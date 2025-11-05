TVアニメキャスト西山宏太朗出演のボイスPVも公開！ 花とゆめコミックス「学園ベビーシッターズ」最新27巻 本日11/5(水)発売！
鹿島竜一役：西山宏太朗
TVアニメ「学園ベビーシッターズ」(https://gakubaby-anime.com/)で鹿島竜一役を演じた西山宏太朗が、花とゆめコミックス「学園ベビーシッターズ」最新27巻発売を記念したPVに竜一役として出演！ 竜一に声が当てられるのは、花とゆめコミックス「学園ベビーシッターズ ドラマCD付き特装版16」以来、およそ8年ぶり。
PVは本日2025年11月5日(水)よりYouTubeチャンネル『花とゆめコミックスチャンネル』(https://www.youtube.com/@Hanayume_ch)にて絶賛公開中！27巻のベビーズたちのかわいさをぎゅぎゅっと詰め込んだ内容になっている。
https://www.youtube.com/watch?v=SXAL2xXuqXY
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SXAL2xXuqXY ]
「学園ベビーシッターズ」公式Xでは、西山宏太朗による虎太郎ぬいぐるみとのぬい活の様子を公開中！
PV収録現場を見学しにきた虎太郎
収録の様子は「学園ベビーシッターズ」公式Xで公開中！ぜひチェックしてみてください。
「学園ベビーシッターズ」公式X：https://x.com/gakubaby_PR
公式Xにて西山宏太朗直筆サイン色紙プレゼントキャンペーンを実施！
「学園ベビーシッターズ」公式Xフォローリポストキャンペーン、西山宏太朗直筆サイン色紙をプレゼント！
「学園ベビーシッターズ」公式Xでは、最新27巻のPVに出演した西山宏太朗による直筆サイン色紙を抽選で3名様にプレゼントする企画を2025年11月5日(水)18時より実施予定。
【応募方法】
１.『学園ベビーシッターズ』公式（@gakubaby_PR）をフォロー
２.該当のポストをリポスト！
【応募期間】
2025年11月14日(金)23:59まで
詳細は「学園ベビーシッターズ」公式X(https://x.com/gakubaby_PR)をチェック！
HC27巻＆『LaLa』12月号連動応募者全員A4クリアファイルをプレゼント！
応募者全員プレゼントA4クリアファイル ※画像はイメージです。 (C)時計野はり／白泉社
HC「学園ベビーシッターズ」27巻帯についてくる応募券と『LaLa』12月号（販売期間：～2025年11月20日）についてくる応募券を合わせて応募してくれた方全員にA4クリアファイルをプレゼント！
詳細は『LaLa』12月号をチェック！
『LaLa』2025年12月号
【『LaLa』2025年12月号】
●販売期間：2025年10月23日（水）～2025年11月20日（木）
●判型：B5判
●特別定価：特別定価620円（本体564円＋税）
●月刊『LaLa』は毎月24日発売
Cafe Morinomiya 「学園ベビーシッターズ」コラボレーションカフェ、大好評につき大阪でも開催中！
「学園ベビーシッターズ 大阪店」
大好評につき大阪でも「Cafe Morinomiya 『学園ベビーシッターズ』コラボレーションカフェ」が絶賛開催中！
詳細はコラボカフェ公式Xと公式HPをチェック！
【開催日程】
2025年10月21日(火)～12月28日(日)
前半期間：10月21日(火)～11月25日(火) 後半期間：11月26日(水)～12月28日(日)
【コラボカフェ公式X】https://x.com/gakubaby_cafe
【公式HP】https://gakubaby.hakusensha-cafe.com/
15thアニバーサリー 『学園ベビーシッターズ』原画展、東京・神戸にて開催決定！
15thアニバーサリー 『学園ベビーシッターズ』原画展
ー支え、見守ってくれたみんなに贈るー学園ベビーシッターズ 15周年記念展…開催！
2009年9月24日、LaLa11月号から連載を開始した、『学園ベビーシッターズ』がこの度15周年を迎えました！
これを記念し、公式原画展を開催！！
貴重なアナログ原稿から精密な複製原稿まで、さまざまな懐かしの名シーンを額装展示いたします。
さらには、時計野はり先生が本原画展のために描き下ろした13人の等身大パネルや、初公開ボツネームをご覧いただけます。
竜一と虎太郎をはじめとした、森ノ宮学園の面々とベビーズたちとともに、皆様のご来場をお待ちしております。
詳細は公式サイトと公式Xをご覧ください。
■東京会場
【会期】
2025年11月21日(金)～12月8日(月)
【会場】
有楽町・マルイ8F イベントスペース
【営業時間】
11:00～19:00
※最終入場は閉場の30分前まで
※営業時間は変更になる可能性がございます。
■神戸会場
【会期】
2026年1月7日(水)～1月18日(日)
【会場】
神戸マルイ 4F カレンダリウム
【営業時間】
平日・土曜日 11:00～19:00
日曜日・祝日 10:30～19:00
※最終入場は閉場の30分前まで
※営業時間は変更になる可能性がございます。
【公式サイト】
https://gakubaby-15th.fundom-event.com/
【公式X】
https://x.com/gakubabyExhi
HC「学園ベビーシッターズ」27巻（時計野はり）
HC「学園ベビーシッターズ」27巻
■著者名： 時計野はり
■ISBNコード：9784592222125
■シリーズ名：花とゆめコミックス
■定価：594円（本体540円＋税10%）
うるるんぱんだちゃんのくじを引きたい虎太郎
竜一と一緒にお店に行くが既に売り切れで…？
進路希望調査票が配られた犬井先輩。
やりたいことが何もないと悩むが、そもそも留年するかもしれないと気づき!?
「おばあさんのフレンチトースト」など特別編四本も収録！