Âè14²ó¤µ¤¤¤¿¥Þー¥Á～¸«¾Â¥Äー¥Çー¥¦¥ªー¥¯～¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¡ÖÂè14²ó¤µ¤¤¤¿¥Þー¥Á ～¸«¾Â¥Äー¥Çー¥¦¥ªー¥¯～¡×¤òÎáÏÂ8Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¤Ç¤¢¤ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¸·Áª¤¹¤ë¡ÖÈþÌ£¤¤¤â¤Î¡×¤ò½¸¤á¤¿°û¿©ÊªÈÎÇä¥Öー¥¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡Ö¤µ¤¤¤¿¥Þー¥±¥Ã¥È¡×Åù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¤¤¿¥Þー¥Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ê¿á¤»Ï¤á¤ëÁðÌÚ¤ä¡¢»¶ºö¤Ç¤¤ëÆüËÜ°ì¤Îºù²óÏ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Âç²ñÌ¾¾Î
Âè14²ó¤µ¤¤¤¿¥Þー¥Á ～¸«¾Â¥Äー¥Çー¥¦¥ªー¥¯～
³«ºÅ´üÆü
ÎáÏÂ8Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢29Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú±«Å··è¹Ô¡Û
²ñ¾ì¡¿¥ëー¥È¡¦¥³ー¥¹
¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´µÚ¤Ó¸«¾ÂÅÄ¤ó¤Ü¼þÊÕ
¡Ú¼õÉÕ²ñ¾ì¡Û
¹â¾ÂÍ·ÊâÆ»¡ÊJR¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´±ØÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâÌó6Ê¬¡Ë
¡ÚÃæ±û²ñ¾ì¡Ê¥¹¥¿ー¥È¡¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ë¡Û
¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡ÊJR¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´±ØÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâÌó7Ê¬¡Ë
¡Ú¥ëー¥È¡¦¥³ー¥¹/1ÆüÌÜ¡§3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Û
¸«¾ÂÅÄ¤ó¤ÜËÌ¥ëー¥È¡Ê30km¡¦20km¡¦10km ¤Î3¥³ー¥¹¡Ë
¡Ú¥ëー¥È¡¦¥³ー¥¹/2ÆüÌÜ¡§3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¡Û
¸«¾ÂÅÄ¤ó¤ÜÆî¥ëー¥È¡Ê20km¡¦10km¡¦5km ¤Î3¥³ー¥¹¡Ë
»²²Ã»ñ³Ê
Âç²ñÍ×¹à(https://www.saitamarch.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/saitamarch_outline-2026v2.pdf)¤Ëµ¬Äê¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥ÈµÚ¤Ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å»þ´Ö¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯°õ¤Î²¡°õ¡¢¸òÄÌ¥ëー¥ëµÚ¤Ó¥¦¥ªー¥¥ó¥°¥Þ¥Êー¤Î½å¼é¤Ê¤É¤Î»ö¹à¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊý¡£
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Þ¤¿¤Ï°úÎ¨¼ÔÅù¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨²ð½õ¤ÎÉ¬Í×¤ÊÊý¤Ï²ð½õ¼Ô¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»²²ÃÈñ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/140218/table/258_1_d303d0e2ad088ea7c3a0963ef54527f4.jpg?v=202511050458 ]
¢¨»²²ÃÈñ¤Ë¤Ï¡¢Âç²ñ»ñÎÁ¡Ê¥¼¥Ã¥±¥ó¡¦¥³ー¥¹¥Þ¥Ã¥×¡¦µÇ°ÉÊÅù¡Ë¤È½ý³²ÊÝ¸±ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²ÃÈñ¤Ï2Æü´Ö»²²Ã¤Ç¤â1Æü¤Î¤ß¤Î»²²Ã¤Ç¤âÆ±³Û¤Ç¤¹¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¡ÊÂç²ñ»ñÎÁ¤Ï¡¢¥¼¥Ã¥±¥ó¤È¥³ー¥¹¥Þ¥Ã¥×¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
ÃÄÂÎ³ä°ú
Âç¿Í¤Î»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¸Â¤ê¡¢ÃÄÂÎ°ì³ç¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î»²²ÃÈñ ¡Ê20¿Í°Ê¾å¡§100±ß¡¢50¿Í°Ê¾å200±ß¡Ë¤ò³ä°ú¡£
¿½¹þÊýË¡
»öÁ°¿½¹þ¡ÚÎáÏÂ7Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÎáÏÂ8Ç¯Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡Û
¡ÊA.B.C¶¦ÄÌ¤Ç¡¢»²²ÃÈñ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¼ê¿ôÎÁËô¤Ï»ÙÊ§ÊýË¡¤Ë¤è¤ë¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
A.¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß
¡¦J-Walking¡§https://jwalking.jp/zenkoku/saitamarch2026/
¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥È¥êー¡§http://i.spoen.net/102523
B.ÅÅÏÃ¿½¤·¹þ¤ß
¡¦0570-039-846¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥È¥êー¡Ë¿½¹þÀìÍÑ
C.¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¡¦Í¹ÊØ¶É¿½¤·¹þ¤ß
¡¦¥Á¥é¥·(https://www.city.saitama.lg.jp/006/014/008/003/014/008/p125187_d/fil/14th_saitamarch_bosyu.pdf)¤ÎÊ§¤¤¹þ¤ßÍÑ»æ¤Ë¤è¤ë¿½¤·¹þ¤ß
