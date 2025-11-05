新時代の幕開け：TOURISEで各分野のビジョナリーが集結し、観光の未来50年を形作る

・11月にリヤドで開催される第1回TOURISEサミットに、120人以上の世界のリーダーが集結し、数兆ドル規模の観光産業から恩恵を受けるあらゆる業界を網羅する最大規模の異業種交流

・スポーツ、エンターテインメント、メディア、運輸、航空など、様々な分野から、政府、企業、非営利団体の代表者が、絵エクスペディア、グーグル、アマデウス、アコー、ニッキ・ビーチ、レッド・シー・グローバル、サータレス、そして公共投資基金（PIF）といった企業・団体とともに参加予定

・TOURISEは、ヘッドラインパネルやビジョナリーによる基調講演から、ファイアサイド チャットや没入型セッションまで、世界の観光業界を変革する原動力と、観光の未来を形作るアイデアに注目

サウジアラビア、リヤド--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ぜひ歴史的瞬間の目撃者になってください。3日間にわたり、2つのダイナミックなステージで、世界で最も影響力のあるビジョナリー、変革者、そして業界のパイオニアたち120名以上が一堂に会し、第1回TOURISEサミットが開催されます。このサミットは、政府、企業、投資家、そしてイノベーターが一堂に会し、数兆ドル規模の観光産業を再構築するための最も意欲的なグローバルプラットフォームです。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251104670717/ja/

A New Era Begins: Visionaries Unite to Shape the Next 50 Years of Tourism at TOURISE

分断と不確実性に直面する世界において、TOURISEは変革をもたらす協働と断固たる行動のための究極の触媒として登場します。これは単なるサミットではなく、いわば機運の高まりです。大胆なアイデアが現実的なソリューションにつながり、観光の未来が築かれる、そのための活動が年間を通して展開されるグローバルプラットフォームなのです。

サウジアラビア観光大臣であり、TOURISE議長でもあるアハメド・アル・ハティーブ閣下は、「TOURISEは、世界で最も多様で影響力のある人々、すなわち観光の経済力によって影響を受けるあらゆる業界の官民リーダーやイノベーターが一堂に会する場となります。このサミットは、この業界を前進させる画期的なアイデアと大胆なソリューションを生み出すための出発点となります。素晴らしい講演者陣を迎えることで、行動を促し、よりインクルーシブかつレジリエントで、未来を見据えた観光エコシステムを構築するための議論を交わすことができるでしょう」と述べています。

TOURISE 2025は、未来への最前列シートを提供します。そこでは、公共部門と民間部門、テクノロジー、金融、文化、そして持続可能性が融合し、今後半世紀にわたる世界の観光のあり方を根本から再定義します。

