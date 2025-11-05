株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：山本 均、以下「WOWOW」）が運営する動画配信サービス「WOWOWオンデマンド」は、11月5日（水）より、Appleが提供するApple TVアプリと連携し、Apple TVアプリ内でWOWOWオンデマンドをご利用いただけるようになり、サブスクリプション登録者はApple製デバイスでシームレスな視聴体験を楽しめるようになりました。

「ホーム」タブからWOWOWオンデマンドのコンテンツを簡単に見つけたり、新しいエピソードを見逃さないために作品を「続きを観る」に追加したり、WOWOWオンデマンドの映画やドラマ、アニメをSiriやユニバーサル検索を使って検索できます。

※「WOWOWオンデマンド」アプリを最新の状態にアップデートしてお使いください

Apple TV アプリ - WOWOWオンデマンド Brand Page:

https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.1000582

※Apple TVアプリ対応デバイスからのみアクセス可能

WOWOWオンデマンドはiPhone、iPad、Apple TV 4K、Apple TV HD、Apple Vision Proで利用可能で、お客さまはApp Storeのアプリ内課金からサブスクリプションに登録することができます。

■WOWOWオンデマンドについて

WOWOWがお届けするオンデマンドサービス「WOWOWオンデマンド」。3チャンネルの放送同時配信、スポーツ・音楽・ステージ中継などのライブ配信、オリジナルドラマや海外ドラマなどのアーカイブ配信をお楽しみいただけます。（https://wod.wowow.co.jp/）

WOWOWはこれからも、Apple TVでのシームレスな視聴体験をはじめ、より多くのお客さまに快適な視聴環境をお届けしてまいります。

