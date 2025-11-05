軽量電動折りたたみ車いす市場規模、シェア、成長要因、予測およびメーカー 2025-2035
KDマーケット・インサイト社は、市場調査レポート『軽量電動折りたたみ車いす市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年』の発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケット・インサイト社の研究者が一次および二次調査手法を用いて市場競争を評価し、競合企業のベンチマーキングやGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行いました。
世界の軽量電動折りたたみ車椅子市場に関する 調査レポートでは、市場は2025年から2035年にかけてCAGR値10.5%を予測し、2035年末には147億米ドルの市場規模を創出すると予測しています。2025年の市場規模は63億米ドルでした。
軽量電動折りたたみ車いす市場：規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
軽量電動折りたたみ車いす市場は、移動障害者の増加、高齢化社会の進展、補助移動機器における技術革新により、世界的に力強い成長を遂げています。軽量電動折りたたみ車いすは、携帯性・快適性・利便性を兼ね備え、屋内外を問わずユーザーに高い自立性と移動の自由を提供します。
これらの車いすは、折りたたみ可能なアルミニウムまたはカーボンファイバー製フレームで設計されており、持ち運びや保管が容易です。リチウムイオン電池、ブラシレスモーター、人間工学的デザインの採用により、性能・耐久性・走行距離がさらに向上しています。従来型の電動車いすと異なり、折りたたみタイプは軽量・コンパクトで航空機輸送にも対応し、高齢者や一時的・慢性的な移動障害を持つ人々のニーズに応えています。
使いやすく、旅行に適した移動ソリューションの需要増加や、アクセシビリティおよび医療機器に対する政府支援の拡大が市場成長を後押ししています。さらに、COVID-19の影響により、安全で個別的な短距離移動手段として、個人用モビリティ支援機器の採用が加速しました。
市場規模とシェア
世界の軽量電動折りたたみ車いす市場は急速に拡大しており、北米・欧州・アジア太平洋地域が大きな貢献をしています。障害発生率や筋骨格系疾患の増加、医療制度の改善により、高齢者のみならず若年層にも採用が広がっています。
日本は高齢化と医療技術の発展で知られ、アジア太平洋地域における市場成長の主要国です。アクセシビリティ向上を目的とした政府施策や、強力なエンジニアリング基盤により、高品質でコンパクト、かつ省電力な電動車いすの生産が進んでいます。
北米では、成熟した医療機器市場、医療費支出の増加、モビリティ支援機器に対する保険償還制度の整備が成長を支えています。欧州では、インクルーシブ・モビリティ政策や公共・民間空間におけるバリアフリー化の推進が市場拡大を後押ししています。
バッテリー効率、軽量素材、スマート制御の継続的な革新により、メーカーは走行距離、折りたたみ機構、快適性のさらなる向上に注力しています。
成長要因
世界的な高齢化：平均寿命の延伸と高齢人口の増加。
障害者人口の増加：神経疾患、事故、手術後の移動制限の増加。
