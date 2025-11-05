デジタルギア、アライドアーキテクツと業務連携

デジタルギア株式会社

デジタルギア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：漆崎祥一）は、アライドアーキテクツ株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長：村岡弥真人、証券コード：6081）と業務連携パートナーシップ契約を締結しました。本提携により、2D/3Dアニメーションを活用したSNS向けコンテンツの企画・制作から、マーケティング施策への活用までワンストップで支援する体制を構築し、IP／エンタメ業界や企業・自治体のマーケティング活動をサポートしていきます。

業務提携の背景と目的

近年、SNSや動画広告市場の拡大にともない、2D/3Dアニメーションを活用したプロモーションへの期待が高まっています。デジタルギアは、アニメやゲーム、Vtuber等のキャラクター3Dモデル制作や2Dアニメーション制作などを手掛けてきましたが、動画制作に付随するSNSマーケティングの支援ニーズが急速に増加していました。その一方で、マーケティング施策には専門知識やデータ活用が不可欠なことから、SNSマーケティングに強みを持つパートナーとの連携を模索していました。今回、6,000社以上の支援実績を持つアライドアーキテクツとの協業を通じて、両社の強みを補完しあい、IP/エンタメ領域における新たな価値創造を目指します。

業務連携の内容

一貫支援体制の構築：2D／3Dアニメーションを活用したSNS用コンテンツの企画・制作からマーケティング施策実行までワンストップで提供。

共同展開：両社の既存クライアントや新規取引先に向けて、上記支援メニューを共同で展開。

新サービス開発：IP／エンタメ分野に特化した新しいマーケティング支援サービスを共同で開発・提供。

提供サービス

【公式キャラクターをお持ちの企業向け】

- 3Dキャラクターのブラッシュアップや2Dキャラクターの3D化- キャラクターを活用した映像コンテンツの企画・撮影・収録- SNSマーケティング活用に向けた企画・運用支援

【公式キャラクターがない企業向け】

＜アライドアーキテクツ株式会社＞

- オリジナルキャラクターの企画・デザイン・制作- キャラクターを活用した映像コンテンツの企画・撮影・収録- SNSマーケティング活用に向けた企画・運用支援

アライドアーキテクツ株式会社は、データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計することで事業成果の向上に貢献するマーケティング AX（※1）支援企業です。2005 年の創業以来培った 6,000 社以上のマーケティング支援実績と UGC を始めとする顧客の声データ資産を活かし、独自開発の SaaS・SNS・AI 技術とデジタル・AI 人材（※2）を組み合わせた統合ソリューションで、企業のマーケティング AX 実現を加速しています。

※1 マーケティング領域における AI トランスフォーメーションのこと。AI 技術やデジタル・AI 人材（※2）によって業務プロセスや手法を変革し、データと AI の活用によって人と企業の新

しい関係性を創出すること、と当社では定義しています。

※2 主に AI 技術、SaaS、SNS などのデジタルマーケティングに関連する技術・手法に精通し、それらを活かした施策やサービスを実行できる人材（AI マーケティング戦略立案者、生

成 AI プロンプトエンジニア、SNS 広告運用者、SNS アカウント運用者、エンジニア、Web デザイナー、クリエイティブ・ディレクター等）を指します。

<アライドアーキテクツ株式会社会社概要＞

＜デジタルギア株式会社＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/133595/table/15_1_6c74ecec8d6243e7a2e343cfa72b2f84.jpg?v=202511050528 ]

お客様を起点に"ギア"を回すことで、感動とワクワクに貢献します。デジタルギア株式会社は、2023 年に設立されたデジタルエンターテイメント制作会社です。アニメやゲーム、Vtuber などのキャラクターや背景の 3D モデル制作をはじめ、イラストや 2DCG アニメーションの制作も手がけています。「Drive your Digital」を掲げ、クライアントのニーズに応じた最適なクリエイティブを提供することを使命としています。3D キャラクターのモデリングやモーション収録、イラスト制作、Live2D、Spine を用いたアニメーションなどをワンストップで対応可能な体制を強みとしています。エンジニア、ディレクター、デザイナーが連携し、企画から制作まで一貫したサービスを提供しています。今後は、Vtuber のタレントマネジメントや広告代理事業にも展開し、業界をリードするマルチクリエイター企業を目指します。

＜デジタルギア株式会社 会社概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/133595/table/15_2_283f12463cffb6b90768c35ec996dcf6.jpg?v=202511050528 ]

