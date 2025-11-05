美容室専売ブランド「ennic（エニック）」、頭皮ケアブラシを新発売

株式会社アルテジェネシス

美容室チェーンを約360店舗展開する株式会社アルテジェネシス（横浜市中区/代表取締役社長 吉村 栄義）は、ヘアケア＆スキンケアブランド「ennic （以下、エニック）」より、「エニック スカルプブラシ W」を2025年11月1日（土）に発売いたしました。

今年の5周年記念キャンペーンで数量限定制作した「エニック スカルプブラシ 0」が好評を受け、検討を重ねて「エニック スカルプブラシ W」としてリニューアル。使用感と心地よさにこだわり、3種類の突起からなるブラシを採用しました。インバス・アウトバスいずれのシーンでも使用でき、1本で本格的な頭皮ケアを叶えるアイテムです。

なお、本製品は一部の取扱店舗のみでの先行販売となり、各種ECサイトでの一般販売は来春を予定しています。

■背景

美容室コスメであるエニックは、主に首都圏に展開する当社グループの美容室 Ash（アッシュ）・関西圏に

展開するNYNY（ニューヨーク・ニューヨーク）、および、公式オンラインストア(https://ennic.lifekarte.com)で販売しています。天然由来成分にこだわり、サロン開発ならではの高品質な使い心地や仕上がりが好評を博し、発売から約5年半でシリーズ累計販売数10万本を突破しました（2025年9月末時点）。シンプルなデザインや、美容師による丁寧なカウンセリングが支持され、購入者の約2割が男性。ジェンダーレスに愛用される美容室コスメとして成長を続けています。

取り扱い店舗での施術中やポップアップ開催の際に、お客様に「髪の美しさを保つため、頭皮の健康を整えることが大切」と伝え、セルフヘッドスパの方法やおすすめアイテムをご紹介してきました。しかし、「毛量が多く、頭皮まで洗い切れていない」「ネイルが長くシャンプーがしづらい」といった声も多く寄せられました。こうした課題を解決するために、国産のオリジナル形状のスカルプブラシを採用しました。ヘアケアのプロが認める心地よい刺激と、美しさを支えるセルフケアを両立させた、エニックの理念「ウェルネスと自然の調和」を体現するアイテムとなっています。

■商品特徴

●インバスもアウトバスも使用できる素材

●3つの突起で頭まわりのコリと頭皮のケア

・頭皮まで届く「十字型突起」で毛穴洗浄＆心地よい刺激

・頭皮を引き上げる「C型突起」でコリをほぐしながらリフレッシュ

・こめかみ・ぼんの窪など頭のツボや全身のツボを押せる「押し玉」

●手にフィットした使いやすい形

■おススメの使用方法

生え際から小刻みにブラシを動かしながら移動させます。

インバス（お風呂の中で）

・シャンプーの泡パック時の頭皮ケア

・トリートメントブラシとして

アウトバス（お風呂の外で）

・シャンプー前のブラッシング

・育毛剤やエニックのオイルセラムをご使用時の頭皮ケア

・日中のリフレッシュしたい時に

■こんな方におススメ

・頭皮の硬さが気になる方

・頭皮のべたつき、ニオイのもととなる汚れを落としたい方

・PCやスマホを長時間使用する方

・ネイルをしていて指の腹を使ったシャンプーがしづらい方

・素髪の美しさに自信を持ちたい方

■商品詳細

商品名：エニック スカルプブラシ W

材質: オレフィン系エラストマー

耐熱温度: 60℃

販売価格：1,980円（税込）

取り扱い店舗：

・株式会社アッシュ 全126店舗 https://ash-hair.com/

・株式会社ニューヨーク・ニューヨーク 42店舗 https://www.nyny.co.jp/

お近くの店舗までお問合せください。

サステナブルコスメ「エニック」について

エニックは、“大地に還る” をコンセプトに、天然由来成分をできる限り配合した、人や地球環境に配慮したヘアケア＆スキンケアブランドです。原料のひとつひとつを選び抜き、髪や肌に必要のない成分や大地に還らない成分はできる限り配合していません。界面活性剤は、天然成分による発酵のちからで作られる「そほろはす（BioToLife(R)※1）」を採用しています。天然由来成分にこだわりながらも、心地よい使用感や仕上がりの美しさを妥協無く追求しています。

ブランド名の由来は、en（＝円・縁）と nic（オーガニックの一部）を掛け合わせた造語です。人と人、人と自然のつながりを大切にし、環境への負荷を抑えた製品づくりを通して、持続可能な社会の実現に貢献したいという想いを込めています。

