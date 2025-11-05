日本の防衛市場規模、シェア報告、成長予測およびメーカー 2025-2035
KDマーケット・インサイト社は、市場調査レポート『日本の防衛市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年』の発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を下せるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケット・インサイト社の研究者が一次および二次調査手法を用いて市場競争を評価し、競合企業のベンチマーキングやGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行いました。
日本の防衛市場に関する調査レポートによると、市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）2.5％を示し、2035年末までに市場規模467億米ドルに達すると予測されています。2025年には、市場規模は収益359億米ドルと評価されました。
日本の防衛市場：規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
日本の防衛市場は、国家安全保障戦略の変化、地域的地政学リスクの高まり、自衛隊（SDF）の技術近代化により、力強い成長を遂げています。世界有数の技術先進国である日本は、国家安全保障と抑止力強化のため、防衛技術の革新、国内生産能力の強化、戦略的パートナーシップの拡大を重視しています。
従来、日本の防衛政策は憲法上の制約により抑制的でしたが、近年ではより積極的な防衛姿勢へと転換し、多領域作戦（マルチドメインオペレーション）、ミサイル防衛、サイバー防衛、海上安全保障などに重点を置いています。この方針転換は、防衛費の過去最高更新にも表れており、地域の脅威に対する抑止力強化とインド太平洋地域の安定確保を目指しています。
市場は、航空防衛、海軍プラットフォーム、陸上装備、電子戦、サイバー防衛、先進兵器技術など幅広い分野を含みます。日米英豪などとの協力枠組み（クアッド、AUKUSなど）の強化により、技術移転、共同研究開発、防衛装備調達が進展しています。
市場規模とシェア
日本は世界の防衛費上位10カ国の一つであり、近年の防衛予算は7兆円（約470億米ドル）を超えています。政府は2027年までにGDP比2％を防衛費に充てる目標を掲げており、アジア太平洋地域で最大級の防衛市場となる見込みです。
市場の主要セクターは、航空・ミサイル防衛システム、海軍艦艇、次世代戦闘機、指揮・通信・情報・監視・偵察（C4ISR）システムなどです。
日本の防衛近代化計画である「国家安全保障戦略（NSS）」および「防衛力整備計画（DBP）」は、国産技術の開発、共同作戦体制の拡充、サプライチェーンの強化を柱としています。また、宇宙監視およびサイバー防衛への投資拡大により、次世代型ハイテク防衛インフラの構築が進んでいます。
成長要因
地政学的緊張と地域安全保障上の懸念：海洋領有権問題や北朝鮮のミサイル脅威が防衛拡張を促進。
政府の政策転換：防衛装備移転三原則の見直しにより、装備輸出や国際協力が進展。
技術革新の加速：AI、量子計算、レーダー、無人防衛技術への投資増加。
戦略的同盟関係の強化：米英豪との防衛技術協力が進展。
国産防衛生産の推進：国内製造基盤を強化し、防衛自立性を確保。
サイバー・宇宙防衛の重視：サイバー攻撃・衛星干渉への対策強化。
