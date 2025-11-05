フォーネスライフ、「2025年度グッドデザイン賞 受賞祝賀会」に出席

フォーネスライフ株式会社

フォーネスライフ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：江川 尚人、以下フォーネスライフ）は、2025年11月4日（火）に東京ガーデンシアター（東京都江東区有明）で開催された「グッドデザイン賞 受賞祝賀会」に出席しました。

また、2025年11月1日（土）～11月5日（水）に東京・六本木の東京ミッドタウンで開催された「2025年度グッドデザイン賞」の全受賞作を紹介するイベント「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」では、受賞作品について展示しました。

受賞発表につきましては、先般のプレスリリースや、受賞ギャラリーをご参照ください。

・受賞のご報告プレスリリース：「2025年度グッドデザイン賞」を受賞 ～疾病リスク予測検査「フォーネスビジュアス」～

・受賞ギャラリー：AIとバイオ技術の新ヘルスケアサービス フォーネスビジュアス：体の声を聴く。未来をよくする。(https://www.g-mark.org/gallery/winners/31710?companies=2248de51-3bd1-494a-b4ef-995507b0b616&years=2025)



今回の受賞対象である、少量の血液（注１）から約7,000種類のタンパク質を一度に解析する世界初（注２）の技術を活用し、「将来の疾病リスク」と「現在の体の状態」を可視化する疾病リスク予測検査「フォーネスビジュアス」（注３）について、詳しくはこちらをご覧ください。



このたびの受賞に際し、主催者による受賞祝賀会に参加いたしました。

そして受賞各社・関係者の皆さまとともに、受賞の喜びを分かち合いました。

また、「2025年度グッドデザイン賞」の全受賞作を紹介するイベント「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」での写真はこちらです。





なお、受賞祝賀会の模様は、当社SNSで更新予定です。

X：フォーネスライフ 公式X

Facebook：フォーネスライフ 公式Facebook



＜グッドデザイン賞とは＞

1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

GOOD DESIGN AWARD

【フォーネスライフとは】

フォーネスライフは、NECグループのヘルスケア事業を担うNECソリューションイノベータが100％出資する会社です。米国SomaLogic社の血中タンパク質測定技術と、NECグループのビッグデータ解析・先端ICTを用い、認知症などの将来の疾病リスク予測に基づく、一人ひとりに適した生活習慣の改善提案を行うことで、“誰も病気にならない未来”、“誰もが自分らしく生きられる社会”の実現を目指しています。



フォーネスライフは、最大約11,000種類のタンパク質を一度に測定し、バイオマーカーの探索を効率化するタンパク質測定サービス「SomaScan(R)Assay」の提供も行っています。

SomaScan(R)Assay

フォーネスライフは「健康経営企業」として、従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する、健康経営を推進することを宣言しています。

定年を日本人の平均健康寿命と同等である年齢と定め（2025年現在は75歳）、リモートワーク、フルフレックス、ワーケーションや副業可（条件付き）など柔軟な働き方を導入しています。

人生100年時代、「誰もが自分らしく生きられる社会を実現する」ことを掲げているフォーネスライフにおいて、社員全員が自分らしく働くことができるよう、社員の健康づくりを支援します。

※記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。



注１ 2mLまたは5mLの採血。

注２ 米国SomaLogic社の約7000種類のタンパク質を一度に測定する世界初の技術

注３ フォーネスビジュアス検査は医療機関の医師を通して提供します。また、健康保険の対象ではありません。医療機関の自由診療として実施されます。