■PB開発について―カーボンニュートラル成分採用でドバイ開催「COP28」にも展示

美容師は技術者であるがゆえに、店内でお客様に最高の技術を提供できるよう日々努力しています。しかし、美容室以外の日常のケアにも意識を向けてもらい、トータルでなりたい自分を実現してもらうためにはケアアイテムは必須です。そこで、美容師自身が使いたい・自分のお客様に使ってもらいたいと思う高いクオリティのプライベートブランドを作りたいという想いで「エニック」は開発されました。当社としては、環境や社会の未来も考えることは使命でもあるため、徹底的にサステナブルを意識したプロダクトを開発しました。成分と容器に対する取り組みが注目され「WWDJAPAN 2021 ヘアサロン版ベストコスメ」のサステナブル部門に選出されました。また、エニックに含まれる天然界面活性剤「そほろはす（BioToLife(R)※1）」がカーボンニュートラルな素材であるため、2023年アラブ首長国連邦（UAE）のドバイで開催された「COP28」にて、成分開発を専門とするアライドカーボンソリューションズ株式会社のブースで、エニックがエシカルコスメとして展示されました。

■商品特徴

〇 生分解性（バイオディグレーダブル）自然に、地球に還るもの

〇 精油配合 香りは天然の精油を使用

〇 天然酵母のめぐみ（※2）髪や肌の乾燥などのお悩みに

〇 Non GMO（※3）遺伝子を組み換えていない原料の積極的使用

〇 発酵法（※2）Fermentation processで植物由来原料から作る酵母発酵エキス（※4）を採用

〇 コスモス認証原料配合（※3）持続可能なものづくりのお墨付き

〇 できるかぎり無添加（※5）パラベンフリー・シリコンフリー・フェノキシエタノールフリー・安息香酸フリー

〇 フェアトレード（※6）人と人を結ぶ

〇 環境想いのパッケージ 化粧箱には、森林保護につながるバガス紙（非木材紙）を使用。ボトルは、100%リサイクルPET（※7）。石化由来PET樹脂の使用量の減少に貢献します。（※8）

■［ そほろはす（BioToLife(R)※1）について ］

そほろはす（BioToLife(R)※1）は、植物油を原料に化学合成ではなく酵母を使った発酵プロセスにより作られるため、高い生分解性を有しています。生産者はインドで製造しており、原料はフェアトレードで仕入れられ、カーストに関係なく積極的に貧困層を雇用して技術を伝授し、雇用のないところに雇用を生み出しています。

※1 酵母発酵エキス／BASF SEの登録商標。

※2 「そほろはす（BioToLife(R)）」の特徴

※3 シャンプー、トリートメント、ヘアマスク、オイルセラムは除く

※4 洗浄剤・乳化剤・整肌成分

※5 スキンケアのみ（ミルクセラムは除く）

※6 「そほろはす（BioToLife(R)）」の取り組み

※7 バームセラムのボトルにはバイオマスPPを使用

※8 プラスチックとの賢い付き合い方を勧める活動「プラスチック・スマート」キャンペーンに賛同

■エニック 公式ホームページ

https://ennic.org/

■エニック 公式SNS

インスタグラム

https://www.instagram.com/ennic_org_/

YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@ennic2933

■エニック取り扱い店舗

＜美容室＞

・株式会社アッシュ 全126店舗

・株式会社ニューヨーク・ニューヨーク 42店舗

（店舗数：共に2025年9月末時点）

＜オンラインストア＞

・公式オンラインストア 「エニック オンラインストア」

https://ennic.lifekarte.com

・東急百貨店通販サイト「東急百貨店ネットショッピング」

https://www.tokyu-dept.co.jp/ec/l/1I91K000000

・CHOOSEBASE SHIBUYA オンラインストア

https://choosebase.jp/collections/ennic

・セゾン・UCカード会員サイト 「ストーリーセゾン」 https://storee.saisoncard.co.jp/shop/h/hAA0049/

【株式会社アルテジェネシスについて】

本社：〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1 アルテマリンウェーブビル 5F

代表取締役会長：吉原 直樹

代表取締役社長：吉村 栄義

設立：2022年1月11日

創業：1986年8月7日

資本金：１億円

Tel：045-663-6123

URL：https://artegenesis.com/

事業内容：美容室チェーン等を展開する持株会社

スタイルデザイナー事業部

https://www.styledesigner.net/



グループ会社

株式会社 アッシュ

https://ash-hair.com/

株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク

https://www.nyny.co.jp/

株式会社 C＆P

https://www.chokipeta.com/

株式会社 ダイヤモンドアイズ

https://www.diamond-eyes.net/

株式会社 東京美髪芸術学院