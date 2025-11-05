11月11日は「介護の日」福祉職場の情報サイト「ふくむすび」最新レポート！FC東京とコラボ！選手の適職は？味の素スタジアムイベントブースにハローキティが登場！ハイタッチ会や適職診断パネル展示を実施

東京都ふくむすび

東京都福祉局が運営する、東京都内の福祉職場に関する情報が見つかるポータルサイト「ふくむすび」は、令和７年10月25日（土）、味の素スタジアム 青赤パーク supported by JOYPOLISアジパンダ広場（南側広場）にて、東京都とワイドコラボ協定を結ぶFC東京コラボ企画として「ふくむすび」のイベントブースを出展しました。本レポートでは、福祉への関心が高まる11月11日（火）の「介護の日」に合わせて、出展当日の様子を含めた「ふくむすび」の最新の活動状況をご報告します。

＜「ふくむすび」特設サイトURL＞

https://www.fukushijinzai.metro.tokyo.lg.jp/new-you-welfare-lp/(https://www.fukushijinzai.metro.tokyo.lg.jp/new-you-welfare-lp/)

■FC東京コラボ イベントブース・レポート

令和７年10月25日（土）に開催されたFC東京のホーム試合に合わせ、味の素スタジアムの青赤パーク supported by JOYPOLISアジパンダ広場（南側広場）にて、FC東京コラボ企画「ふくむすび」のイベントブースを出展いたしました。また、同日の試合開始前とハーフタイム中には、スタジアム内大型ビジョンにて「ふくむすび」の紹介動画を放映し、大勢のサポーターに向けて「ふくむすび」の魅力をお伝えすることができました。

ブース横に設置されたハロウィン仕様の特設ステージには、「TOKYO福祉のお仕事アンバサダー」を務めるハローキティが応援に駆けつけました。小雨が降る状況にもかかわらず、大勢のサポーターが集結し、特設ステージは大いに盛り上がりました。特にハイタッチ会は、子どもから大人まで長蛇の列ができるほどの大盛況となり、ハローキティとの触れ合いを通じて、「ふくむすび」や福祉のお仕事について理解を深めていただく貴重なステージイベントとなりました。

ブース内では、FC東京の選手サイン入りユニフォームをはじめとする人気グッズや、「ふくむすび」のオリジナルノベルティが当たるキャンペーンを実施し、多くの方にご参加いただきました。

さらに、福祉に関わる適職診断パネルも展示。「Hello エッセンシャルワーク」ページ内にある適職診断をFC東京の選手に受けていただき、その結果を公開展示いたしました。楽しみながら福祉の仕事への理解を深めていただくイベントとなりました。

当ページはどなたでもアクセス可能で、簡単な適性診断ができます。ぜひご自身の診断結果と選手の診断結果を比較して、お楽しみください。

＜福祉のお仕事適職診断はこちらから＞

https://www.fukushijinzai.metro.tokyo.lg.jp/hello-essential-work/(https://www.fukushijinzai.metro.tokyo.lg.jp/hello-essential-work/)

■「ふくむすび」特設サイトのリニューアル

2018年より提供開始し、今年で８年目を迎える「ふくむすび」は、『人も、福祉も、ここからひろがる。』というメッセージを掲げ、2025年10月20日（月）より、新たに作成したロゴと特設サイトデザインを一新し、公開しました。これまで以上に、若い世代をはじめ多様な方に福祉を身近に感じていただくため、特設サイトでは、福祉の理解クイズや、福祉をテーマにした動画、イベント・キャンペーンなどのコンテンツを拡充しています。

【「ふくむすび」のメッセージに込めた想い】

「ふくむすび」の掲げる『人も、福祉も、ここからひろがる。』というメッセージには、一人ひとりの「思い」から生まれる「つながり」を育み、地域や社会全体へと広げながら、福祉がもっと身近に感じられる未来を実現したいという思いが込められています。そうした未来の実現のために、多くの人が支え合い、安心と希望が広がる社会を目指していきます。

