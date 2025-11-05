「混浴露天風呂」シリーズの原点！古谷一行＆木の実ナナの「ピンクハンター」シリーズをCS初放送！CSホームドラマチャンネル

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)テレパック

CS初放送の「ピンクハンター」シリーズ２作に加え、「混浴露天風呂連続殺人」シリーズも第１作目から放送スタート！毎週(日)午後10:30放送（再放送は翌週(土)10:30）

視聴方法はこちらからご確認ください :https://www.homedrama-ch.com/page/howto

(C)テレパックピンクハンターI 日本に一人しかいない刑事

放送日：11/9(日)午後10:30 ほか

1979年

[原作] カーター・ブラウン

[脚本] 窪田篤人

[出演] 古谷一行、木の実ナナ、高橋昌也、金田龍之介、沢たまき、常田富士男

左近警部（古谷一行）は六本木のクラブで山口警部補（木の実ナナ）を口説くので忙しかった。そこに殺人事件が発生。客のひとりが何者かによって撃ち殺されたのだ。さっそく捜査に入るふたりだったが左近警部は尋問の最中も美人ママを口説くことに余念がない。凶器の拳銃はどこにも見つからなかった。左近警部は山口警部補とどちらが先に事件を解決するか賭けに出る。自分が勝ったら山口警部補はベッドを共にするようにと。

(C)テレパックピンクハンターII 殺人ゆき新婚旅行

放送日：11/16(日)午後10:30 ほか

1980年

[原作] カーター・ブラウン

[脚本] 窪田篤人

[出演] 古谷一行、木の実ナナ、金田龍之介、岡田眞澄、朝丘雪路、常田富士男、石橋蓮司

左近警部（古谷一行）は今日も山口警部補（木の実ナナ）を口説こうと箱根に向かう途中、飛び降りの現場に遭遇してしまう。彼女はホステスで微量の薬物が体内から検出された。左近警部は薬を盛られた殺人事件ではないかと睨む。女といえば容疑者だろうが参考人だろうが片っ端から口説きながら捜査を進めていく。被害者は結婚相談所で知り合った男から生命保険をかけられていたことが判明する。

番組詳細・予告動画はこちらでチェック :https://www.homedrama-ch.com/series/S86234

(C)テレパック混浴露天風呂シリーズ１ 露天風呂連続殺人 婚前奥伊豆旅行

放送日：11/23(日)午後10:30 ほか

1982年

[出演] 古谷一行、木の実ナナ、吉行和子、金田龍之介

警視庁警部・左近太郎（古谷一行）と警部補・山口かおり（木の実ナナ）の名刑事コンビが、全国各地の温泉地で起こる事件解決に奔走するサスペンスドラマシリーズ。

婚前旅行としゃれこんだ2組のカップルの前で次々と起こる殺人事件！

警視庁原宿分室の警部補・山口かおり（木の実ナナ）は休暇を利用して友人・明子（松村和美）の母・八重子（吉行和子）が経営する奥伊豆の旅館へ出かけた。同行者は明子とその恋人、そしてプレイボーイの警部・左近太郎（古谷一行）。一行が到着した夜、旅館の露天風呂でショーダンサーが殺された。さらに近くでがけ崩れが起こり、かおりらは外部との連絡を絶たれる。

混浴露天風呂シリーズ２ 露天風呂連続殺人 にせ夫婦東北ツアー

放送日：11/30(日)午後10:30 ほか

1983年

[出演] 古谷一行、木の実ナナ、真木洋子、金田龍之介

豪華ツアーでの連続殺人事件！現場には必ず石川啄木の歌が…！

お忍び旅行で日本を訪れたアメリカ政府高官夫人を警護するため、左近太郎警部（古谷一行）と山口かおり警部補（木の実ナナ）は秘湯めぐりのバスツアーに参加。最初の宿泊先で服飾界の女帝と言われる多恵（真木洋子）が殺された。死体の近くには、なぜか啄木の歌を書いたメモが残っていた…。

番組詳細・予告動画はこちらでチェック :https://www.homedrama-ch.com/series/S40505

★１２月以降も毎週(日)午後10:30に放送！

＜１２月のラインナップ＞

●混浴露天風呂シリーズ３ 北海道十勝岳連続殺人

●混浴露天風呂シリーズ４ 女子大生秘湯ツアー連続殺人！上州路に消えたヌードギャル

●混浴露天風呂連続殺人５ 湯けむりに消えた女三人旅

●混浴露天風呂連続殺人６ 鬼嫁ＶＳ姑プラス小姑

視聴方法はこちらからご確認ください :https://www.homedrama-ch.com/page/howto

ホームドラマチャンネルは、スカパー！、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。

録画に最適！本編中はノーCMで放送！



ホームドラマチャンネル カスタマーセンター ０５７０-００１-４４４

IP電話のお客様は０３-６７４１-７５３５

【受付時間】１０：００～２０：００（年中無休）