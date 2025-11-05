「阪神甲子園球場 球“宴”プラン」 ～阪神甲子園球場で、新年会や同窓会、少年野球卒団式などの楽しい思い出を～
阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場及び甲子園歴史館では、2011年から毎年好評をいただいている、スタジアムツアーとプレミアムラウンジでの飲食が楽しめる「阪神甲子園球場 球“宴”プラン」を、2026年も1月及び2月に開催します。なお、予約受付は11月7日（金）から開始します。
これは、甲子園歴史館や阪神甲子園球場内の裏側を見学できるスタジアムツアーに加え、普段は入ることができない球場内の「プレミアムラウンジ」での飲食をお楽しみいただける特別なプランで、これまで多くの方々に新年会や同窓会などの大切な会合での思い出づくりにご利用いただいています。
スタジアムツアーと飲食で構成する「基本プラン」のほか、食事内容をグレードアップし、スタジアムツアーに「1塁側ベンチの見学」と「甲子園の土を触れる体験」が加わった「満喫プラン」や、阪神甲子園球場で野球をしているかのような体験ができるバーチャルバッティングセンター「BE-STADIUM KOSHIEN」の貸切利用が付いた「野球満喫プラン」もご用意しています。
さらに、同窓会の団体様に人気の「ウェルカムビジョン」、「校歌斉唱プラン」、「BE-STADIUM KOSHIEN 貸切利用」など、様々なニーズにお応えできるオプションをご用意していますので、是非ご利用ください。
概要は、次のとおりです。
【「阪神甲子園球場 球“宴”プラン」概要】
1 開催日程
2026年1月10日（土）、11日（日）、17日（土）、18日（日）、24日（土）、
25日（日）、31日（土）、2月1日（日）、7日（土）、8日（日）、
11日（水・祝）、14日（土）、15日（日）、21日（土）（計14日程）
※1日2団体程度を先着順で受け付けます。
※1月24日（土）、2月14日（土）、21日（土）は15時～18時の回のみ受付します。
※他の日程でのご利用をご希望の場合は、甲子園歴史館にお問合せください。
※予約受付は、各実施日の15日前までとなります。
2 プランの種類及び内容
※スタジアムツアーは、プランによりコースが異なります。
なお、状況によりコース内容を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※オプションの料金は、プラン料金とは別途発生します。
※野球満喫プランをご希望の場合は、BE-STADIUM KOSHIENの注意事項に同意をお願いします。また、人数によりご参加者全員が全てのアトラクションを体験できない場合があります。予めご了承ください。
○お食事内容（例） ※メニューは一例です。日程により内容が異なる場合があります。
〈基本プラン〉
・チキングリル
・旬魚料理
・スモークサーモン
・紅茶鴨とコールミートの盛り合わせ
・鶏の香味揚げ・フライ盛り合わせ
・旬彩のスパゲッティ
・ミックスサンドウィッチ
・ミックスサラダ
・カットケーキ
・甲子園カレー
【飲み放題】
瓶ビール、焼酎、チューハイ、ワイン
日本酒、ウイスキー、ソフトドリンクなど
〈満喫プラン〉
・牛サーロイン肉のロティ
・旬魚の白ワイン蒸し
・まぐろのカルパッチョ～サラダ仕立て～
・フルーツと生ハムのマリネ
・紅茶鴨とパストラミの盛り合わせ
・鶏の香味揚げ・フライ盛り合わせ
・スパゲッティ・ポモドーロ
・ピッツァ・アラモード
・季節のサラダ
・カットケーキ・フルーツの盛り合わせ
・甲子園カレー
【飲み放題】
瓶ビール、焼酎、チューハイ、ワイン
日本酒、ウイスキー、ソフトドリンク など
〈野球満喫プラン〉
・ミニハンバーグ・グリルソーセージ
・ポテトフライ
・鶏のから揚げ
・ミートスパゲッティ
・ミックスサンドウィッチ
・ポテトサラダ
・フルーツ盛り合わせ
・甲子園カレー
【飲み放題】
ソフトドリンク
※別途、2,000円（税込）/1名でアルコール飲み放題に変更可能。
変更の場合は大人の方全員に適用されます。
※お食事は、食べ放題ではありません。ビュッフェ形式で、お申込みの人数に応じて提供します。
〇オプション（一例）
3 ご予約・お問合せ先
甲子園歴史館
【予約受付開始】
11月7日（金）10：00～
※先着順での予約受付となります。
【予約方法】
甲子園歴史館ホームページからお申込みください。
ホームページ： https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/
【球宴プランに関するお問合せ】
電話番号：0798-49-4509
時間：10：00～18：00
休館日：月曜日（祝日・試合開催日は除く。）、
年末年始（2025年12月26日（金）～2026年1月3日（土））、
メンテナンス休館（2026年2月2日（月）～2月6日（金））
