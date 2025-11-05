メルカリ、「メルカリモバイル」に入ると「メルカリ」で使える99%割引きクーポン（最大上限10,000円）がもらえるキャンペーンを開始

株式会社メルカリ

株式会社メルカリ（以下、メルカリ）は、2025年11月5日より、モバイルサービス「メルカリモバイル」を初めて申し込みいただいたお客さまを対象にキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、所定の条件を満たしたお客さまに対し、「メルカリ」でのお買い物にご利用いただける99％割引クーポン（最大上限10,000円）を進呈いたします。さらに、登録手数料が実質無料（登録手数料相当分として3,300ポイントを還元）となる特典も併せて提供いたします。

キャンペーン詳細URL：https://campaign.jp.mercari.com/pages/mobile/index.html

※なお、2026年1月以降も同様の契約特典を定常化する可能性がございます。特典内容は確定次第ご案内します

「メルカリモバイル」は、「スマホ利用を柔軟でおトクに」をコンセプトに2025年3月よりサービスを開始しました。メルカリアプリから簡単に申込み・管理ができる点や、データ容量（ギガ）を売買できる独自の機能が、多くのお客さまにご好評をいただいています。

このたび、より多くのお客さまに「メルカリモバイル」の魅力を知っていただきたいという思いから、本キャンペーンを実施することといたしました。

キャンペーン詳細について

■「メルカリモバイル(https://mobile.mercari.com/)」について

「メルカリモバイル」は、お申し込みから毎月のデータ通信量（ギガ）の管理、料金のお支払いまで、すべてが「メルカリ」アプリで完結（※1）するモバイルサービスです。日本初の機能（※2） として、ギガを「メルカリ」のように1取引200円から出品・購入できます。これにより、ギガをおトクに購入したり、売って得たお金を「メルペイ」で日常の買い物に使うなど、これまで以上に柔軟でおトクな使い方が可能です。

メルカリはグループミッションに「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」を掲げており、「メルカリモバイル」を通じて、誰でもかんたんに利用でき、ギガを無駄なく使える選択肢を提供し、スマホ利用を柔軟でおトクにしてまいります。