講演者：

・ヤシール・アル＝ルマイヤン閣下、サウジアラビア公共投資基金（PIF）総裁

・アリアン・ゴリン氏、エクスペディアCEO

・パトリシア・エスピノサ氏、ワンポイント5創設者兼アンバサダー

・グロリア・ゲバラ氏、世界旅行ツーリズム協議会暫定CEO

・シェイカ・ナセル・アル・ノワイス氏、国連観光機関次期事務総長

・ルイス・マロト氏、アマデウスCEO

・フランシス・スアレス市長、マイアミ市

・ポール・グリフィス氏、ドバイ空港CEO

・ルシア・ペンロッド氏、ニッキ・ビーチ共同創設者兼オーナー

・セバスチャン・バザン氏、アコーCEO

・エドゥアルド・サンタンデール氏、欧州旅行委員会（ETC）CEO

・ハーヴェイ・ゴールドスミス氏（CBE）、エヌビジブル・プロダクションズ創設者

・ジャン＝マリー・トリタン氏、ユニベイル・ロダムコ・ウェストフィールドCEO

・パトリック・シャルホーブ氏、シャルホーブ・グループ執行会長

・サー・ベン・エリオット氏、クインテセンシャリー＆ホーソーン・アドバイザーズCEO兼共同創設者

・トーマス・ウォルドビー氏、ヒースロー空港CEO

・パオロ・バルレッタ氏、アルセナーレ・グループCEO

・グレッグ・オハラ氏、サータレス創設者兼シニア・マネージングディレクター

・マーティン・ニーデッガー氏、スイス観光局CEO

・スティーブ・ハフナー氏、Kayak.com共同創業者兼CEO

・アブドラ・アルダウッド氏、キディヤ・インベストメント・カンパニー マネージングディレクター

・デビッド・ウォスナー氏、フューチャー・オブ共同創設者兼パートナー

・フェッタ・タミンチェ氏、リクソス・ホテルズ創業者兼会長

・マンフレディ・レフェーブル・ドヴィディオ氏、WTTC会長、アバクロンビー＆ケント共同会長、ヘリテージ・グループ会長

・クリスティ・トラバース＝スミス氏、グーグルEMEA戦略的パートナーシップ担当ディレクター

著名な講演者の全リストについては、TOURISE.com/speakersをご覧ください。

見逃せない注目のセッション：

参加者限定イベントを含むアクション満載のスケジュール、全プログラムは現在TOURISE.comおよびTOURISEアプリにてゲスト向けに公開されています。

・ファイアサイド チャット：観光の来る時代

観光業界における世界的なリーダーである、WTTCの暫定CEOグロリア・ゲバラ氏と、国連観光機関の次期事務総長であるシェイカ・ナセル・アル・ノワイス氏は、観光業界が及ぼす影響、そして今後数十年にわたってこの業界を発展させていくために必要な協力と共通の目標について議論する予定です。

・パネルディスカッション：期待されるものをデジタル化し、想定外のものを人間味あふれるものに

ルイス・マロト氏（アマデウス）、ポール・グリフィス氏（ドバイ空港）、スティーブ・ハフナー氏（Kayak.com）を迎え、AIと自動化がいかにスムーズな旅行体験を実現するかを探ります。ただし、真に心に残る旅の思い出は、共感と人間のつながりであることもお伝えします。

・アイコン トーク：舞台裏のストーリーと駆け引き

ハーヴェイ・ゴールドスミス氏（CBE）（エヌビジブル・プロダクションズ）が、50年にわたり世界のエンターテインメント業界を形成してきた経験と、それが観光業に与えた絶大な影響について語ります。

・ファイアサイド チャット：長期的な視点に立って勝負

ヤシール・アル＝ルマイヤン閣下（PIF総裁）は、適切な投資判断、大きなスケールでのイノベーションの実現、そしてより強靭でダイナミックな世界経済の基盤構築について見解を述べます。

発展の一役を担う準備はできていますか？

プログラムの詳細、参加者限定のイベント、参加の登録方法については、ウェブサイトwww.TOURISE.comおよびTOURISE公式アプリにてご覧いただけます。世界の観光業界を牽引するリーダーたちとともに、今後50年間の観光の未来を創造するこの貴重な機会にぜひご参加ください。

参加定員には限りがあります。ご登録はTOURISE.comで行ってください。

講演者やTOURISE経営陣へのインタビューなど、メディア関連のお問い合わせは、MEDIA@TOURISE.comまでご連絡ください。

TOURISEについて

TOURISEは、世界の観光に新たな展望を切り開く、世界でも有数のプラットフォームです。

第1回TOURISEサミットは、サウジアラビア観光省の後援のもと、サウジアラビア観光局の主催で2025年11月11日から13日までサウジアラビアのリヤドで開催されます。このサミットには、政府、企業、投資、観光、テクノロジー分野のビジョナリーたちが集結し、革新に向けた話し合いにより、世界の観光産業の未来を再定義するインパクトのあるイニシアチブを生み出すことが期待されます。

TOURISEは、世界中からの参加者を歓迎すると同時に、業界の発展を形作る意思決定者へのアクセスも提供します。サミット終了後も、TOURISEは年間を通して活動するプラットフォームとして、斬新なアイデアを現実的なソリューションへと変えていきます。

ここで、今後50年間の観光の未来が形作られ、参加者の協力のもと、組織は力強く前進します。

詳細は、www.tourise.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251104670717/ja/

Contacts

MEDIA@TOURISE.com

Source: TOURISE





