ペットと泊まれる宿の予約サイト「いぬやど-inuyado-」11月限定の「犬の日（わんわんわんの日）」特別キャンペーンスタート～割引・特典・愛犬と一緒に楽しめる体験プランをご提供～

株式会社ブッキングリゾート（代表取締役 坂根 正生、本社：大阪市北区）が運営する、ペットと泊まれる宿泊予約サイト「いぬやど-inuyado-」では、11月1日より「わん・ワン・Wanの日」キャンペーンを開始しました。

この特別キャンペーンでは、愛犬家向けの割引プラン、愛犬向け特典、愛犬と一緒に楽しめる体験プランが登場します。

いぬやど-inuyado-公式サイト

https://www.pet-inu-yado.com/dogday/

3つの「わんわんわん」特別プラン

わん・ワン・Wanの日キャンペーン

このキャンペーンでは、愛犬と一緒に過ごす時間をさらに特別なものにするための割引特典、わんちゃんが喜ぶプレゼント付きプラン、そしてわんちゃんと一緒に体験できる特別アクティビティを提供します。愛犬と一緒に楽しめる旅行体験が満載のキャンペーンを通じて、家族全員にとって忘れられない思い出作りをサポートします。

ユニークな割引プラン1.ユニークな割引プラン

11％OFF、11,111円OFF、11,111円均一など、「わんわんわん」にちなんだ特別割引を実施します。

先着3組限定の「111円均一プラン」は、販売開始からわずか12分で完売するほどの人気となりました！

わんちゃんBBQセット2.わんちゃんが喜ぶプレゼント付きプラン

わんちゃん用ごはんや、おやつ、おもちゃなど、旅行中にわんちゃんが喜んでくれるプレゼントを無料で提供します。

愛犬とのクラフト体験3.愛犬と体験できる特別プラン

愛犬と一緒に過ごす特別な時間を提供する体験型プランも新たに導入。

愛犬とのクルージング体験や、愛犬とのクラフト体験など、体験を通じて愛犬との絆をさらに深め、忘れられない思い出を作ることができます。

予約期間：2025年11月1日～2025年11月30日

宿泊期間：2025年11月1日～2025年3月19日（最長）

対象施設：「いぬやど」に掲載中の全国のペット同伴可能な施設

参加方法：いぬやど公式サイトより、予約時に「わんわんわんキャンペーン」を選択いただき、予約期間内（11月1日～11月30日）にご予約いただくことが必要です。

▼キャンペーン特設ページ

https://www.pet-inu-yado.com/dogday/

※宿泊施設によってキャンペーン期間や特典内容が異なります。詳しくはサイトをご確認ください。

キャンペーン対象の施設を一部ご紹介

◆ドッグオーベルジュ千葉勝浦 ～離れ 風月-FUGETSU～

千葉県勝浦市の「ドッグオーベルジュ千葉勝浦 ～離れ 風月-FUGETSU～」は、《愛犬と共に“食”を楽しむ》をコンセプトとした、贅沢な時間を提供する宿泊施設です。興津海浜公園内の2,200平方メートル という広大な敷地に、わずか4棟のみが贅沢に配置されており、各棟が広々としたプライベート空間を提供します。

最大の魅力は、その名の通り食へのこだわりです。勝浦エリアの新鮮な地魚や、旨味を凝縮させた熟成肉などを堪能できるフルコースやプレミアムBBQを、愛犬と一緒にお部屋でゆっくりと味わえます。さらに、愛犬用のディナーも、専門家監修のもと、犬種や摂取カロリーを考慮した無添加の食材で提供され、旅先でも安心で特別な食の時間を過ごせます。

施設詳細

住所：千葉県勝浦市興津2492-3

URL：https://www.pet-inu-yado.com/space/japanese_hotel/dog-auberge-fugetsu/

◆ドッグヴィラ富士河口湖

世界遺産「富士山」の麓、山梨県富士河口湖町に位置する、愛犬と特別なひとときを過ごすためのプライベートリゾートです。都心から車で約90分とアクセスに優れ、標高850mの澄んだ空気と満天の星空を堪能できるロケーションにあります。周辺には【富士山パノラマロープウェイ】や【大石公園】など、愛犬と一緒に楽しめる観光スポットも多く、愛犬家にとって人気のエリアです。

最大の魅力は、愛犬ファーストな設備と極上のリラックス体験の融合です。全てのお部屋に、天然芝の専用ドッグランを併設。また、富士河口湖の天然温泉を利用した客室温泉とバレルサウナが完備されています。

キャンペーン特典として、15分間のクルージング体験を無料で提供しており、愛犬と一緒に水上アクティビティもお楽しみいただけます。

施設詳細

住所：山梨県南都留郡富士河口湖町小立3838番地1

URL：https://www.pet-inu-yado.com/space/villa/dogvillafujikawaguchiko/

◆ドッグヴィラ京丹波 木都

「ドッグヴィラ京丹波 木都」は、古き良き自然に囲まれた京都府京丹波町の里山に佇むペット同伴型ヴィラです。客室内には専用のお風呂、さらにテラスには専用の足湯を完備。雄大な山々と名水を眺めながら、愛犬とともにゆったりと心身を癒す特別なひとときをお過ごしいただけます。

お食事は、食の宝庫・京丹波のブランド食材を贅沢に使用したお部屋食スタイル。愛犬にも、慣れない旅先での体調に配慮した無添加の専用ごはんをご用意し、共に美食を堪能できます。

さらに、ご滞在の思い出を形にする「ありがとうBOX」サービスを提供。宿泊時の写真やおもちゃ、おやつを詰めて、愛犬への感謝の気持ちを深く心に刻むことができます。

施設詳細

会社概要

■株式会社ブッキングリゾート

所在地：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

代表者：坂根正生

【事業内容】

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

■ペットと泊まれる宿の予約サイト「inuyado-いぬやど-」について

「いぬやど」は、ペットと一緒に泊まれる宿泊施設に特化した宿泊予約メディアです。旅館、ホテル、バケーションレンタルなど、掲載基準をクリアした、ペットと飼い主様が嬉しいワンランク上の宿泊施設を厳選してご紹介しています。2023年1月にサービスを開始し、2025年9月時点で会員数が7万人を突破しました。

お部屋にプライベートドッグランが完備されていたり、愛犬用の食事やアメニティが揃っているなど、ドッグファーストな宿泊施設が多数掲載されています。ペットと一緒に、夢のような宿泊体験をお楽しみいただけます。

inuyado-いぬやど-