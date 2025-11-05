いま一度、訪問介護に光を。 新刊『社会保険化された訪問介護の現場と福祉理念の乖離』発売。 介護保険改定に翻弄された訪問介護の状況を確認し、そして今一度“福祉サービス”としての訪問介護を据える。

