藤枝市とABCクッキングスタジオ、官民連携で「ウェルビーイング経営支援モデル」構築

日本およびアジア、東南アジアに料理教室を展開する株式会社ABC Cooking Studio（本社：東京都千代田区丸の内、代表取締役社長 兼 CEO : 志村なるみ、以下ABC）はこの度、静岡県藤枝市と連携し、藤枝市内の企業を対象とした新たな企業向け福利厚生サービスを立ち上げることを発表します。ABCと藤枝市は、平成29年に包括連携協定を締結しており、今回の事業は両者の連携をさらに深めるものとなります。ABCは創業40周年を迎える今年、創業の地である藤枝市と連携を一層強化し、料理を通じたウェルビーイングの実現を目指します。

１．新サービスの目的

近年、企業における健康経営の重要性が増しており、従業員の健康を支援する取り組みが求められています。一方で、働き方の多様化に伴い、社内のコミュニケーション不足が新たな課題となっています。

本サービスはABCが長年培ってきた“料理で人を笑顔にする”というテーマのもと、食とコミュニケーションを融合させて企業を支援する、新たな福利厚生のかたちです。オンデマンドレッスンを通じて、従業員が正しい食の知識を学ぶ機会を提供し、従業員の健康意識を高めることを目的としています 。さらに希望者はリアルの料理教室を体験することも可能であり、同僚と時間を共有することでコミュニケーションを活性化し、いきいきと働きやすい職場環境づくりに貢献します。

２．福利厚生プログラム概要

●対象

静岡県藤枝市内に主たる事業所を有する法人で、「藤枝市働きやすい職場境環境認定事業所」

令和7年10月末現在 125事業所

●サービス内容

・「栄養学を家庭で実践する」オンデマンドレッスン（月３レッスン）

本プログラム参加者のみが視聴できる限定動画レッスンです 。

働き盛りの世代が抱えやすい健康の悩み（ダイエット、疲労回復、美肌、冷えなど）をテーマに、Healthy Kitchen supported by ABC Cooking Studio監修のわかりやすい動画レッスンをお届けします 。

この動画レッスンは、「栄養学を家庭で実践する」ことに特化した内容が特徴です。

専門用語を避け、栄養学の知識を誰にでも分かりやすく解説。その知識を日々の食材の選び方や調理方法など、実生活に生かす方法までを教えます。レッスンの継続により食生活が変化し、体調の改善などが期待できます。

・「食の楽しさを体験できる」料理教室参加（契約期間内 従業員様1人につき６回まで）

全国のABCで人気の「クッキングバリエーションクラス」を最大1人6回体験できます。開催はABC BiVi藤枝クッキングスタジオです。日々の食卓に役立つレパートリーを増やし、職場の仲間と一緒に“食の楽しさ”を共有できます。

レッスンメニューイメージ料理教室参加イメージBiVi藤枝スタジオ●料金体系

認定事業所は、従業員数に応じた月額利用料で本プログラムを導入できます。

従業員50名まで ： 15,000円

51～100名：30,000円

101名以上：50,000円 （月額/税別/企業単位）

３．今後のスケジュール

本サービスは、2026年4月より本格的に運用を開始する予定です。それに先立ち、以下の日程で説明会を実施します。

●2025年11月下旬より合同説明会を複数回実施予定

・対象

藤枝市働きやすい職場環境認定事業所または認定を希望する法人

（本店、支店、営業所等対外的に独立して事業活動を行っているもの）

・説明会スケジュール

2025年12月17日（水）14時～

2026年1月23日（金） 14時～

※所要時間は約1時間を予定しております。

●サービス開始

2026年4月予定

ABCは藤枝市との本取り組みを手始めに、全国の自治体や企業への展開も予定しています。

Healthy Kitchen supported by ABC Cooking Studioとは

https://www.healthykitchen.jp/

料理スキルだけではなく、 健康づくりの知識まで楽しく学べるキッチンスタジオ。 「食」を通じて自分をメンテナンスをすることで、 痩せたい・きれいになりたい・パフォーマンスを上げたいなど、 一人ひとりのなりたい姿を叶えます。

ABC クッキングスタジオ

https://www.abc-cooking.co.jp/

ABCクッキングスタジオは、国内・海外会員約172万人を抱える世界最大級の料理教室（2025年10月）。2010年海外に初出店。以降、香港・台湾・シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシアと、日本を含む7ヶ国・地域に教室を展開し、アジア圏を中心にサービスを拡大しています。「世界中に笑顔のあふれる食卓を」の企業理念のもと、料理・パン・ケーキを学べるABC Cooking Studio、4歳からのクッキングスタジオabc kids、1回きりの料理教室１day lessonなどのサービスを提供し、生徒さまに「手作りの食」の大切さと楽しさを伝えています。また、特産品を使ったレシピ開発やコンサルティングによる地方創生事業、商品プロモーションを目的としたメディア事業、企業や自治体に人材支援を行う派遣事業ABC JOB STUDIOなども展開しています。