アイストレー市場は、年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大し、2035年までに1億4,470万米ドル（USD 144.7 million）に達すると予測されている。
Survey Reports LLCは2025年11月に、アイストレー市場の材料タイプ別セグメンテーション（ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル（PVC）、ポリエチレン、その他のプラスチック〔ゴム、シリコン、金属を含む〕）、容量別セグメンテーション（10個までの氷、10～16個の氷、16個以上の氷）、デザイン別セグメンテーション（立方体型、球状型、楕円型）－世界市場分析、トレンド、機会および2025～2035年の予測 に関する調査報告書を発表したと明らかにした。この報告書は、アイストレー市場の予測評価を提供し、市場の成長要因、市場機会、課題、ならびに脅威などの主要な市場動態を明らかにしている。
アイストレー市場の概要
アイストレーとは、水を凍らせて均一な立方体にし、飲料を冷却するための、シンプルで不可欠なキッチン用品である。従来は仕切り付きの硬質プラスチックやアルミニウム製が主流であったが、近年では柔軟なシリコン素材が採用され、氷を容易に取り出せるようになっている。
革新によって、その用途は単なる氷づくりを超えて拡大している。現在の市場では、球状、スカル型、ダイヤモンド型など多様な形状が登場し、カクテルの美的演出に利用されているほか、ゆっくり溶ける大型ブロック型などの特殊形状も見られる。さらに、冷凍スイーツ、コーヒーキューブ、ハーブや果実を入れたインフューズドアイスの作成など、多様な用途に対応している。実用的な冷却用途から創造的なエンターテインメントまで、アイストレーは家庭用および業務用の両方で多目的かつ持続的に利用されているツールである。
Surveyreportsの専門家による市場分析によれば、アイストレー市場の規模は**2025年に8,580万米ドル（USD 85.8 Million）を創出したとされている。さらに、この市場は2035年末までに1億4,470万米ドル（USD 144.7 Million）に達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年の間、市場は年平均成長率（CAGR）約5.2%**で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038177
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333522&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なアイストレー市場分析によれば、同市場の規模拡大は、利便性と再利用可能なキッチン用品への消費者嗜好の変化、Eコマースおよび小売流通の拡大、家庭内エンターテインメントおよびプレミアム飲料文化の高まり、素材革新と氷以外への多用途性といった要因によって促進されるとされている。アイストレー市場の主要企業には、Kootek、Lekue、Mumi & Bubi、NiceCube、OXO、Peak Ice Works、Rubbermaid、Samuelworld、Silicone Ice Cube Trays、Tovolo、True Cubes、Urban Green、W&P Designなどが含まれる。
また、Surveyreportsのアイストレー市場調査報告書には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域およびそれぞれの国に関する詳細な地域別分析が含まれている。さらに、本調査報告書は、日本のクライアントの特定ニーズに合わせた詳細分析も提供している。
目次
● アイストレー市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2035年までの世界アイストレー市場の需要および機会分析（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）―日本を含む各国別である。
