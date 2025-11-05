経口鉄サプリメント市場：世界調査報告、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、トレンド、見通し（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは2025年11月に、経口鉄サプリメント市場の製品タイプ別セグメンテーション（硫酸鉄、グルコン酸鉄、カーボニル鉄、その他）、剤形別セグメンテーション（錠剤、シロップ、グミ、その他）、エンドユーザー別セグメンテーション（病院、クリニック、小売薬局、オンライン薬局、その他）－世界市場分析、トレンド、機会および2025～2035年の予測 に関する調査報告書を発表したと明らかにした。この報告書は、経口鉄サプリメント市場の予測評価を提供し、市場の成長要因、市場機会、課題、ならびに脅威といった主要な市場動態を明らかにしている。
経口鉄サプリメント市場の概要
経口鉄サプリメントとは、鉄欠乏性貧血の治療および予防を目的として開発された医薬品または栄養補助食品である。これらは通常、硫酸鉄、グルコン酸鉄、フマル酸鉄などの形で高濃度の鉄を供給し、体内の鉄貯蔵を回復させ、赤血球の生成を支援するものである。
鉄分を多く含む食品（赤身肉、豆類、葉物野菜など）からの摂取が十分でない場合に特に重要であり、妊婦、多量の月経を伴う女性、慢性疾患を有する患者など、リスクの高い層に対して一般的に処方される。主要な課題としては、吐き気や便秘などの消化器系副作用が挙げられ、これが服薬遵守率に影響を及ぼすことがある。
Surveyreportsの専門家による市場分析によれば、経口鉄サプリメント市場の規模は**2025年に28億米ドル（USD 2.8 Billion）を創出したとされている。さらに、同市場は2035年末までに41億米ドル（USD 4.1 Billion）に達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間中、市場は年平均成長率（CAGR）約3.8%**で成長する見通しである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な分析によれば、経口鉄サプリメント市場の拡大は、
貧血および鉄欠乏（ID）の増加、予防医療および栄養への注目の高まり、鉄欠乏性貧血（IDA）の世界的な有病率の高さ、そして有効性および忍容性を向上させるための製品革新といった要因によって促進されると考えられている。経口鉄サプリメント市場の主要企業には、Nature’s Bounty Co.、GlaxoSmithKline plc、Ferro Corporation、Amway Corporation、Reckitt Benckiser Group plc、Bayer AG、Sanofi S.A.、NOW Foods、Rainbow Light Nutritional Systems、Solgar Inc.、Garden of Life LLC、Nature Made（Pharmavite LLC）、MegaFoodなどが挙げられる。
本調査報告書には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国における詳細な市場分析が含まれており、特に日本の顧客のニーズに合わせた詳細な分析が提供されている。
目次
● Oral Iron Supplements（経口鉄サプリメント）市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。である。
● 2035年までの世界のOral Iron Supplements市場（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別）である。である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、剤形別、エンドユーザー別、地域別である。である
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
