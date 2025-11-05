こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
第39回尼崎市農業祭・第76回尼崎市そ菜品評会 「あまやさいグランプリ」を開催します
令和7年11月9日（日）、橘公園で第39回尼崎市農業祭を開催します。葉付き大根や認定農業者のあまやさい、伝統野菜である尼藷（あまいも）・田能の里芋の加工品の販売のほか、日用品バザー、こどもに人気のトランポリンなど、例年大盛況のブースが出店します。
また、農家の皆さまの日ごろの営農の成果を発表する機会として、第76回尼崎市そ菜品評会「あまやさいグランプリ」も同会場で開催します。さらに今年は、あまやさいを使用した料理を提供している「あまやさい地産地消推進店」のうち5店舗が出店します。この機会に是非、あまやさいをご賞味ください。
１ 開催日時・当日のスケジュール
開催日時
令和7年11月9日（日） 午前9時30分～午後2時00分
当日のスケジュール
※雨天決行（警報が発表された場合は中止）
２ 開催場所
尼崎市東七松町1丁目22 橘公園（尼崎市役所東隣り）
３ 主な内容
そ菜品評会、葉付き大根などあまやさいの販売、認定農業者が作ったあまやさいの販売、出品野菜の
即売、尼藷・田能の里芋の加工品の販売、寄せ植えの販売、イベント（輪投げ、スタンプラリー＆ガチャ
ポン、ふわふわ（エアー遊具）、わたがしづくりなど）、あまやさい地産地消推進店の出店など
４ 農業祭ホームページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/manabu/festival/monthly_fes/1032329.html