『Vivid World（ビビッドワールド）』本日Steamにて配信開始！『ビビッドナイト』の完全新作、究極進化したシナジーが織りなす戦略的オートバトル
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、2021年にリリースした『Vivid Knight（ビビッドナイト）』の続編となる新作『Vivid World / ビビッドワールド』（以下、『ビビッドワールド』）をSteam にてリリースしたことを発表いたします。
◆『Vivid World / ビビッドワールド』Steamストアページ:https://store.steampowered.com/app/2468550/Vivid_World/
この度、Steam最新作となる『ビビッドワールド』を本日2025年11月5日（水）17:00よりリリースいたしました。本作は2021年にリリースした『Vivid Knight（ビビッドナイト）』の続編であり、「パーティ構築型ローグライク」第2弾。前作の“宝石を集めて戦う”独自の戦略性を継承し、よりスケールの大きな冒険と自由な編成が楽しめる作品へと進化を遂げています。また、体験版リリース時にはSteam内の「話題の新作（Trending New Releases）」ランキングで世界1位を獲得。国内外のユーザーから注目を集め、フィードバックをもとにさらなるブラッシュアップを重ね、本日ついに発売となります。さらに、リリースを記念して前作『ビビッドナイト』セール（50％オフ）も実施！シリーズの原点を振り返りながら、新たな冒険の幕開けをお楽しみください。
※体験版の配信については、11月5日（水）の正式リリースをもって終了とさせていただきます
ストーリー
舞台は「悪魔」が支配する「冥界」…主人公レムリアが
突然迷い込んでしまった死後の世界。
悪魔が巣食う世界へともに迷い込んだ同級生たちを救うべく、
彼女は冥界の攻略へと動き出す。
冥界に散らばる不思議な宝石を駆使する彼女は、
より深い闇との戦いへと足を踏み入れていく…
多彩なシナジーを駆使して挑む戦略的オートバトル
『ビビッドワールド』は、宝石に封じられた仲間を集めて戦う、パーティ構築型ローグライクです。プレイヤーは、宝石となった仲間たちと共に“冥界”を探索し、ランダム生成されるダンジョンを攻略していきます。ユニット同士を組み合わせて強化し、さらに各ユニットが持つ“シンボル”を揃えることで「シンボル効果」が発動。パーティ全体を強化するさまざまな効果が得られます。
宝石たちとの出会いと別れ――限られた枠とリソースの中で、どの仲間を残しどのキャラクターを育てるか。その取捨選択が勝敗を左右します。戦略とひらめきで、自分だけの最強パーティを築き上げましょう。
進化したバトルとシステムが、仲間たちの力を共鳴させる
◎新バトルシステム「TP」で戦略がさらに深化
本作では、スキル発動に「TP（テクニカルポイント）」システムを採用。ユニットや敵は毎ターンTPが上昇し、一定値を超えるとスキルを自動発動します。また、TPの増加量はユニットごとに異なるため、
編成や行動順を考慮した戦略的なバトルが展開されます。
◎繋がる絆、解き放たれる力「ユニオンスキル」
「ユニオンスキル」は、特定のユニット同士が結ぶ相棒関係によって発動する特別なスキルです。相棒の2体がスキルを使うと、1戦闘中に1回だけユニオンスキルが発動。ユニオンの組み合わせはダンジョンごとに変化し、ユニットの組み合わせによって効果も異なります。
