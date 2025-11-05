高純度化と微粒子制御が競争軸に──高純度SiCパウダー市場の技術革新と成長戦略（2025-2031）
高純度SiCパウダーは、高純度シリコン粉末と高純度カーボン粉末を一定の割合で高温で混合することによって作られる。その耐熱性、耐腐食性、機械的強度の高さが特徴で、電子機器や自動車産業、さらには化学工業や医薬品業界でも需要が拡大している。SiCはまた、環境に優しい材料として注目されており、特に脱炭素化の進展と相まって、今後の市場において重要な役割を果たすと予測される。SiC粉末の高純度化は、半導体産業や高性能エレクトロニクスの発展に欠かせない要素となっており、ますますその市場価値が高まっている。
本報告書は、純度が5N以上の高純度SiCパウダーについての研究を展開している。
多分野における応用の広がり
高純度SiCパウダーは、その優れた特性が生かされる多くの産業で活躍している。特に、エレクトロニクス産業では、パワーデバイスやセンサー、LEDなど、さまざまな高性能電子機器に不可欠な材料となっている。自動車産業においては、電動車の需要増加とともに、SiCを使用した高効率なパワートレインの開発が進んでおり、これによりエネルギー効率の向上が期待されている。また、医薬品製造においても、特に精密機器や高圧機器の製造においてSiCが利用される場面が増えてきており、その高い化学的安定性が有利に働いている。
さらに、SiCは建材や化学工業にも関連が深く、特に高温環境下での使用において、その耐久性と安定性が求められている。これにより、SiCの需要は今後さらに拡大し、持続可能な社会の実現にも貢献することが期待されている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル高純度SiCパウダー市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/252651/high-purity-sic-powder）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが19.6%で、2031年までにグローバル高純度SiCパウダー市場規模は5.51億米ドルに達すると予測されている。
図. 高純度SiCパウダー世界総市場規模
図. 世界の高純度SiCパウダー市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、高純度SiCパウダーの世界的な主要製造業者には、Wolfspeed、Coherent、SiCrystal、SICC、TankeBlue、Nanomakers、SK Siltron、Fiven、Shanxi Semisic Crystal、Washington Millsなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約49.0%の市場シェアを持っていた。
複数の企業が競争を繰り広げており、技術革新が重要な競争優位性を生み出している。技術的な進展としては、SiCの粒子サイズや純度の向上が挙げられる。これにより、より高性能な製品が実現され、要求される品質基準が一層厳格化している。また、製造コストの低減に向けた技術革新も進んでおり、これがSiCパウダーの広範な普及を促進している。これらの技術的な革新は、国内外の市場動向に大きな影響を与え、企業間の競争を加速させている。
持続可能性と成長への道
高純度SiCパウダーの市場は、今後の成長が期待される分野であり、特に脱炭素化社会の進展に伴い、SiCの需要は増加する見通しである。電動車の普及や再生可能エネルギーシステムの普及により、SiCの需要は今後さらに高まるだろう。また、デジタル化やモジュール化の進展により、SiCを利用した高性能エレクトロニクスがますます注目されると考えられる。これらの要素は、SiCの市場に新たな価値創出を促進し、その成長を加速させるだろう。
