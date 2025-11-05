伝統美と格式を纏う【京都漆器 屠蘇器セット】～十二支デザインの祝い膳で迎える新年
京都の伝統技が息づく「京都漆器」の屠蘇器セット。
干支をモチーフにした“十二支”デザインが施されたトレー、三つ組杯、そして優美な銚子が一揃いになった贅沢なセットです。
新年の祝い膳やお正月の儀式はもちろん、結婚祝い、引き出物、長寿祝いなど、人生の節目を彩る特別なギフトとしても大変人気があります。
艶やかな漆の光沢と、縁起の良い十二支柄は、日本ならではの格式と華やかさを兼ね備え、使うたびに“和の心”を感じられる逸品。
職人の手仕事による丁寧な塗りと美しい仕上がりは、永く愛用できるだけでなく、世代を超えて受け継がれる価値を持ちます。
お正月や特別な日の食卓をより一層上品に演出する、京都漆器の屠蘇器セットで、新たな一年の始まりを華やかにお迎えください。
【京都漆器】屠蘇器 十二支TOSOトレー・三つ組杯・銚子セット～結婚祝いに最適
