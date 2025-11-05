TVアニメキャスト西山宏太朗出演のボイスPVも公開！ 花とゆめコミックス「学園ベビーシッターズ」最新27巻　本日11/5(水)発売！

写真拡大 (全8枚)

株式会社白泉社

鹿島竜一役：西山宏太朗

TVアニメ「学園ベビーシッターズ」(https://gakubaby-anime.com/)で鹿島竜一役を演じた西山宏太朗が、花とゆめコミックス「学園ベビーシッターズ」最新27巻発売を記念したPVに竜一役として出演！　竜一に声が当てられるのは、花とゆめコミックス「学園ベビーシッターズ　ドラマCD付き特装版16」以来、およそ8年ぶり。


PVは本日2025年11月5日(水)よりYouTubeチャンネル『花とゆめコミックスチャンネル』(https://www.youtube.com/@Hanayume_ch)にて絶賛公開中！27巻のベビーズたちのかわいさをぎゅぎゅっと詰め込んだ内容になっている。


【リンクはこちら】


https://www.youtube.com/watch?v=SXAL2xXuqXY


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SXAL2xXuqXY ]

「学園ベビーシッターズ」公式Xでは、西山宏太朗による虎太郎ぬいぐるみとのぬい活の様子を公開中！




PV収録現場を見学しにきた虎太郎

収録の様子は「学園ベビーシッターズ」公式Xで公開中！ぜひチェックしてみてください。


「学園ベビーシッターズ」公式X：https://x.com/gakubaby_PR


公式Xにて西山宏太朗直筆サイン色紙プレゼントキャンペーンを実施！




「学園ベビーシッターズ」公式Xフォローリポストキャンペーン、西山宏太朗直筆サイン色紙をプレゼント！

「学園ベビーシッターズ」公式Xでは、最新27巻のPVに出演した西山宏太朗による直筆サイン色紙を抽選で3名様にプレゼントする企画を2025年11月5日(水)18時より実施予定。


【応募方法】


１.『学園ベビーシッターズ』公式（@gakubaby_PR）をフォロー


２.該当のポストをリポスト！


【応募期間】


2025年11月14日(金)23:59まで


詳細は「学園ベビーシッターズ」公式X(https://x.com/gakubaby_PR)をチェック！


HC27巻＆『LaLa』12月号連動応募者全員A4クリアファイルをプレゼント！




応募者全員プレゼントA4クリアファイル　※画像はイメージです。　(C)時計野はり／白泉社

HC「学園ベビーシッターズ」27巻帯についてくる応募券と『LaLa』12月号（販売期間：～2025年11月20日）についてくる応募券を合わせて応募してくれた方全員にA4クリアファイルをプレゼント！


詳細は『LaLa』12月号をチェック！



『LaLa』2025年12月号

【『LaLa』2025年12月号】


●販売期間：2025年10月23日（水）～2025年11月20日（木）


●判型：B5判


●特別定価：特別定価620円（本体564円＋税）


●月刊『LaLa』は毎月24日発売






Cafe Morinomiya 「学園ベビーシッターズ」コラボレーションカフェ、大好評につき大阪でも開催中！


「学園ベビーシッターズ 大阪店」

大好評につき大阪でも「Cafe Morinomiya 『学園ベビーシッターズ』コラボレーションカフェ」が絶賛開催中！


詳細はコラボカフェ公式Xと公式HPをチェック！


【開催日程】


2025年10月21日(火)～12月28日(日)


前半期間：10月21日(火)～11月25日(火) 後半期間：11月26日(水)～12月28日(日)


【コラボカフェ公式X】https://x.com/gakubaby_cafe


【公式HP】https://gakubaby.hakusensha-cafe.com/


15thアニバーサリー 『学園ベビーシッターズ』原画展、東京・神戸にて開催決定！


15thアニバーサリー 『学園ベビーシッターズ』原画展

ー支え、見守ってくれたみんなに贈るー学園ベビーシッターズ 15周年記念展…開催！

2009年9月24日、LaLa11月号から連載を開始した、『学園ベビーシッターズ』がこの度15周年を迎えました！


これを記念し、公式原画展を開催！！
貴重なアナログ原稿から精密な複製原稿まで、さまざまな懐かしの名シーンを額装展示いたします。


さらには、時計野はり先生が本原画展のために描き下ろした13人の等身大パネルや、初公開ボツネームをご覧いただけます。


竜一と虎太郎をはじめとした、森ノ宮学園の面々とベビーズたちとともに、皆様のご来場をお待ちしております。


詳細は公式サイトと公式Xをご覧ください。


■東京会場


【会期】


2025年11月21日(金)～12月8日(月)


【会場】


有楽町・マルイ8F　イベントスペース


【営業時間】


11:00～19:00　
※最終入場は閉場の30分前まで
※営業時間は変更になる可能性がございます。


■神戸会場


【会期】


2026年1月7日(水)～1月18日(日)


【会場】


神戸マルイ 4F カレンダリウム


【営業時間】


平日・土曜日 11:00～19:00


日曜日・祝日 10:30～19:00


※最終入場は閉場の30分前まで
※営業時間は変更になる可能性がございます。


【公式サイト】


https://gakubaby-15th.fundom-event.com/


【公式X】


https://x.com/gakubabyExhi



HC「学園ベビーシッターズ」27巻（時計野はり）

HC「学園ベビーシッターズ」27巻



■著者名： 時計野はり


■ISBNコード：9784592222125


■シリーズ名：花とゆめコミックス


■定価：594円（本体540円＋税10%）



うるるんぱんだちゃんのくじを引きたい虎太郎
竜一と一緒にお店に行くが既に売り切れで…？
進路希望調査票が配られた犬井先輩。
やりたいことが何もないと悩むが、そもそも留年するかもしれないと気づき!?
「おばあさんのフレンチトースト」など特別編四本も収録！