ECC外語学院が、2025年 GMO顧客満足度ランキングで「英会話教室 顧客満足度 総合第１位」を獲得

株式会社ECC

総合教育・生涯学習機関の株式会社ECC（本社：大阪市北区、代表取締役社長：花房雅博）が運営するECC外語学院は、GMOリサーチ＆AI株式会社（本社：東京都渋谷区）が発表した「2025年GMO顧客満足度ランキング」の英会話教室カテゴリにおいて、顧客満足度 総合第1位を獲得いたしました。

2025年 GMO顧客満足度ランキング 英会話教室 第1位

「GMO顧客満足度ランキング」は、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施し、企業のブランド価値を可視化する信頼性の高いランキングとして公表しています。情報過多の時代において、信頼できる客観的な評価指標の提供を目的としています。

ECC外語学院はこの顧客満足度ランキングにおいて、「サポート体制の充実度」項目での第1位獲得をはじめ、各評価項目において高いスコアをおさめ、英会話教室カテゴリ 顧客満足度 総合第1位となりました。

ECC外語学院は今後も、語学教育を通して生徒の皆様の夢や目標の実現をサポートするとともに、お客様にご満足いただけるスクール運営と質の高いサービス提供に努めてまいります。

【2025年英会話教室ランキング】

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/english-class_2025

PDF版プレスリリース：

https://prtimes.jp/a/?f=d16929-181-db66af81bb23d7875b7e7ffb3259d000.pdf

■ ECC外語学院 https://www.ecc.jp/

ECC外語学院は、ECCが1962年創業時にスタートした英会話スクールで、60年以上にわたり、独自の教材、教授法、経験豊かな講師陣、多彩なコースによる実践的な外国語教育を展開。英検(R)・TOEIC(R) L&R TEST・TOEFL(R) TESTなどでも、高い成果を上げています。1歳半からのこども英会話にも力を入れ、真の国際人の育成に努めています。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です

※TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.

※L&R means LISTENING AND READING.

■ 株式会社ECC https://www.ecc.co.jp/

ECCは1962年の創業以来、60年以上にわたり、さまざまな教育活動を展開。幼児からシニア世代までそれぞれの目的を実現する独自のカリキュラムや教材を導入し、確かな成果を生み出しています。語学教育を通じて、時代にあった“真の国際人”としての資質を兼ね備えた人材を育てることをECCの使命としています。