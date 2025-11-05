ジャガー・ルクルト 銀座並木ブティックにて＜1931 POLO CLUB＞トラベリングコレクション展を開催

リシュモンジャパン株式会社

- アールデコ100周年を迎え、＜1931 POLO CLUB＞をテーマにレベルソ誕生の精神と創造性を現代に再解釈。- ４章構成で紐解くレベルソの物語。スイスから来日する1930-90年代のアーカイブと新作レアピー スを特別展示。- 最新メイド・オブ・メイカーズ：ウェブコミックデザイナーのOlivecoatのご紹介。レベルソの世界を新しいアート表現で描く。

ジャガー・ルクルト 銀座並木ブティックでは、「1931 POLO CLUB」をテーマにした世界を巡回するトラベリングコレクション展を開催いたします。1931年、アールデコの精神が世界を席巻したパリ万国博覧会（現・装飾美術博）から100年──その豊饒な時代精神を受け継ぎ、“ポロ”という躍動の競技から着想を得て誕生したレベルソは、機能性と洗練されたデザインの融合により、時計製造の歴史に新たなページを刻みました。

本展では、その誕生から現在に至るレベルソの歩みを、メゾンの理念を体現する４つの章立てでご紹介いたします。

４つの章で紡ぐレベルソの軌跡

第1章「アイコンの物語」では、1931年製の初号機を通してブランドが掲げた時計としての価値を再発見。

第2章「デザインとスタイルの物語」では、アールデコの意匠を受け継ぐプロポーションやスタイルの進化をご覧いただきます。

第3章「革新の物語」では、1990年代に入りメゾンが複雑機構の探究を飛躍的に加速させた時代に焦点を当て、ミニッツリピーター、ジオグラフィークなどのアーカイブピースを特別展示します。

第4章「クラフトマンシップの物語」では、現代の職人技が結晶した新作レアピースを通じて、伝統と創造が交錯する今日のタイムピースの魅力を掘り下げます。

また、それぞれの章に紐づくレベルソの最新コレクションもご紹介。

〈レベルソ・トリビュート・ジオグラフィーク〉は、メゾンの探究心と創造性が息づく、革新を象徴するピースです。反転式ケースの表裏に異なる機能美を宿し、片面ではホームタイムとセカンドタイムを同時に表示、もう一方には都市名ディスクを配置。アール・デコの造形美と精緻な機構が完璧な均衡を保ちながら融合しています。1931年から受け継がれる発明の精神を、現代の旅人へとつなぐ、時と空間の対話を体現したタイムピースです。

レベルソ・トリビュート・ジオグラフィークレベルソ・トリビュート・モノフェイス・スモールセコンド

1931年に宿された精神を、現代の洗練とともに再び息づかせる〈レベルソ・トリビュート・モノフェイス・スモールセコンド〉。

繊細なグレインダイヤルと柔らかなミラネーゼブレスレットが奏でるのは、アール・デコの幾何学とモダンエレガンスの美しい対話です。メゾンの美意識を受け継ぎながら、細部にまでこだわった仕上げが、時を超えて輝き続ける普遍の魅力を物語ります。

最新メイド・オブ・メイカーズ(TM)：第９の芸術

さらに、今年のメイド・オブ・メイカーズ(TM)プログラムでは、ウェブコミックデザイナー OliveCoat を起用。レベルソの世界観を没入感のあるビジュアルとストーリー展開で再解釈する「『レベルソ・ウェブコミック』by OliveCoat」を通じて、革新と物語性を新たな表現軸で体現します。 この試みは、ウォッチメイキングという専門性の高い世界を、アート的視点と物語性によってより多くの人へ開くメゾンの姿勢を示しています。

『レベルソ・ウェブコミック』by OliveCoat

1833年創業時より受け継がれる飽くなき探求心と、そして1931年誕生のレベルソに宿る革新の息吹。このふたつが響き合う＜1931 POLO CLUB＞は、時を纏う芸術の未来を映し出します。時を超えて進化し続けるメゾンの真髄を心ゆくまでご体験ください。

また、この展示を解説付きでご案内するツアー（日本語）もございます。こちらからご予約下さい（サイト内英語のみ）https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/atelier/174

ジャガー・ルクルト <1931 POLO CLUB>

日時：１１月６日（木）～３０日（日）１１：００～１９：００

場所：ジャガー・ルクルト 銀座並木ブティック

住所：東京都中央区銀座６-７-１５ 岩月ビル１F

お問合せ先：ジャガー・ルクルト 0120-79-1833

公式LINEアカウント：https://page.line.me/?accountId=jaegerlecoultre

レベルソについて

1931年、ジャガー・ルクルトは、20世紀のデザインのクラシックとなるタイムピース、レベルソを発表しました。ポロの激しい試合にも耐えられるように作られており、すっきりとしたアールデコ調のラインと特徴的な反転式ケースを備えたこの時計は、瞬時に識別することができます。誕生から90年間、レベルソはアイデンティティに妥協することなく自らの存在を常に変化させてきました。79種類以上のキャリバーに加え、35件の特許を取得。何も描かれていないメタルの裏面はクリエイティブな表現のためのキャンバスとなり、エナメル、エングレービング、ジェムストーンなどで装飾が施されました。レベルソ誕生から90年以上経った今日でも、変わることなく、その誕生にインスピレーションを与えた現代の精神を象徴し続けています。

ジャガー・ルクルト - ウォッチメーカーの中のウォッチメーカー(TM)

1833 年以来、ジャガー・ルクルトは、革新性と創造性への抑えきれない渇望に導かれ、故郷ジュウ渓谷の平穏な自然環境からインスピレーションを得て、複雑機構への熟練した技術とその精度で際立った存在となっています。ウォッチメーカーの中のウォッチメーカー(TM)として知られるマニュファクチュールは、1,400 を超えるキャリバーの制作と 430 以上の特許を通して、その絶え間ない革新の精神を表現してきました。ジャガー・ルクルトの時計職人たちは、190 年にわたる蓄積された専門知識を駆使して、最先端の精密なメカニズムの設計、製造、 仕上げ、装飾を行い、何世紀にもわたるノウハウと情熱を融合させ、過去と未来をつないでいます。時代を超え、 常に時と共にあります。180 種類もの専門技術がひとつ屋根の下に集結したマニュファクチュールは、その技巧に、デザインの美しさとを独特で控え目な洗練を組み合わせ、高級時計に息吹を吹き込んでいます。

jaeger-lecoultre.com