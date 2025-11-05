¥¹¥í¥Ð¥¥¢½é¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¹©¾ì¤¬Àµ¼°²ÔÆ¯¡¢Gotion¤¬²¤½£¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¿·¤¿¤Ê¥í¥¸¥Ã¥¯¤òºÆÄêµÁ
¥·¥å¥é¥Ë¡Ê¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡Ë¡¢2025Ç¯11·î5Æü /PRNewswire/ -- À¤³¦¤Ïº£¡¢¿·¤¿¤ÊÊÑ³×¤ÎÇÈ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÎÎ°è¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿³×Ì¿¤Ç¤¹¡£¥¹¥í¥Ð¥¥¢½é¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¹©¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥í¥Ð¥¥¢Gotion¥®¥¬¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤ÎµÇ°¼°Åµ¤¬¡¢10·î28Æü¤Ë¥·¥å¥é¥Ë¤ÇÀµ¼°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢»º¶È¤Î¿Ê²½¡¢·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÎà¤¬¶¦¤ËÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Îºß¤êÊý¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÃÏ°èÅª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤ÎÀ¤µª¤ÎÈ¯Å¸¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¥èー¥í¥Ã¥ÑÁ´ÂÎ¤Î»ÈÌ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Gotion¤Ï¤³¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ³×¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Á¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢À½Â¤¡¢¤½¤·¤Æ¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åý¹çÅª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢¤«¤é¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¤È¹¤¬¤ëÆ±¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤¬¤è¤ê¥¯¥êー¥ó¤Ç¥¹¥Þー¥È¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÌ¤Íè¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Î¡¢Ï¢·È¤·¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë´°À®¤·¤¿¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡¦¥®¥¬¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁíÌÌÀÑ95¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ò¸Ø¤ë¤³¤Î¥®¥¬¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢½é´üÀ¸»ºÇ½ÎÏ20GWh¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2027Ç¯¤ËÀ¸»º³«»Ï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏEU»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êGotion¤ÏÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶¡µëÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ÊªÎ®¸úÎ¨¤ò²þÁ±¤·¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥°¥êー¥ó»º¶È¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÌò³ä¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖGotion¤Ï¡Ø¥¹¥í¥Ð¥¥¢À½¡Ù¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¥°¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Gotion¤ÎÆ¡»öÄ¹¤Ç¤¢¤ëLi Zhen»á¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀ¸»ºµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤³¤Î¥®¥¬¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¸¦µæ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¿Íºà°éÀ®¤Î¤¿¤á¤ÎÃÏ°è¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Gotion¤Ï¸½ÃÏ¤ÎÂç³Ø¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾Íè¤ÎÀìÌç²È¤ò°éÀ®¤·¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡¢³«¤«¤ì¤¿»º³ØÏ¢·È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Âè1´ü¤ÇÌó1,300¿Í¤Î¿·µ¬¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢´ØÏ¢»º¶È¤òÃÏ°è¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥êー¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤ÎÌò³ä¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤³¤Î¥®¥¬¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËESG¤Î¿ä¿Ê¤ª¤è¤Ó»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈË±É¤È¤¤¤¦À¤³¦¶¦ÄÌ¤Î»ÈÌ¿¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥å¥é¥Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»º»ÜÀß¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥í¥Ð¥¥¢Á´ÅÚ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎRobert Fico¼óÁê¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥®¥¬¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Êµ»½Ñ¡¢¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÀÕÇ¤¤¢¤ë»º¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Gotion¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¥¯¥êー¥ó¤Ç¥¹¥Þー¥È¡¢¤«¤Ä¶¯¿Ù¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÌ¤Íè¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
