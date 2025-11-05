洗濯をもっと自由に、心地よく。エッセイと洗濯の 豆知識を収めた『暮らしの句読点』刊行

株式会社ハッシュ

洗濯を通じて新しいライフスタイルを提案する洗剤メーカー、株式会社ハッシュ（本社：東京都大田区、代表取締役：浅川ふみ）は、エッセイとイラスト、そして洗濯にまつわる豆知識を一冊にまとめたブランドブック『暮らしの句読点』を2025年11月8日に刊行いたします。

■ 忙しすぎる日常に、“ひと息つく時間” を届けたい

現代の暮らしは、仕事・家事・育児と、常に「やること」に追われがちです。

そんな日々の中、ハッシュは「家事＝義務」ではなく「自分を整える時間」として楽しむきっかけを届けたいと考えています。

「忙しい毎日の中に、そっとひと息つく時間を」というテーマのもとに制作しました。

エッセイスト坪井一雄氏の文章とイラストレーター坂本奈緒氏の挿絵で構成されたエッセイには、日々の小さなできごとや衣類との関わりがさりげなく描かれ、

後半ではハッシュが洗濯の豆知識をわかりやすく解説。

読んで心がやわらぐだけでなく、暮らしに役立つヒントも得られる内容です。

本書は、今後公式オンラインショップで販売するほか、カフェやショップなどにも置かせていただき、暮らしのひとときに寄り添う一冊として広げていく予定です。

書籍概要

書名：暮らしの句読点

構成：エッセイ（坪井一雄）／イラスト（坂本奈緒）／洗濯コラム（ハッシュ）

価格：1,000円（税込）

ページ数：23頁

発行日：2025年11月8日

発行所：株式会社玄文社

株式会社ハッシュについて

東京都大田区の洗剤メーカー。「きれいを、もっと楽しく。」を理念に、しみ抜き剤「スポッとる」や衣類洗剤「ルーシーミスト」など、環境と使い勝手を両立した製品を開発しています。

会社名：株式会社ハッシュ

所在地：東京都大田区中央3-5-6

代表者：代表取締役 浅川 ふみ

設立：2008年

事業内容：洗剤・しみ抜き剤の企画開発・販売

公式サイト：https://www.hush08.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ハッシュ

Mail：press@hush08.com