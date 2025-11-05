「調達DXカンファレンス 2025秋」間接材調達の「脱属人化」に迫る！ 全社横断的なDX戦略の全貌を公開

株式会社Leaner Technologies

株式会社Leaner Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：大平 裕介、以下「リーナー」）は、2025年11月7日（金）に開催する「調達DXカンファレンス 2025秋」において、【DXによる脱属人化】全社横断的な間接材調達DXと業務効率化の全貌」の公開が決定いたしましたことをお知らせします。

【DXによる脱属人化】全社横断的な間接材調達DXと業務効率化の全貌

多くの企業が課題とする間接材調達における「属人化」。

本セッションでは、全社的な調達改革を主導する京西テクノス株式会社の船田氏が登壇し、この属人化からの脱却と業務効率化を両立させる全社横断的な調達DX戦略を詳解します。

■スピーカー紹介

船田 裕士 氏

京西テクノス株式会社 ソーシング部 部長

1988年総合電機メーカーに入社。コーポレート資材部門での集中購買、国内工場や海外拠点での資材調達、品質推進業務等に携わり、2024年4月京西テクノス(株)に入社。郡山事業場にて生産管理業務・資材調達業務を担当。同10月より現職を兼任し2025年1月より多摩本社にて全社購買機能としての活動を主導。有利購買の推進、調達オペレーションの整流化、ガバナンスの強化を３つの柱とし、特にインフレ下における最適価格での調達と、購買関連業務の作業工数削減を追求すべく、ＤＸを通じた全体最適を目指して活動継続中。

■「調達DXカンファレンス 2025秋」概要

【開催日時】2025年11月7日（金）10:00~

【開催場所】オンライン

【参加条件】事前申込制・視聴無料

【詳細ページ・申し込みURL】https://leaner.jp/pds/2025autumn

【参加方法】お申込み後、メールにて参加方法をご案内いたします

【主催】株式会社Leaner Technologies

【お問合せ】pds@leaner.co.jp（PDS運営事務局）

■会社概要

株式会社Leaner Technologies

「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、ソーシングの高度化を実現するソーシング DXクラウド「リーナー見積」、購買プロセスを一元管理する購買プラットフォーム「リーナー購買」 を提供しています。

企業の調達部における過去のデータや取引先・社内関係者とのコミュニケーションなど、業務プ ロセスをデジタル化し、蓄積されたデータの活用を促進することで、調達部門の生産性と企業の 利益率向上を実現するサービスを提供します。

法人名：株式会社Leaner Technologies

代表者：代表取締役 大平 裕介

所在地：東京都品川区西五反田７丁目２３－１ 第3TOCビル 9F

設立：2019年2月22日

URL：https://leaner.co.jp