大型恋活フェス「MEGA LOVE FES」11月は大阪・名古屋・福岡・仙台で最大3,000名開催！

株式会社リンクバル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉弘和正、証券コード：6046、以下「リンクバル」）が運営するイベントECサイト「machicon JAPAN」は、2025年11月に大阪、名古屋、福岡、仙台の４都市で開催される【MEGA LOVE FES、以下「本イベント」】の掲載およびチケット販売を開始いたしました。

【イベントページ】https://events.machicon.jp/

■MEGA LOVE FES ～恋が動き出す出会いの祭典～ について

本イベントは、「メガ級の出会い」をテーマに独身男女だけが参加できる特別な空間を用意し、出会いの量、質、偶然の出会いを感じてもらう「出会いの祭典」になっております。

参加者様同士が自然と交流できる仕掛けやキッカケを通じて特別な出会いをお届けします。

クリスマスを一緒に過ごすかもしれない素敵な方との出会いを探しにきませんか？

■開催エリア拡大！11月は全国で最大3,000名が出会う！

11月から名古屋と仙台が新たな開催都市として追加されました。これにより現在の開催都市は東京、大阪、福岡、名古屋、仙台の５都市となりました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4786/table/724_1_f9bd79e53dd6cd444da918c83daaf54f.jpg?v=202511050458 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/4786/table/724_2_84f41211c7f35b27d200747f41392170.jpg?v=202511050458 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/4786/table/724_3_b219a42919948a31b0e4974b8c77f3ac.jpg?v=202511050458 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/4786/table/724_4_d075418d6d1f6f0aa8f14d0fa8d265d9.jpg?v=202511050458 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/4786/table/724_5_595287127c142c6bbd60d5bf9ed74be1.jpg?v=202511050458 ]

■３つの「出会い方」を演出

本イベントでは、参加者様の出会いを促進させるために「出会いの量」「出会いの質」「偶然の出会い」の3つの軸で企画を用意しています。

【COLOR Matching】

受付で受け取ったカラーバンドの色ごとに指定の場所でグループトーク！

時間ごとにグループチェンジを行うため、新しい出会いが続々と訪れる！

【LOVE Quest】

参加者全員に配られた「ひらがな」カードを使って、協力しながら単語を完成させるミッション！ミッションを通じて運命のお相手を探し出そう！

自然と話しかけるきっかけにもなり、話題に困りません！

【TYPE Shout】

会場全体から自分と好みや趣味が合うお相手を見つけ出すチャンス(ハート) 理想の相手を呼び出せる参加自由のお楽しみ企画！

＜過去イベントの様子＞

■複数名グループで参加するとチケット代がお得に！

今回、グループ割引チケットを用意させていただきました。ぜひご友人をお誘いのうえ、"出会いの祭典"をお楽しみください！皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。

チケット購入ページ：https://events.machicon.jp/

「machicon JAPAN」は今後、「MEGA LOVE FES」の様な大規模かつエンタメ性が高いイベントの掲載にも注力していき、会員の方々にたくさんの出会いとワクワクを届ける活動を促進してまいります。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/4786/table/724_6_af7acdba9a9fa02f3fcc7b7c087d0b92.jpg?v=202511050458 ]