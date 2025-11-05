【楽天イーグルス】11/23（日・祝）『ろっけんファンフェスタ2025』参加選手および参加券申込概要を決定！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、11月23日（日・祝）に東北5県で開催する『楽天イーグルス ろっけんファンフェスタ2025』につきまして、参加選手の一部および参加券申込概要を決定しましたので、お知らせいたします。

『楽天イーグルス ろっけんファンフェスタ2025』は、野球やスポーツを通じて東北の皆さまに元気と感動を届ける「TOHOKU SMILE ACTION」の活動の一環として開催いたします。選手が各県で今シーズンの感謝を直接お伝えするとともに、ファンの皆さまとの交流を楽しむイベントを企画しています。

なお、参加券の申込は11月7日（金）10:00より開始いたします。

＜楽天イーグルス ろっけんファンフェスタ2025 概要＞

■開催日：11月23日（日・祝）

■開催時間（予定）：14:00～16:00（開場13:30）

※全会場共通

※時間は変更となる場合がございます

■各県開催場所

・青森県：弘前市民体育館［青森県弘前市大字五十石町7］

・岩手県：岩手県営武道館［岩手県盛岡市みたけ3-24-1］

・秋田県：CNAアリーナ★あきた（秋田市立体育館）［秋田県秋田市八橋本町6-12-20］

・山形県：山形国際交流プラザ 山形ビッグウイング［山形県山形市平久保100］

・福島県：パルセいいざか［福島県福島市飯坂町字筑前27-1］

※各県、各会場へ直接のご連絡・お問い合わせはご遠慮ください

■参加選手

・青森県：背番号51 小郷 裕哉選手、背番号59 泰 勝利選手

・岩手県：背番号36 吉納 翼選手、背番号39 伊藤 裕季也選手

・秋田県：背番号17 古謝 樹選手、背番号50 武藤 敦貴選手

・山形県：背番号0 小深田 大翔選手、背番号57 瀧中 瞭太選手

・福島県：背番号32 中島 大輔選手、背番号66 今野 龍太選手

※後日、各県の参加選手が2,3名追加になる予定です。詳細は球団WEBサイトでお知らせします

※参加選手は変更となる場合があります

■参加券申込概要

・価格：無料

・申込方法：イーグルスチケットよりお申し込みください

イーグルスチケット :https://eagles.tstar.jp/lots/events/57691/entry/56371/agreement

・申込枚数：1IDにつき4枚まで

※1IDにつき1会場のお申し込みとなります

・申込期間：11月7日（金）10:00～11月10日（月）23:59

※先着ではありません。応募多数の場合抽選となります

・抽選結果発表：11月14日（金）頃

※抽選結果はメールでお知らせします

■イベント内容

ファンと選手が一緒にからだを動かすゲームやクイズ大会など、各県ごとに様々なイベントを実施します。内容は当日までのお楽しみ！

※会場により内容は異なります

■詳細は下記ご参照ください

ろっけんファンフェスタ2025 詳細 :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500924548.html

■「TOHOKU SMILE ACTION」特設サイトはこちら

TOHOKU SMILE ACTION :https://www.rakuteneagles.jp/smileaction/

■ご参考リリース

【楽天イーグルス】11/22(土）『ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山』、11/23（日・祝）『ろっけんファンフェスタ2025』開催決定！（2025/10/8）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000652.000037175.html

※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします