メディアスホールディングス株式会社とパートナーシップを締結

Plug and Play Japan株式会社

Plug and Play Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：ヴィンセント・フィリップ、以下「Plug and Play」）は、メディアスホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池谷保彦、以下「メディアスHD」）とヘルスケア分野におけるパートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

世界の医療機器市場は成長を続けており、国内外で革新的な医療機器が次々と生まれています。日本市場は少子高齢社会化や医療ニーズの多様化により成長余地がある一方で、革新的な医療技術の普及には課題があります。その背景には、販売戦略や流通構造の制約により十分な普及が進まず、優れた製品やサービスが医療現場に届きにくいという現状があります。

この度、Plug and PlayはメディアスHDをHealthプログラムの企業パートナーとしてお迎えし、スタートアップとの連携を通じた新規事業や価値の創出を支援することを発表いたします。メディアスHDは「地域医療への貢献」を経営理念に掲げ、医療機器や福祉・介護用品の提供を通じて医療機関や福祉現場の支援を行ってきました。Plug and Playの世界的なネットワークとメディアスHDの全国的な流通網を活かし、ヘルスケア・医療機器関連スタートアップの革新的なソリューションを迅速に現場に導入する体制を構築することで、医療課題の解決と地域医療の質向上に貢献してまいります。

今後、オープンイノベーションを通じて、より質の高い製品をより早く医療現場に届けることを目指します。本パートナーシップの取り組みや成果を発信するイベントも開催予定であり、業界のキープレイヤー同士の交流を通じて、日本の医療機器業界の更なる発展とグローバル市場におけるプレゼンス向上に貢献してまいります。

メディアスホールディングス株式会社 専務執行役員 栗原 勝氏のコメント

医療・介護・ウェルビーイング領域でスタートアップと企業を結ぶPlug and Play社のHealthプログラムに企業パートナーとして参画できることを大変光栄に思います。当社は「地域医療への貢献」を経営理念に掲げ、全国85拠点にて医療機器販売や福祉・介護用品の販売・レンタルを展開しています。この実績と、Plug and Play社のグローバルなネットワークにおけるオープンイノベーション推進が連携することで、さらなる日本の医療現場、ヘルスケア産業の発展が期待できます。そして、持続的なより良い医療・介護環境の実現に貢献してまいります。

Plug and Play Japan株式会社 ヴィンセント・フィリップのコメント

メディアスホールディングス様をPlug and Playの企業パートナーとしてお迎えできることを大変光栄に思います。弊社のグローバルなネットワークと豊富なオープンイノベーションの実績、そしてメディアスホールディングス様の医療機器業界における強固な存在感が連携することで、厳選されたスタートアップの革新的技術を、日本の医療現場へより迅速に展開できると確信しております。このパートナーシップを通じ、日本のヘルスケア産業の更なる発展に向けて貢献してまいります。

Plug and Play Healthプログラムについて

Plug and PlayのHealthプログラムは、医療・介護・ウェルビーイングなどのヘルスケア・ライフサイエンス領域における次のインパクトを生み出すスタートアップと、業界の発展に取り組む企業・組織をつなぐ、グローバルなイノベーション・プラットフォームです。多様な領域における連携機会の創出や、事業化・展開に向けた支援を通じて、持続的なイノベーションを促進するエコシステムの形成を目指しています。

メディアスホールディングス株式会社について

メディアスホールディングスは、医療機器の販売会社等を事業会社に持つ持株会社です。各事業会社は、医療用消耗品から最先端医療機器まで、100万点を超える商品を取り扱い、その供給を通じて医療現場を支え、長年地域医療に貢献してまいりました。いかなる時も「医療を止めない」ことが使命です。基幹事業である医療機器販売事業に加え、医療現場の効率化、業務省力化に寄与するソリューション、介護福祉事業の展開により、変革する医療現場を支援し、明日のより良い医療環境をつくります。

メディアス HD会社概要

社名：メディアスホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 池谷保彦

本社所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号 東宝日比谷ビル

URL：https://www.medius.co.jp/

Plug and Playについて

Plug and Playは、スタートアップ・大企業・投資家・アカデミア・官公庁/自治体をつなぐ世界最大級のイノベーション・プラットフォームです。シリコンバレーに本社を構え、東京・京都・大阪を含む世界60拠点以上に展開しています。私たちはグローバル550社以上の大企業パートナーや官公庁/自治体に向けて、スタートアップ探索からトレンド調査、イノベーション戦略、事業化支援に至るまで、あらゆるステージにおける伴走支援を提供しています。またスタートアップ向けのアクセラレータープログラムとベンチャーキャピタル機能を活用し、さまざまな領域/業界のイノベーションの加速や、年間250社を超える世界のスタートアップへの投資を行っています。

Plug and Play会社概要

名称：Plug and Play Japan株式会社

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目１０－８ 渋谷道玄坂東急ビル1F

代表者：代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

URL：http://japan.plugandplaytechcenter.com/

設立年月日：2017年7月14日