tamon_anime

【花とゆめ25年23号】

●毎月５日・20日発売

●判型：B5判

●定価：490円（税込）

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など