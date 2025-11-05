¡Ö¤ªÊõÁÏ¸Ë¡×¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎFC²ÃÌÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌóÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥â¥Æ¥£ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£µ®Çî¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤ÈÁí¹ç¥ê¥æー¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤ªÊõÁÏ¸Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ªÊõÁÏ¸Ë¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ô¢ËÜ¾Ä¡¢°Ê²¼¡Ö¤ªÊõÁÏ¸Ë¥°¥ëー¥×¡×¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤È»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥§ー¥ó²ÃÌÁ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£·ÀÌóÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢SDGs¤ä¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ø¤Î¼Ò²ñÅª¤Ê´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥ê¥æー¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢ÉÔÍ×ÉÊ¤ò¡Ö¼Î¤Æ¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼¡¤Ë³è¤«¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÇã¼è¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤²È¶ñ¤ä°ìÉô¤Î²ÈÅÅ¡¢»Ò¤É¤âÍÑÉÊ¡¢À¸³è»¨²ß¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë»È¤¨¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯ÇÑ´þ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ñ¸»½Û´Ä¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÊÊª¤Ç¤â¼Î¤Æ¤º¤Ë¼¡¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤Ø·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¡×¤ä´±Ì±Ï¢·È¤Î¥ê¥æー¥¹µòÅÀ¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤À»È¤¨¤ëÉÔÍ×ÉÊ¤òÃÏ°èÆâ¤Ç½Û´Ä¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤ªÊõÁÏ¸Ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¯¤¹¤ëÊõÊª¤ò¤È¤É¤±¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Ë¬¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÊõÃµ¤·¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÀìÌçÅª¤ÊÉÊÂ·¤¨¤¬¶¯¤ß¤Î¥ê¥æー¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅì³¤¡¦´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë49Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÄó·È¤Ï¡¢Áí¹ç¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤ªÊõÁÏ¸Ë¥°¥ëー¥×¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¾ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÁÃÍ¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÉÔÍ×ÉÊ¤â´Þ¤á¤¿¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥â¥Î¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£·ÀÌóÄù·ë¤ÎÆâÍÆ
¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Î½ÐÅ¹³ÈÂç
¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×FC¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤ÈÅ¹ÊÞ½ÐÅ¹
¢£ËÜÄó·È¤Î°ÕµÁ¡§¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤ÎÎÎ°è³ÈÂç¤È»ñ¸»½Û´Ä¤ÎºÇÂç²½
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªÊõÁÏ¸Ë¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¾¦ºà¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½¾Íè¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿²È¶ñ¤ä¥Ù¥Óー¥«ー¡¢¿©´ï¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤ÉÊÊª¤òÌµÎÁ¤Ç°ú¤¼è¤ê¡¢ÃÏ°èÆâ¤ÇºÆÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¿·¤¿¤Ë¼ê³Ý¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥æー¥¹»ö¶È¼Ô¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÉÊÊª¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÊõÁÏ¸Ë¤Ï¡ÖÇä¤ë¡×¤«¤é¡Ö¾ù¤ë¡×¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥ê¥æー¥¹¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÁí¹çÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò°ìÁØ¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÉÔÍ×ÉÊ¤òÇÑ´þ¤«¤éµß¤¤¡¢ÃÏ°èÆâ¤Ç¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤È¤ªÊõÁÏ¸Ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥ê¥æー¥¹¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÁí¹ç¥ê¥æー¥¹µòÅÀ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£¸å¤Î±¿±Ä¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤éºÇÅ¬¤ÊÅ¹ÊÞ¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¤ªÊõÁÏ¸Ë¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ô¢ËÜ¾Ä »á¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÅÙ¤ÎFC·ÀÌóÄù·ë¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¡ÖÉÔÍ×ÉÊ¤Î½èÊ¬¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤«¤éÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¥æー¥¹¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò2Ç¯°ÊÆâ¤Ë°¦ÃÎ¸©¤òÃæ¿´¤Ë4Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¡¢¤ªÊõÁÏ¸ËÅ¹ÊÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¥ê¥æー¥¹¥Ëー¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¥¸¥â¥Æ¥£ーÍÍ¤È¤ªÊõÁÏ¸Ë¥°¥ëー¥×¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¶¦¤ËÃÏ°è¤Î¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ø¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·
ËÜ·ï¤ËÈ¼¤¦Åö¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤ª¤è¤ÓºâÌ³¾õ¶·¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·ÚÈù¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¶È¤ÎÂçÉý¤Ê¾õ¶·ÊÑ²½¤Ë¤è¤êºâÌ³Åª±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÂ®¤ä¤«¤Ë³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥â¥Æ¥£ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥â¥Æ¥£ー
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ1-2-10 CIRCLES¸ÞÈ¿ÅÄ2³¬
ÀßÎ©¡§2011Ç¯2·î
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¡×¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§ https://jmty.jp
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ µ®Çî
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¤ªÊõÁÏ¸Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¤ªÊõÁÏ¸Ë
½êºßÃÏ¡§ °¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô´ä³êÃæÄ®ÆóÃúÌÜ£±£°£µÈÖÃÏ
ÀßÎ©¡§ 2025Ç¯6·î5Æü¡Ê¢¨2025Ç¯8·î¤è¤ê³ô¼°²ñ¼ÒEco Ring Japan Holdings¤Î100%½Ð»ñ»Ò²ñ¼Ò¡Ë
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡¦¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡¦¥Û¥Óー¡¦¸ÅÃåÅù¤ÎÈÎÇä¡¦Çã¼è¤ÎÁí¹ç¥ê¥æー¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤ªÊõÁÏ¸Ë¡×¤Î±¿±Ä
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.otakara-souko.co.jp/
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ô¢ËÜ ¾Ä