＜「ふくむすび」特設サイトURL＞

https://www.fukushijinzai.metro.tokyo.lg.jp/new-you-welfare-lp/(https://www.fukushijinzai.metro.tokyo.lg.jp/new-you-welfare-lp/)

【ロゴについて】

「ふくむすび」を通じて広がる視野とつながりを表現するために、握手や寄り添う人、導く人を想起させる要素をデザインに取り入れました。個々がやさしくつながり合い、温かなコミュニティの姿をイメージし、「あなたと福祉職場をむすぶ」の想いを具体化。「つながり」や「温もり」を象徴する要素を盛り込み、未来の福祉の価値を伝える役割を意識しています。

緑色をベースとした多様な配色により、人の感情や個性をやさしく表現することで、福祉の温かさと多様性を象徴し、見る人の心に響くデザインに仕上げています。また、色覚障害を持つ人に対しても伝えるべき情報が健常者と同じように伝わるよう、色の選定や、文字色と背景色のコントラストなどを考慮しています。

【理解クイズについて】

「福祉って何？かんたん理解クイズ」は、福祉についての知識を楽しみながら学べるコンテンツです。「福祉の仕事って、無資格・未経験でもできるの？」「月の残業時間や給与はどれくらい？」など、踏み込んだ疑問にも答えます。

【動画について】

福祉をテーマにした2本の動画を、特設サイトおよび公式YouTube上で公開しています。

■WEB動画「人も、福祉も、ここからひろがる。」篇（15秒）

ネットやSNSだけがつながりではなく、「人に優しくありたい」「人と関わり合っていきたい」という誰しもが持つ思いから福祉は生まれ、支えられる人の安心や未来の希望につながることを伝えます。

YouTube URL： https://youtu.be/cf9S5Uxsv6c(https://youtu.be/cf9S5Uxsv6c)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cf9S5Uxsv6c ]

■縦型ショート動画「あなたと福祉職場をむすぶ」篇（6秒）

個々がやさしくつながり、手を取り合って温かなコミュニティの姿をイメージするロゴマークへと変わっていきます。「あなたと福祉職場をむすぶ」という想いを表現しています。

YouTube URL： https://youtube.com/shorts/6Q9DutwbvJA(https://youtube.com/shorts/6Q9DutwbvJA)

■「ふくむすび」について

「ふくむすび」とは、あなたに必要な東京都内の福祉職場に関する情報が見つかるサイトです。

【「ふくむすび」でできること】

■情報をむすぶ

働きやすい職場の情報、求人情報、研修・イベント情報など、簡単な操作で希望する条件を選び、必要な情報を検索できます。

■安心をむすぶ

福祉職場で働く方の声をまとめたコラムページや用語集など、福祉のお仕事に関する様々なコンテンツを揃えて、福祉の仕事を目指すあなたの新しい一歩を応援します。

■もっと便利に

マイページ登録をすることで、興味のある情報の収集に役立つ様々な機能を利用することができます。

【マイページ登録について】

従来のマイページ機能とマイページプラス機能を統合し、「ふくむすび」を使った求職活動がより簡単・便利になりました。知りたい情報にすぐにアクセスが可能です。

■情報のお気に入り登録

「興味あり」登録機能を使って、気に入った事業所や求人情報、研修・イベントをマイページ上で管理できます。

■マッチング機能

希望条件（職種、給与、資格、勤務地等）が合致した求人情報やイベント情報をマイページに自動で表示します。

■メッセージのやり取り

職場見学や面接の相談など、メッセージ機能で法人と個別のやり取りができます。また、希望する方は法人からスカウトメールが届きます。

■検索条件の保存

繰り返し検索に使いたい検索条件を保存して、求人情報、福祉事業所、研修・イベントを簡単・便利に検索できます。

＜「ふくむすび」URL＞ https://www.fukushijinzai.metro.tokyo.lg.jp/(https://www.fukushijinzai.metro.tokyo.lg.jp/)