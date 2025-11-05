ナルミヤ・インターナショナル、海外展開を加速。人気キッズブランド「petit main（プティマイン）」の香港2号店を、香港最大級のショッピングモール「New Town Plaza」にオープン

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：國京 紘宇）は、株式会社ワールドプラットフォームサービスとの連携のもと、ベビー・キッズブランド「petit main（プティマイン）」の香港2号店を、2025年11月1日（土）に香港・沙田（Sha Tin）の大型商業施設「New Town Plaza（新城市廣場）」へ出店いたしました。

本年9月4日にオープンした香港1号店は、計画を上回る売上を記録するなど好調な滑り出しを見せています。この成功を受け、香港のみならず中国本土からも多くの来店客が訪れる香港屈指のショッピングモールへの出店により、ブランド認知度の飛躍的な向上と、さらなる販路拡大を推進します。

New Town Plaza（新城市廣場）Phase3 Level2「petit main」＜24.2坪＞■出店の背景と今後の海外戦略― 1号店の成功を弾みに、アジアでの成長を加速

ナルミヤ・インターナショナルは、グローバルECサイトの展開に加え、2025年4月の台湾出店、同年9月の香港1号店（湾仔「Hopewell Mall」）オープンを通じ、アジア市場での実店舗展開を本格化させてまいりました。

特に香港1号店では、トレンド感のあるデザインと幅広いサイズ展開、手に取りやすい価格帯が多くのお客様から支持され、オープン直後から想定を上回る売上を記録し、極めて好調なスタートを切りました。

この成功を受け、次なる一手として香港で圧倒的な集客力を誇る「New Town Plaza」への出店を決定しました。香港市場におけるブランド価値を確固たるものにすると同時に、中国本土からの旅行客にもブランドをアピールする絶好の機会と捉えています。今後もワールドグループとの連携を最大限に活かし、アジア市場でのスピーディーな成長を目指します。

■ 出店先「New Town Plaza（新城市廣場）」について

1985年の開業以来、香港で最も来客数の多いショッピングモールの一つとして知られる、約400のテナントが入居する香港を代表する商業施設です。MTR沙田駅に直結という利便性の高さから、香港内のお客様はもちろん、深圳方面と香港を結ぶ東鉄線の利用者も多く訪れます。館内にはファッション、レストラン、スーパーマーケットのほか、子供服の専門フロアやテーマパークも併設されており、幅広い層から人気を集めています。

■「petit main New Town Plaza店」の特長

新店舗は、多くの子供服ブランドが集まる「New Town Plaza」フェーズ3の2階フロアにオープンします。「プティマイン」の魅力であるトレンドを取り入れたデザインと手頃な価格の商品を、新生児向けの50cmから130cmまで、国内同様の豊富なラインナップで展開します。

今後は、現地のお客様のニーズに合わせた品揃えの強化や限定商品の発売、親子で楽しめるイベントの開催などを通じて、ブランドの魅力を伝え、ファンの拡大を目指してまいります。

【新店舗概要】

店舗名：petit main New Town Plaza（新城市廣場）店

所在地：Shop No. A204 ,Level 2 ,New Town Plaza (Phase III), Sha Tin Centre Street, Sha Tin, New Territories

オープン日：2025年11月1日（土）

営業時間： 10:00 - 22:00

アクセス： MTR 沙田（Sha Tin）駅直結

店舗面積： 24.2坪

「petit main（プティマイン）」について

トレンドファッションに子どもらしさをプラスした、デイリープライスで楽しめるガールズ＆ボーイズブランド。2011年のブランドデビュー以来、国内のショッピングセンターを中心に現在148店舗を展開しています。ママ・パパの声から生まれた「スマイルシリーズ」をはじめ、機能性、快適な着心地、高いデザイン性を備えた商品が人気です。

対象： 0～9歳（ガールズ＆ボーイズ）

サイズ： 50～130cm

公式サイト

Instagram： @petitmain_official

プティマインからはじめてのバレエコレクションが登場

本格的なレオタードからバレエムード漂うチュールスカートまで、幅広いラインナップで展開。

動きやすさや実用性はもちろん、プティマインならではのやさしいデザインに仕上げました。

・ジャガードトップス（左）

スタイリングにメリハリを添えるすっきりとしたシルエットと上品なカラーリングが特徴のトップスです。胸元のトゥシューズ刺しゅうと、ミニリボンが女の子らしいポイント。



・チュールワンピース（右）

チュールをたっぷり重ねて、ボリューム感のある一着に仕上げました。胸元にあしらった、トゥシューズの刺しゅうも魅力的です。

＜会社概要＞

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

本社所在地：東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館9階

代表者：代表取締役社長執行役員 國京 紘宇

コーポレートサイト：https://www.narumiya-net.co.jp/

株式会社ワールド

本社所在地：神戸市中央区港島中町6-8-1

代表者：代表取締役 社長執行役員 鈴木 信輝

コーポレートサイト：https://corp.world.co.jp/

