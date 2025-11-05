『EVISU』と『三浦孝太』がコラボレーション

株式会社ブラザーフッド・コーポレーション仏頭ジャカードリラックスフィット デニムジャケット



日本発のプレミアムデニムブランド「EVISU（エビス）」は新世代MMAファイター・三浦孝太を2025年冬コレクションのアンバサダーに起用したことを発表します。

23歳という若さながら圧倒的な存在感を放つ三浦が、今季のEVISUに新たなエネルギーとスピリットを吹き込みます。





本コレクションでは、クラシックなカモメプリントデニムから、現代的なオーバーサイズジャケットまで、EVISUが誇る職人技とディテールへのこだわりが光るアイテムが揃います。三浦孝太の闘志とカリスマ性を融合させ、ブランドが掲げる「自信」と「強さ」を大胆に表現。試合後の高揚感やアドレナリンを感じさせるビジュアルが印象的に仕上がっています。

（写真上から右に）

・ロゴとカモメ刺繍 レギュラーフィット レザージャケット \154,000

・ウォッシュドディストレスド大黒 リラックスフィットジーンズ#2030 \68,200

・ビンテージベルベットレギュラーフィットパッドスカジャン \63,250

・オールオーバーへのへのもへじ仏頭ジャカード リラックスフィット デニムシャツ \40,920

・ウォッシュドデコンストラクテッド刺し子 リラックスフィットジーンズ#2030 \68,200



【詳細】

EVISU 2025年秋冬コレクション

取扱店舗：EVISUの直営店舗、公式オンラインストア



【EVISUについて】

1991年、大阪で誕生したEVISUは、日本神話の「恵比寿」から名を取り、手描きのカモメマークで知られるプレミアムデニムブランドです。創業当初は一日わずか14本のジーンズしか生産できないほどのこだわりを持ち、その卓越した品質と職人技で世界中のデニム愛好家を魅了してきました。「Before Anyone Did Anything, EVISU Did Everything（誰よりも先に、EVISUはすべてをやっていた）」というスローガンのもと、今もなお革新を続けています。