グローバル消費者向け電子バイオメトリクス市場：世界産業、規模、メーカーシェア、需要、成長、機会、トレンド分析および2035年までの予測である。
Survey Reports LLCは2025年11月に、消費者向け電子バイオメトリクス市場の技術別セグメンテーション（指紋認識、顔認識、虹彩認識、音声認識、その他）、用途別セグメンテーション（スマートフォン、ラップトップ、タブレット、ウェアラブル端末、その他）、セキュリティレベル別セグメンテーション（単要素認証および多要素認証）－世界市場分析、トレンド、機会および2025～2035年の予測 に関する調査報告書を発表したと明らかにした。この報告書は、消費者向け電子バイオメトリクス市場の予測評価を提供し、市場の成長要因、市場機会、課題、ならびに脅威など、主要な市場動態を明らかにしている。
消費者向け電子バイオメトリクス市場の概要
消費者向け電子バイオメトリクス市場とは、指紋認識、顔認識、虹彩スキャン、音声認証などのバイオメトリクス技術を、スマートフォン、ラップトップ、タブレット、ウェアラブル端末などの消費者向けデバイスに統合する分野である。これらのシステムは、安全なアクセス、支払い認証、本人確認を可能にすることで、セキュリティ、パーソナライズ、利便性を高めている。データセキュリティへの懸念の高まり、スマートフォンの普及拡大、IoTおよびAI技術の採用増加が市場成長を牽引している。また、センサーおよびバイオメトリクスアルゴリズムの革新により、スマートホームやデジタルバンキングなどへの応用が拡大し、バイオメトリクスは現代の消費者向け電子機器における中核要素となっている。
Surveyreportsの専門家による市場分析によれば、消費者向け電子バイオメトリクス市場の規模は2025年に**62億米ドル（USD 6.2 Billion）を創出したとされている。さらに、この市場は2035年末までに217億米ドル（USD 21.7 Billion）に達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年の間、市場は年平均成長率（CAGR）約16.3%で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な消費者向け電子バイオメトリクス市場分析によれば、同市場の規模拡大は、データプライバシーとセキュリティに対する懸念の高まり、非接触型決済システムの拡大、強化されたセキュリティとシームレスなユーザー利便性に対する旺盛な需要、スマートフォンのロック解除を超えた応用の拡大によって促進されるとされている。消費者向け電子バイオメトリクス市場の主要企業には、Apple Inc.、IDEMIA、Aware, Inc.、Synaptics Incorporated、Qualcomm Technologies, Inc.、Microsoft、Suprema, Inc.、FaceFirst, Inc.、Precise Biometrics AB、HID Global Corporationなどが含まれる。
また、Surveyreportsの消費者向け電子バイオメトリクス市場調査報告書には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な地域別分析が含まれている。さらに、本調査報告書は、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細分析も提供している。
目次
● 消費者向け電子バイオメトリクス市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2035年までの世界消費者向け電子バイオメトリクス市場の需要および機会分析（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）――各国別（日本を含む）である。
