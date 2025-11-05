第５回 “ノジマジャック” 開催 ～横浜市消防局と協力して防災啓発を実施～
株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長 野島廣司）は、横浜市消防局とタイアップし、横浜市内のデジタル家電専門店ノジマ計25店舗において、 “ノジマジャック”を開催いたします。ご来店いただいたお客様の防災への関心を高めることを目的に、横浜市内のノジマのテレビコーナーをジャックし、展示のテレビに防災啓発動画を流します。実施期間は、秋の火災予防運動期間である2025年11月９日（日）～11月15日（土）を予定しています。
また、11月９日（日）には、ノジマセンター北店含め、ノースポート・モールで横浜市消防音楽隊による演奏会、子供防災衣着装体験、バッテリーカー運転体験、スタンプラリー等、ご家族の皆様に喜ばれるイベントも実施いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333603&id=bodyimage1】
■ノジマジャック実施店舗：計25店舗
横浜四季の森店/ららぽーと横浜店/センター北店/トレッサ横浜店/MARK IS みなとみらい店/金沢八景店/港南台バーズ店/本牧フロント店/イオンフードスタイル三ツ境店/オーロラモール東戸塚店/東急百貨店たまプラーザ店/権太坂店/横浜東寺尾店/戸塚モディ店/東戸塚西口プラザ店/瀬谷店/カエデウォーク長津田店/コーナン港北インター店/ブランチ横浜南部市場店/横浜岡野店/日吉東急アベニュー店/イトーヨーカドー上永谷店/アピタ金沢文庫店/ジョイナステラス二俣川店/西友鶴見店
■限定店舗イベント概要
日時：11月９日（日）10時00分～15時30分
場所：ノースポート・モール
（〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１丁目２５-１）
内容：横浜市消防音楽隊による演奏会（15時00分開始）、消防車両展示、こども防火服着装体験、バッテリーカー運転体験、スタンプラリー、VR体験
ノジマグループは、今後も経営理念である「社会に貢献する経営」の具現化に向け、地域社会の皆様のお役に立つ取り組みを進めてまいります。
