M&Aキャピタルパートナーズ オウンドメディア「ライオン社長マガジン」開設のお知らせ

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

2025年10月12日に創業20年を迎えたM＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中村 悟、以下「MACP」）は、2025年11月5日より、オウンドメディア「ライオン社長マガジン」を開設したことをお知らせいたします。

▼オウンドメディア「ライオン社長マガジン」

「ライオン社長マガジン」はこちらから(https://www.ma-cp.com/magazine/)

▼オウンドメディア「ライオン社長マガジン」

「ライオン社長マガジン」はこちらから(https://www.ma-cp.com/magazine/)

オウンドメディア開設の背景と目的

「ライオン社長マガジン」

「ライオン社長マガジン」は、”MACPのことを知ってもらう”ことを目的にしたオウンドメディアです。現在、約3,000に近いM&A支援機関が存在する中、M&Aに関するネガティブ報道が続いています。

このような環境下で、わたしたちが課題と感じているのは、本来、中小・中堅企業にとって“M&A“が有効な事業承継の選択肢のひとつであるにも関わらず、ネガティブなイメージが先行し、事業承継の選択肢から除外されてしまうことです。今回、オウンドメディアを通じて、この課題を少しでも解決していくことが、MACPのみならず業界全体に貢献できると考え、開設する運びとなりました。

MACPのオウンドメディア「ライオン社長マガジン」とは？

今回、業界で最も知名度が高いTVCM※を展開するMACPの象徴「ライオン社長」を通じて、MACPが提供するM&AやM&Aに関わる人、最新の業界動向など、さまざまな情報を発信することで、MACPのことを知っていただき、事業承継の選択肢のひとつとしてM&Aが着実に世の中に定着できるようになればと思っております。

オウンドメディアの名称もより親しみやすく覚えていただくため「ライオン社長マガジン」とし、事業承継やM&Aにとって重要なワードである”ご縁”にちなみ「縁結びの日」である2025年11月5日にスタートいたしました。

※株式会社東京商工リサーチ調べ 調査概要：2024年3月31日時点 東証プライム上場M&A仲介業者・その他未上場大手M&A仲介業者など指定領域における競合調査

■M&Aキャピタルパートナーズ 会社概要

社名：M&A キャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005 年 10 月

事業内容：M&A 仲介事業

URL：https://www.ma-cp.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

広報室 齊藤 宗徳

電話：03-6770-4305 メールアドレス：pr@ma-cp.com