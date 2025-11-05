ウェビナー「TikTokで“売れる”をつくる！はじめてのTikTok Shopセミナー」を11月13日に開催

UUUM株式会社

UUUMマーケティング株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：鈴木 司)は、ウェビナー「TikTokで“売れる”をつくる！はじめてのTikTok Shopセミナー」を、2025年11月13日(木)18:00～19:00に開催します。

著しい成長を遂げるショート動画市場で、今注目を集めているのが「TikTok Shop」です。一方で「TikTok Shop」に取り組みたいと考えるクリエイターからは「耳にする機会が増えたが、仕組みがわからない」「興味はあるが何から始めたらいいのかわからない」「どういう動画が売れているのか知りたい」などの声が上がっています。



本ウェビナーでは、プラットフォームを提供するTikTok Shop Japanの担当者と、導入支援を行うフリークアウト・ホールディングスの担当者が登壇し、「これからTikTok Shopを始めたいけど、わからないことがたくさん」というクリエイターに向けて、基本的な知識から売れる動画のコツまで、始める前に知っておきたい情報を網羅的に解説します。セミナーを受講することで、「TikTok Shopを理解して、動画の投稿ができる」実践的なノウハウを得ることができます。

■ウェビナーの概要

日時

2025年11月13日(木)18:00～19:00(変更の可能性あり)

場所

オンライン開催

参加費

無料

プログラム内容

1.TikTok Shopについて理解しよう！

2.”売れる動画のコツ”を知って売上を出そう！

3.UUUMができるサポートについて＆ウェビナー限定案件のご案内

登壇者

・TikTok Shop Japan

Creator Management Senior Manager

李 晨君

・株式会社フリークアウト・ホールディングス

コンテンツコマース推進室

岡田 梨佐

参加申込方法

下記のフォームに必要事項を入力の上、お申し込みください。

▼お申し込みフォーム

https://forms.gle/4mfxNLA2gzL8dbz6A

※定員に達した場合、抽選でのご案内となります。抽選となった場合は、当選された方のみに配信URLをご案内します。

申込期限

2025年11月9日(日) 23:59

参加者特典

ご参加いただいた方には参加特典として【UUUM特別案件】をご案内します。

※複数の案件をご案内する予定ですが、各案件毎に審査がございますのでご了承ください。

備考

プログラム内容、スケジュール、講演者は予告なく変更される場合があります。

ご参加後、主催者から商談やサービスのご案内をする場合があります。

本ウェビナーに関するお問い合わせ先

UUUM株式会社

セミナー担当

unit-ads-bd@uuum.jp