D.Ä¾ÀÜ¿½¤·¹þ¤ß
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó»öÌ³½ê¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶èËÌ±ºÏÂ1-7-1¡Ë
¡¦ÂçµÜ´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡Ê£Ê£ÒÂçµÜ±Ø¹½Æâ¡Ë
¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡Ê£Ê£Ò¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´±ØÅìÀ¾¼«Í³ÄÌÏ©Æâ¡Ë
¡¦±ºÏÂ´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡Ê£Ê£Ò±ºÏÂ±ØÄ¾·ë¡¦¥¢¥È¥ì±ºÏÂSouth Area¡Ë
¡¦´äÄÐ´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡ÊÅìÉð¥¢ー¥Ð¥ó¥Ñー¥¯¥é¥¤¥ó¡ÚÅìÉðÌîÅÄÀþ¡Û´äÄÐ±ØÅìÀ¾¼«Í³ÄÌÏ©Æâ¡Ë
¡¦£Î£Ð£ÏË¡¿Íºë¶Ì¸©¥¦¥ªー¥¥ó¥°¶¨²ñ»öÌ³½ê¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶è´ßÄ®1-4-5-102¡Ë
ÅöÆü¿½¤·¹þ¤ß
»²²Ã¤¹¤ë¥³ー¥¹¤Î¼õÉÕ»þ´ÖÆâ¤Ë¼õÉÕ²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÆü¤Ï¡¢ÀèÃå½ç¤ÇÂç²ñ»ñÎÁ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤µ¤¤¤¿¥Þー¥Á¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://saitamarch.jp/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÊÌ´ë²è
¡Ú¤µ¤¤¤¿¥Þー¥±¥Ã¥È¡Û
¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¸·Áª¤¹¤ë¡ÖÈþÌ£¤¤¤â¤Î¡×¤ò½¸¤á¤¿¥Þー¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢°û¿©Êª¤Î³Æ¼ïÈÎÇä¥Öー¥¹¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÆü»þ¡äÎáÏÂ8Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡11»þ¤«¤é16»þ¤Þ¤Ç
¡ã²ñ¾ì¡ä¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë
¡ã¼çºÅ¡ä°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
¡Ú¥¥Ã¥º¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë in ¤µ¤¤¤¿¤Þ¡Û
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Î¥Ó¥ó¥´¤ä¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢
Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ãÆü»þ¡äÎáÏÂ8Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡9»þ30Ê¬¤«¤é12»þ30Ê¬¤Þ¤Ç
¡ã²ñ¾ì¡ä¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¸ø±àµÚ¤Ó¼þÊÕ»ÜÀß
¡ãÂÐ¾Ý¡äÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤â»²²ÃÈñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Âç¿Í¤Î¤ß¤Î»²²Ã¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã»²²ÃÈñ¡äÂç¿Í¡Ê¹â¹»À¸°Ê¾å¡Ë¡§1,300±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Ò¤É¤â¡Ê4ºÐ～Ãæ³ØÀ¸¡Ë¡§700±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3ºÐ°Ê²¼¡§ÌµÎÁ
¡ãÄê°÷¡ä500Ì¾¡¡¢¨ÀèÃå
¡ã¼çºÅ¡ä°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¦¥ªー¥¥ó¥°¶¨²ñ
¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¤Ï¡¢¥¥Ã¥º¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë in ¤µ¤¤¤¿¤Þ(http://jwalking.jp/zenkoku/kidswalkfes_saitama2026/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¹¥ÝGOMIÂç²ñ in ¤µ¤¤¤¿¥Þー¥Á¡Û
À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë»ØÄê¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Áー¥à¤´¤È¤Ë¤´¤ß¤ò½¦¤¦Âç²ñ¡£ÎÌ¤È¼Á¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¥¤¦¥¹¥Ýー¥Ä·Á¼°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ãÆü»þ¡äÎáÏÂ8Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡10»þ30Ê¬¤«¤é14»þ¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÍ½È÷Æü¡§ÎáÏÂ8Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡10»þ30Ê¬¤«¤é14»þ¤Þ¤Ç¡Ë
¡ã²ñ¾ì¡ä¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¼þÊÕ
¡ã»²²ÃÈñ¡äÌµÎÁ
¡ãÄê°÷¡ä55¥Áー¥à¡Ê1¥Áー¥à3Ì¾¤«¤é5Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë¡¡¢¨ÀèÃå
¡ã¼çºÅ¡ä°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
¡ã±¿±Ä¶¨ÎÏ¡ä°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜºâÃÄ¥¹¥ÝGOMIÏ¢ÌÁ
¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¤Ï¡¢¥¹¥Ý£Ç£Ï£Í£ÉÂç²ñ in ¤µ¤¤¤¿¥Þー¥Á(https://supogomi.hp.peraichi.com/saitamacity2026)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çºÅ¡¦¶¦ºÅÅù
¡ã¼çºÅ¡ä°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¦¥ªー¥¥ó¥°¶¨²ñ¡¢£Î£Ð£ÏË¡¿Íºë¶Ì¸©¥¦¥ªー¥¥ó¥°¶¨²ñ
¡ã¶¦ºÅ¡ä¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¡ã¸å±ç¡äºë¶Ì¸©¡¢¥Æ¥ì¶Ì¡¢ºë¶Ì¿·Ê¹¼Ò¡¢»ºå´¿·Ê¹¤µ¤¤¤¿¤ÞÁí¶É¡¢Åìµþ¿·Ê¹¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ù¶É¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ù¶É¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ù¶É¡¢FM NACK5¡Ê´±¸øÄ£¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢¿·Ê¹¼Ò¡¢¥é¥¸¥ª¶É¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¤Î½ç¡Ë
¡ãÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡ä¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¿ä¿Êºë¶Ì¸©°Ñ°÷²ñ¡¢ºë¶ÌBCN¡ÊBreast Care Nursing¡Ë¸¦µæ²ñ¡¢¸ÍÅÄÃæ±û¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥±¥¢¥°¥ëー¥×¡¢¹ñºÝ¥íー¥¿¥êーÂè2770ÃÏ¶è
¡ã¶¨ÎÏ¡ä¸«¾ÂÂåÍÑ¿åÅÚÃÏ²þÎÉ¶è¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸ø±àÎÐÃÏ¶¨²ñ¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¤µ¤¤¤¿¤Þ´Ñ¸÷¹ñºÝ¶¨²ñ¡¢NPOË¡¿Íºë¶Ì¸©¥¦¥ªー¥¥ó¥°¶¨²ñ²ÃÌÁÃÄÂÎ¡¢ÆüËÜ»ÔÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÏ¢ÌÁ¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¡ã¼ç´É¡ä¤µ¤¤¤¿¥Þー¥Á¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡ã¶¨»¿¡äºë¶ÌåÑ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÉðÂ¢Ìî¶ä¹Ô¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥à¥í¥ó¡¢ËèÆü¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤·¤Þ¤à¤é¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥â¥ó¡¢Í¸Â²ñ¼ÒÂÀÀ¹¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¾¦¹©¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¡Ú¤µ¤¤¤¿¥Þー¥Á ～¸«¾Â¥Äー¥Çー¥¦¥ªー¥¯～¡Ûhttps://saitamarch.jp/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
[¤µ¤¤¤¿¥Þー¥Á¡Ê¿½¹þÊýË¡½ü¤¯¡ËµÚ¤ÓÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¤µ¤¤¤¿¥Þー¥±¥Ã¥È¡×µÚ¤Ó¡Ö¥¹¥ÝGOMIÂç²ñ in ¤µ¤¤¤¿¥Þー¥Á¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»]
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡»ö¶È´ë²è²Ý
ÅÅÏÃ¡§048-762-8334
FAX¡§048-762-8474
¥áー¥ë¡§support(at)saitamasc.jp
¢¨¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î(at)¤Ï¡÷¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[¤µ¤¤¤¿¥Þー¥Á¤Ø¤Î¿½¹þÊýË¡Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»]
¥¨¥ó¥È¥êー»öÌ³¶É¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥È¥êーÆâ¡Ë
ÅÅÏÃ¡§0120-711-951
FAX¡§048-762-8474¡Ê¤µ¤¤¤¿¥Þー¥Á¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡Ë
¢¨10»þ¤«¤é17»þ¤Þ¤Ç¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¡ÊÎáÏÂ7Ç¯12·î27Æü¤«¤éÎáÏÂ8Ç¯1·î4Æü¡Ë¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨¤³¤Á¤é¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤«¤é¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
[ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥¥Ã¥º¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë in ¤µ¤¤¤¿¤Þ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»]
¥¥Ã¥º¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¦¥ªー¥¥ó¥°¶¨²ñÆâ¡Ë
ÅÅÏÃ¡§03-5816-2175
¥áー¥ë¡§support(at)jwalking.jp
¢¨¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î(at)¤Ï¡÷¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸ø¼°LINE¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é(https://lin.ee/I7T0WXV)¡¢¤Þ¤¿¤Ï°Ê²¼¤Î⼆¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¡ª