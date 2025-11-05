TVアニメキャスト西山宏太朗出演のボイスPVも公開！ 花とゆめコミックス「学園ベビーシッターズ」最新27巻　本日11/5(水)発売！

株式会社白泉社鹿島竜一役：西山宏太朗

TVアニメ「学園ベビーシッターズ」(https://gakubaby-anime.com/)で鹿島竜一役を演じた西山宏太朗が、花とゆめコミックス「学園ベビーシッターズ」最新27巻発売を記念したPVに竜一役として出演！ 竜一に声が当てられるのは、花とゆめコミックス「学園ベビーシッターズ ドラマCD付き特装版16」以来、およそ8年ぶり。

PVは本日2025年11月5日(水)よりYouTubeチャンネル『花とゆめコミックスチャンネル』(https://www.youtube.com/@Hanayume_ch)にて絶賛公開中！27巻のベビーズたちのかわいさをぎゅぎゅっと詰め込んだ内容になっている。

https://www.youtube.com/watch?v=SXAL2xXuqXY

「学園ベビーシッターズ」公式Xでは、西山宏太朗による虎太郎ぬいぐるみとのぬい活の様子を公開中！

PV収録現場を見学しにきた虎太郎

収録の様子は「学園ベビーシッターズ」公式Xで公開中！ぜひチェックしてみてください。

「学園ベビーシッターズ」公式X：https://x.com/gakubaby_PR

公式Xにて西山宏太朗直筆サイン色紙プレゼントキャンペーンを実施！

「学園ベビーシッターズ」公式Xフォローリポストキャンペーン、西山宏太朗直筆サイン色紙をプレゼント！

「学園ベビーシッターズ」公式Xでは、最新27巻のPVに出演した西山宏太朗による直筆サイン色紙を抽選で3名様にプレゼントする企画を2025年11月5日(水)18時より実施予定。

【応募方法】

１.『学園ベビーシッターズ』公式（@gakubaby_PR）をフォロー

２.該当のポストをリポスト！

【応募期間】

2025年11月14日(金)23:59まで

詳細は「学園ベビーシッターズ」公式X(https://x.com/gakubaby_PR)をチェック！

HC27巻＆『LaLa』12月号連動応募者全員A4クリアファイルをプレゼント！

応募者全員プレゼントA4クリアファイル ※画像はイメージです。 (C)時計野はり／白泉社

HC「学園ベビーシッターズ」27巻帯についてくる応募券と『LaLa』12月号（販売期間：～2025年11月20日）についてくる応募券を合わせて応募してくれた方全員にA4クリアファイルをプレゼント！

詳細は『LaLa』12月号をチェック！

『LaLa』2025年12月号

【『LaLa』2025年12月号】

●販売期間：2025年10月23日（水）～2025年11月20日（木）

●判型：B5判

●特別定価：特別定価620円（本体564円＋税）

●月刊『LaLa』は毎月24日発売

Cafe Morinomiya 「学園ベビーシッターズ」コラボレーションカフェ、大好評につき大阪でも開催中！

「学園ベビーシッターズ 大阪店」

大好評につき大阪でも「Cafe Morinomiya 『学園ベビーシッターズ』コラボレーションカフェ」が絶賛開催中！

詳細はコラボカフェ公式Xと公式HPをチェック！

【開催日程】

2025年10月21日(火)～12月28日(日)

前半期間：10月21日(火)～11月25日(火) 後半期間：11月26日(水)～12月28日(日)

【コラボカフェ公式X】https://x.com/gakubaby_cafe

【公式HP】https://gakubaby.hakusensha-cafe.com/

15thアニバーサリー 『学園ベビーシッターズ』原画展、東京・神戸にて開催決定！

15thアニバーサリー 『学園ベビーシッターズ』原画展ー支え、見守ってくれたみんなに贈るー学園ベビーシッターズ 15周年記念展…開催！

2009年9月24日、LaLa11月号から連載を開始した、『学園ベビーシッターズ』がこの度15周年を迎えました！

これを記念し、公式原画展を開催！！

貴重なアナログ原稿から精密な複製原稿まで、さまざまな懐かしの名シーンを額装展示いたします。

さらには、時計野はり先生が本原画展のために描き下ろした13人の等身大パネルや、初公開ボツネームをご覧いただけます。

竜一と虎太郎をはじめとした、森ノ宮学園の面々とベビーズたちとともに、皆様のご来場をお待ちしております。

詳細は公式サイトと公式Xをご覧ください。

■東京会場

【会期】

2025年11月21日(金)～12月8日(月)

【会場】

有楽町・マルイ8F イベントスペース

【営業時間】

11:00～19:00

※最終入場は閉場の30分前まで

※営業時間は変更になる可能性がございます。

■神戸会場

【会期】

2026年1月7日(水)～1月18日(日)

【会場】

神戸マルイ 4F カレンダリウム

【営業時間】

平日・土曜日 11:00～19:00

日曜日・祝日 10:30～19:00

※最終入場は閉場の30分前まで

※営業時間は変更になる可能性がございます。

【公式サイト】

https://gakubaby-15th.fundom-event.com/

【公式X】

https://x.com/gakubabyExhi

HC「学園ベビーシッターズ」27巻（時計野はり）

HC「学園ベビーシッターズ」27巻

■著者名： 時計野はり

■ISBNコード：9784592222125

■シリーズ名：花とゆめコミックス

■定価：594円（本体540円＋税10%）

うるるんぱんだちゃんのくじを引きたい虎太郎

竜一と一緒にお店に行くが既に売り切れで…？

進路希望調査票が配られた犬井先輩。

やりたいことが何もないと悩むが、そもそも留年するかもしれないと気づき!?

「おばあさんのフレンチトースト」など特別編四本も収録！