若手女子ゴルファー登竜門マイナビネクストヒロインゴルフツアー 第15戦『kintone Golf Tournament 』TOP5選手＆優勝選手予想をスポーツ予想アプリ「なんドラ」で開催！

イノベーションの力で新たなスポーツ・エンターテインメントを創造し、まだ見ぬ感動と熱狂を提供するアプリ「なんドラ」を運営する株式会社なんでもドラフト（本社：東京渋谷区、代表：森井啓允）は、11月6日（木）～7日（金）に大栄カントリー俱楽部（千葉県）で開催される、マイナビネクストヒロインゴルフツアー 第15戦『kintone Golf Tournament』で、成績トップ5の選手と優勝選手の予想を開催しています。

「なんドラ」アプリダウンロードはこちら :https://nandora.onelink.me/UmVM/xtgvhjqj

日本のみならず世界での活躍を夢見る若手女子選手に成長の機会を提供するゴルフツアーとして知られる『マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー』。

なんドラでは、若手女子ゴルファーの登竜門となるマイナビ ネクストヒロインゴルフツアーと出場選手たちを盛り上げるべく、予想を開催しています！

第15戦「kintone Golf Tournament」に出場する全選手の中からトップ5に入る選手を予想し、さらにその中から優勝する選手を選んでいただく企画です。

予想成績1位となった方には、大会優勝選手のサイン入りピンフラッグを、2位には「なんドラ」オリジナルトートバッグをプレゼント！

また、この大会の模様は当日ALBA TVにてライブ配信を予定しています。

大会サイトやライブ配信をチェックしながら、ぜひ予想を楽しんでください！

ALBA TVでライブ配信や過去の試合も全て視聴可能！(https://www.youtube.com/@ALBA_TV/streams)

【予想内容】

・TOP5に入る選手は？

※5人を選択しその中から優勝すると思う選手をキャプテンに選択

・あなたの推しの選手は？

予想はこちらから(https://nandora3.app.link/AtQDqPQYTXb)

【予想締切】

11月7日（金）13:00

【ギフト】

1位 大会優勝選手サイン入りピンフラッグ

2位 「なんドラ」オリジナルトートバッグ

【対象大会】

大会名：第15戦 kintone Golf Tournament

日 程：2025年11月06日（木） ～ 11月07日（金）

会 場：大栄カントリー俱楽部（千葉県）

大会情報はこちら(https://nextheroinegolftour.jp/votes/120)

【参加方法】

・「なんドラ」アプリをダウンロード（無料）

・ゲストログインでも参加可能（メール登録不要）

・「ランクドラフト一覧」から該当のクイズを選択

・すべての設問に回答し「ドラフトに参加」をタップ

・結果はアプリ内「参加結果」で確認／当選者には「お知らせ」で通知

スポーツ予想アプリ「なんドラ」について

「なんドラ」はアプリケーションを利用し試合の勝敗や特定選手の活躍などを予想するサービスです。 月間・週間で公開されるランキングで全国にいる利用者と順位を競い、スポーツ観戦に新たな観戦価値と熱狂を提供します。また各予想の順位に応じて、必ず獲得できるポイントを貯めて、カタログギフトの中からお好きなギフトと交換できるほか、協賛社提供のギフトが順位に応じてさらにプレゼントされる予想もあります。



サービス開始以降、大手総合法律事務所と連携し、徹底した法令遵守による経営を行ってまいりました。現在はお子様にも安心して楽しんでいただけるよう完全無料モデルにてサービスを提供しています。



そのスタイルや“予想の面白さ”が評価され、プロ・アマチュアスポーツチーム、競技団体やスポーツ庁など、1年半で100以上の団体・企業とコラボレーションを実現している他、様々な投資家や企業から資本参画いただいています。



また2022年にはスポーツ庁主催のアクセラレータープログラム「INNOVATION LEAGUE 2022」に採択され、2023年には日本最大級のオープンイノベーション見本市「Japan Open Innovation Fes 2023」のスタートアップピッチイベントで最優秀賞も獲得しています。

「なんドラ」アプリのダウンロードはこちら :https://nandora.onelink.me/UmVM/xtgvhjqj

スポーツ・エンターテイメントのイノベーション事業に取り組むスタートアップ企業です。観戦・視聴体験向上のスマートフォンアプリ「なんドラ」を提供する他、ファンエンゲージメントの枠を超えた、スポーツ・エンターテインメントのトータルサポートを行う。



＜会社概要＞

会社名：株式会社なんでもドラフト

コーポレートサイト：https://nandora.net/

設立：2019年

代表者：代表取締役 森井啓允

所在地：東京都渋谷区恵比寿西一丁目33番6号

事業内容：スポーツ・エンターテインメントにおける観戦・視聴体験の向上を目的としたモバイルアプリの開発および提供



なんでもドラフトへの取材申し込み、サービス内容に関するお問い合わせ、出資や提携に関するご相談・お問い合わせは info@nandora.net にお願いします。