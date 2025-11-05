Polimill、QommonsAIで自治体の予算獲得と課題解決を支援。無料枠強化と2026年4月のLGWAN無料対応予定を発表

Polimill株式会社

行政用生成AIのトップランナーであるPolimill株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤あやめ／谷口野乃花）は、全国約500の自治体に導入されている行政シェアNo.1（※）の「QommonsAI（コモンズAI）」において、大規模な機能強化と新オプションの提供計画を発表します 。 （※当社調べ：シングルプロダクトの生成AIとして行政シェアNo.1）

大規模機能強化とLGWAN無料対応で全国展開を加速

折しも、令和8年度のAI関連予算が増額される方針が示されるなど、国を挙げた行政のAI活用推進が本格化しています。

Polimillはこれを自治体DXの絶好の機会と捉え、国の追い風を最大限に活用できるよう、自治体の予算獲得からAI活用による課題解決までを強力にサポートする体制を整えます 。

この度、QommonsAIの機能強化プランと、2026年度以降のロードマップを公開しました。

1. 1,000アカウントまでの無料枠を抜本的に強化

自治体職員の日常業務を強力にサポートするため、1,000アカウントまでの無料枠で利用できる機能を大幅に拡充します 。

2. 自治体固有の課題を解決する「専門AIオプション（有料）」を予告

【2025年内に提供開始予定の主な無料機能】- プロンプトテンプレート機能: 以前から要望の多かった機能です。部署や業務ごとのベストプラクティスをテンプレート化し、職員は用途を選ぶだけで安定したアウトプットを得られます 。- チャットへのファイル添付: チャット画面内で直接ファイル（jpg, txt, pdf, docx, html, csvなど）をアップロードし、AIの分析対象とすることが可能になります 。- My LLM機能: 多くの最先端LLM（生成AI基盤モデル）の中から、業務や好みに合わせてデフォルトで使用するAIモデルを選択・設定できます。- ナレッジ機能強化: 庁内ナレッジ（プライベートナレッジ）参照時のファイル複数選択に対応します 。【2026年3月（今年度中）までに順次リリース予定の主な無料機能】- ファイルエクスポート: 作成した文章のPDF、Word、CSV形式でのエクスポート 。- 画像生成: PNG、JPG形式での画像生成 。- グラレコAI: 議論や文章を可視化する「グラレコAI（グラフィックレコーディング）」 。【2026年4月より無料枠で「LGWAN対応」を開始】- これまで多くのご要望をいただいていたLGWAN（総合行政ネットワーク）環境への対応を、2026年4月より開始する予定です。- LGWAN対応は、無料枠（1,000アカウントまで）の標準機能として提供され、追加費用は一切かかりません 。これにより、セキュリティ要件の厳しい自治体においても、よりスムーズに本格導入を進めていただけるようになります。

標準機能の強化に加え、自治体が直面する個別の重要課題に対応するため、専門性の高い「AIオプション（有料）」を2026年度より順次提供開始します。

これらのオプションは、特定業務の高度化・効率化に特化しており、1アカウント単位の課金ではなく、自治体単位での月額固定料金（1か月間の無料トライアル付き ）で提供予定です。

3. 大規模自治体向けプランと、導入・活用サポート体制

【第一弾予定】- 財源確保を支援するAI: 複雑化する国の各種支援制度や財源情報をAIが自動で整理・分析し、自治体の事業計画と照合。財源確保の機会を最大化します 。- 防災・減災を支援するAI（2種類）: リアルタイムの気象・環境データをAIが監視・予測。河川の状況や突発的な局地気象など、防災・減災体制の構築に不可欠な情報を提供し、職員の負担を軽減します 。【第二弾予定】- 政策立案を高速化するAI: 全国の自治体事例や条例や規則のまとめを瞬時に横断検索し、比較・分析を可能に。データに基づく迅速な政策立案を実現します 。- 行政リスク管理を支援するAI: SNSなどで拡散される偽情報や誤情報を検知・分析。行政リスクに対応し、住民の混乱を抑えるための体制づくりをサポートします （本機能は無料で提供予定 ）。- 地域の課題解決を支援するAI: 各種データに基づき、将来的な空き家の発生を予測。計画的な対策立案と実行を可能にします 。【第三弾予定】- 公共施設のコスト削減を支援するAI: 公共施設のエネルギー消費データを分析・最適化。運用改善による経費削減に貢献します 。

1,000アカウントを超える大規模な導入にも対応する、柔軟な有料アカウントプランもご用意しています 。

- 1,001～4,000アカウント: 1アカウント月額300円（ただし上限月額300,000円）- 4,001～10,000アカウント: 1アカウント月額200円（ただし上限月額500,000円）

また、AIの「導入」から「活用・定着」までをシームレスに支援するため、サポート体制も強化します。

従来からの無料の導入研修 に加え、政策立案やEBPM（証拠に基づく政策立案）など、より高度なAI活用スキルを習得するための「上級者特別研修」（有料） や、AI導入の戦略策定から専門家が伴走する「AI導入伴走支援」（有料） も提供を開始します。

Polimillは、国のAI活用推進という大きな流れの中で、自治体の皆様が予算を確保し、AIを真の力として課題解決に役立てていけるよう、製品・サポート両面から全力で支援してまいります 。 既に多くの自治体から2026年度の予算に関する概算見積依頼をいただいております。

予算案の作成段階から、お気軽にご相談ください 。

