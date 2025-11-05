日本国際学園大学 2025年度「高校生コンテスト」開催 ～大学教員・大学生とコラボレーション～
日本国際学園大学（学校法人日本国際学園、つくば市・仙台市、学長：橋本綱夫）は、第４回目となる「大学教員・大学生とコラボレーション日本国際学園大学＆高校生コンテスト2025」を開催しました。
本年度は、4校計21チームの応募がありました。その中から、2チームが「最優秀賞」、2チームが「優良賞」、4チームが「奨励賞」、13チームが「参加賞」を受賞しました。2025年10月18日（土）、表彰式＆プレゼンテーションが行われ、賞状・記念楯などが贈呈されました。
【大学教員・大学生とコラボレーション】
本学の高校生コンテストの特長は、応募があった作品を審査するのみではなく、高校生と本学教員および学生が協働で作品を作り上げることができます。高校生はチームを編成し、チームごとにどのような進め方（内容、回数など）をするかについて、応募高校チームと本学教員で十分な打合せを行い、作品を完成させる「協働形式」のコンテストです。本学教員は、夏休みなどに、高校生チームへの数十回にわたるアドバイスを行いました。中には40 回以上メールを交わしたチームもあり、ZOOM会議なども実施し、やりとりを通してアドバイスをしました。
参加した高校生の一人は、インタビューにて「多くの方々に協力していただき、完成させることが出来ました。」と述べました。エビデンスを得る過程では、メンバーが役割分担し、多くの専門家を対象にインタビュー調査に取り組みました。チームで力を合わせた結果が、表彰につながりました。
【優秀作品表彰式＆プレゼンテーション】
最優秀賞と優良賞各チームの作品についての講評及び、最優秀賞と優良賞の4チームによるプレゼンテーション＆感想およびインタビューを実施しました。
●日時：2025年10月18日（土）13:30～
●場所：日本国際学園大学
●受賞校
A部門
・最優秀賞 佼成学園中学校・高等学校 チーム「もう大学生」
タイトル「何を使えば良い？に終止符を スキンケア支援サイト「スキンU」」
肌荒れに悩む男子高校生向けに、スキンケアを診断するWEBサイトを作成。皮膚科医など専門家の意見を取り入れ、信頼性のあるWEBサイトができました。ビジネスプラン、収入支出なども明確であり高評価を得ました。
・優良賞 茨城県立石岡商業高等学校 チーム「石岡玉里連合」
タイトル「「過去の場所」から「未来の可能性」へ バズれ石岡大作戦！」
市内で統廃合となった小学校を活用し、観光スポットとして地域活性化を図るプランです。インタビュー調査を意欲的に実施し、初期投資やランニングコストの試算なども根拠にもとづく内容が見事でした。
E部門
・最優秀賞 学校法人山崎学園 富士見中学校高等学校 チーム「まほまゆ」
タイトル「移住促進を軸とした過疎地域の地方創生～東京都檜原村、奥多摩町の事例から～」
過疎地に移住者を増やし、地方創生を目指すというテーマです。役所にアポイントをとり、インタビュー調査やヒアリング調査を積極的に行いました。
・優良賞 茨城県立三和高等学校 チーム「自然科学ゼミ（1）」
タイトル「ユスリカの被害縮小」
ユスリカの発生被害を最小化するというテーマです。大阪万博でも話題となった課題に取り組みました。生態観察を実施し、自作の器機で解説するなどユニークな取り組みでした。
