【楽天イーグルス】11/23（日・祝）『ろっけんファンフェスタ2025』参加選手および参加券申込概要を決定！
株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、11月23日（日・祝）に東北5県で開催する『楽天イーグルス ろっけんファンフェスタ2025』につきまして、参加選手の一部および参加券申込概要を決定しましたので、お知らせいたします。
『楽天イーグルス ろっけんファンフェスタ2025』は、野球やスポーツを通じて東北の皆さまに元気と感動を届ける「TOHOKU SMILE ACTION」の活動の一環として開催いたします。選手が各県で今シーズンの感謝を直接お伝えするとともに、ファンの皆さまとの交流を楽しむイベントを企画しています。
なお、参加券の申込は11月7日（金）10:00より開始いたします。
＜楽天イーグルス ろっけんファンフェスタ2025 概要＞
■開催日：11月23日（日・祝）
■開催時間（予定）：14:00～16:00（開場13:30）
※全会場共通
※時間は変更となる場合がございます
■各県開催場所
・青森県：弘前市民体育館［青森県弘前市大字五十石町7］
・岩手県：岩手県営武道館［岩手県盛岡市みたけ3-24-1］
・秋田県：CNAアリーナ★あきた（秋田市立体育館）［秋田県秋田市八橋本町6-12-20］
・山形県：山形国際交流プラザ 山形ビッグウイング［山形県山形市平久保100］
・福島県：パルセいいざか［福島県福島市飯坂町字筑前27-1］
※各県、各会場へ直接のご連絡・お問い合わせはご遠慮ください
■参加選手
・青森県：背番号51 小郷 裕哉選手、背番号59 泰 勝利選手
・岩手県：背番号36 吉納 翼選手、背番号39 伊藤 裕季也選手
・秋田県：背番号17 古謝 樹選手、背番号50 武藤 敦貴選手
・山形県：背番号0 小深田 大翔選手、背番号57 瀧中 瞭太選手
・福島県：背番号32 中島 大輔選手、背番号66 今野 龍太選手
※後日、各県の参加選手が2,3名追加になる予定です。詳細は球団WEBサイトでお知らせします
※参加選手は変更となる場合があります
■参加券申込概要
・価格：無料
・申込方法：イーグルスチケットよりお申し込みください
イーグルスチケット :
https://eagles.tstar.jp/lots/events/57691/entry/56371/agreement
・申込枚数：1IDにつき4枚まで
※1IDにつき1会場のお申し込みとなります
・申込期間：11月7日（金）10:00～11月10日（月）23:59
※先着ではありません。応募多数の場合抽選となります
・抽選結果発表：11月14日（金）頃
※抽選結果はメールでお知らせします
■イベント内容
ファンと選手が一緒にからだを動かすゲームやクイズ大会など、各県ごとに様々なイベントを実施します。内容は当日までのお楽しみ！
※会場により内容は異なります
■詳細は下記ご参照ください
ろっけんファンフェスタ2025 詳細 :
https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500924548.html
■「TOHOKU SMILE ACTION」特設サイトはこちら
TOHOKU SMILE ACTION :
https://www.rakuteneagles.jp/smileaction/
■ご参考リリース
【楽天イーグルス】11/22(土）『ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山』、11/23（日・祝）『ろっけんファンフェスタ2025』開催決定！（2025/10/8）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000652.000037175.html
※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします